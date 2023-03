Quem é Eduardo na novela Vai na Fé? Rapaz se interessa por Jenifer

O personagem Eduardo chega na novela Vai na Fé a partir desta semana. O rapaz faz parte do núcleo de Jenifer (Bella Campos) e, em um primeiro momento, irá ajudá-la após a estudante ser assediada. Mais adiante, ele começará a demonstrar interesse pela estudante de Direito.

Eduardo entra na novela Vai na Fé nos próximos capítulos

Eduardo (ator não divulgado) entra na trama a partir do capítulo de 2 de fevereiro, quinta-feira. Nesta semana, Jenifer estará em um ônibus quando um passageiro irá assediá-la. Assustada com a situação, a garota irá precisar de ajuda para se livrar do importunador.

Ao ver o constrangimento causado pelo homem, Eduardo chega para ajudar Jennifer. No entanto, no capítulo de sexta, o rapaz irá se insinuar para a filha de Sol (Sheron Menezzes), que dirá que está comprometida.

Na próxima semana, Eduardo continuará aparecendo no caminho da estudante. Em cenas que vão ao ar na próxima quinta-feira, 9, Jenifer começará a ficar desnorteada toda vez que o rapaz aparecer na sua frente - quem notará esse descontrole da jovem será Kate (Clara Moneke), sua melhor amiga. Para se aproximar ainda mais a filha de Sol, o novo personagem de Vai na Fé irá convidá-la para trabalhar com ele como missionária.

Tudo acontece em meio a investigação de estudante sobre a verdadeira identidade de seu pai. Na semana passada, Jenifer descobriu que não é filha de Carlão (Che Moraes), morto em um acidente de carro. A jovem pediu ajuda de Lumiar (Carolina Dieckmann), sem imaginar que a professora é uma das maiores inimigas de sua mãe e quer mantê-la afastada de Ben (Samuel de Assis), que pode ser seu genitor.

Quem são os personagens principais de Vai na Fé?

Vai na Fé, de autoria de Rosane Svartman, é a primeira trama com temática gospel da Globo. O núcleo central é composto pela família de Sol, interpretada por Sheron Menezzes, Lui Lorenzo (José Loreto) e Lumiar (Carolina Dieckmann).

Sol é uma vendedora de quentinhas, chefe de família, que sustenta sozinha a sua mãe, marido e as duas filhas. Até que um dia, ela recebe um convite par ser dançarina de Lui Lorenzo, causando uma reviravolta em sua vida. A mocinha também sofre com a morte de Carlão, seu esposo.

Lui Lorenzo é um cantor pop em decadência. Agenciado pela mãe Wilma (Renata Sorrah), o famoso é bastante cafajeste e dá em cima de todas as dançarinas que já trabalharam com ele, incluindo Sol. Apesar do jeito extravagante, ele começa a ajudar a protagonista depois que Carlão morre na novela Vai na Fé.

Sol é mãe de Duda (Manu Estevão) e Jenifer, que ganha uma bolsa de estudos em uma prestigiada universidade de Direito. É no curso superior que ela passa a ter aulas com Lumiar, que é casada com Ben, um ex-namorado da vendedora de quentinhas. O advogado é amigo de Theo (Emílio Dantas), o vilão da história que também já se envolveu com a protagonista no passado.

Também fazem parte do núcleo a personagem Guiga (Mel Maia), rival de Jenifer na universidade, Bruna (Carla Cristina Cardoso), melhor amiga de Sol, Kate, filha de Bruna, e Marlene (Elisa Lucinda), mãe de Sol.

Que horas começa Vai na Fé?

Vai na Fé vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40, horário de Brasília, logo após o Praça TV. Os capítulos tem duração de cerca de 1 hora. Quem perder a exibição no horário convencional pode assistir a reprise às 01h30, depois do Jornal da Globo.

Após a exibição na TV, todos os episódios ficam salvos no Globoplay. É necessário ser assinante de um dos planos pagos da plataforma de streaming para ter acesso ao conteúdo.

O Globoplay só libera gratuitamente o sinal ao vivo da emissora, mediante cadastro.