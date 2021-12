Depois de terminar de vez com Jade (Giovanna Antonelli) e deixar a primeira esposa seguir seu caminho com Lucas (Murilo Benício), Said buscará o terceiro amor. Relembre quem é a terceira esposa de Said.

Quem é a terceira esposa de Said em O Clone?

A mulher com quem Said se casa no desfecho da novela se chama Zuleika e foi interpretada por Fabiana Alvarez. A personagem apareceu na novela como pretendente a ser a segunda esposa de Mohamed (Antonio Calloni), irmão de Said, mas o noivado deles não deu certo.

O irmão de Said confessou para a esposa, Latiffa (Letícia Sabatella), que só pensou em um segundo casamento para aborrecê-la, por estar bravo em como ela lidou com uma situação envolvendo a filha Samira, no entanto, estava arrependido de tudo isso. Assim, Zuleika então deixa de ser pretendente de Mohamed e se torna terceira esposa de Said no final da novela.

Ranya, que sonhava em ser a primeira e única mulher de Said desde que ele era casado com Jade, passa a competir com Zuleika pela atenção do amado depois deste novo casório.

Como está a atriz Fabiana Alvarez hoje?

Atualmente a famosa está com 45 anos, na época em que viveu a terceira esposa de Said em O Clone ela tinha 26. Hoje a atriz tem trabalhos como dubladora e mora em Miami, nos Estados Unidos. Até alguns atrás, Fabiana mantinham um canal no Youtube com a atriz Bianca Castanho, que também mora no exterior.

A última aparição da atriz nas telinhas foi com a novela Chiquititas, em 2015, em que interpretou Joana, a mãe da pequena Maria (Sophia Valverde). Na época da novela do SBT, ela já estava afastada da TV há algum tempo e comemorou o retorno.

Além dos trabalhos na atuação, ela ficou conhecida por participar de A Fazenda em 2009, a primeira edição do programa, Fabiana foi a nona eliminada.

Leia também – Quando descobrem que Léo é o clone na novela?