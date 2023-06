Quem continua na Dança dos Famosos 2023 após saída de Daiane dos Santos

Desde março no ar, a Dança dos Famosos termina em julho e em breve o público descobrirá quem leva a coroa de campeão da edição de 2023 para casa. Confira quem continua na disputa pelo primeiro lugar e tem chances de chegar na grande final da competição de dança do Domingão com Huck.

Quem continua na Dança dos Famosos 2023?

Restam 4 participantes na competição:

1.Carla Diaz

A atriz Carla Diaz ainda está entre os competidores do Dança dos Famosos e é uma das favoritas desde o começo da temporada. A famosa de 32 anos de idade atua desde criança e nos últimos tempos esteve na vigésima primeira temporada do Big Brother Brasil e nos filmes A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais (2021), em que interpretou Suzane von Richthofen.

2.Belo - Quem continua na Dança dos Famosos

O cantor Belo tem se saído bem na competição e também continua na Dança dos Famosos 2023. Desde o começo do quadro do programa de Luciano Huck, o artista de 49 anos tem ganhado altas notas e ficado entre os melhores colocadas da disputa. Conheço por hits como Razão da Minha Vida, Perfume, Mel, entre outras, ele é casado há mais de uma década com Gracyanne Barbosa.

Bruno Cabrerizo

Bruno Cabrerizo passou pela fase de grupos e a primeira etapa individual da competição e alcançou a reta final da Dança dos Famosos 2023, sendo um dos poucos homens que sobreviveu a disputa. O ex de Carol Castro tem 43 anos de idade e nos últimos anos apareceu na novela portuguesa Por Ti (2022 - 2023) e a brasileira Quanto Mais Vida, Melhor (2021).

3.Rafa Kalimann ainda está na Dança dos Famosos 2023

Rafa Kalimann participou de um dos grupos mais bem avaliados na primeira etapa da competição e também se deu bem na fase individual da disputa do Domingão do Huck. A famosa de 30 anos de idade chegou na reta final da Dança dos Famosos e pode alcançar um lugar no pódio da edição de 2023.

4.Priscila Fantin = Quem continua na Dança dos Famosos

A atriz de 40 anos Priscila Fantin foi um dos vencedores da primeira repescagem da temporada e conseguiu se manter no Dança dos Famosos 2023 durante a fase individual, chegando nesta real final da competição. A atriz tem dada às caras na reprise de Chocolate com Pimenta nas tardes da Globo e está longe de uma novela inédita desde 2019, quando fez uma participação especial em Malhação. Nos últimos tempos, ela se dedicou ao teatro ao lado do marido, o ator Bruno Lopes.

Eliminados da Dança dos Famosos 2023

A eliminação mais recente do programa foi a saída de Daiane dos Santos, segundo apurou a colunista Fabia Oliveira, do Metrópoles. A famosa deixou o programa na competição gravada na última sexta, 9, e que vai ao ar neste domingo, 11 de junho. O tema da semana era Foxtrote.

Quem saiu do Dança dos Famosos 2023

Guito: ator e cantor

Linn da Quebrada: atriz, cantora e ex-BBB 22

Bruno Garcia: ator

Thiago Oliveira: jornalista

Rafael Infante: ator e humorista

Gabi Melim: cantora

Juliana Alves: atriz

Nattan: cantor

Douglas Silva: ator e ex-BBB 22

Heloísa Perissé: atriz e humorista

Daiane dos Santos: ex-ginasta e educadora física

