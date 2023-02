Carlão da novela Vai na Fé morre? O que acontece com o marido de Sol

Carlão (Che Morais) sofreu um grave acidente na novela Vai na Fé. Internado no hospital, o marido de Sol (Sheron Menezzes) precisará de doação sanguínea o que fará com Jenifer (Bella Campos) descubra um segredo familiar. Apesar da mobilização da família, no capítulo desta quarta-feira, 15, a protagonista receberá uma triste notícia.

O que acontece com Carlão em Vai na Fé?

Carlão morre na novela Vai na Fé. Sol receberá a notícia do falecimento do marido no capítulo de hoje, 15 de fevereiro.

O marido da vendedora de quentinhas sofreu um grave acidente de carro e precisou ser hospitalizado. No entanto, o patriarca sofre uma parada cardíaca e não resiste. Em cenas exibidas no capítulo de terça, Carlão estava sendo levado de maca no hospital quando começou a ter um flashback com os momentos mais marcantes de sua vida - incluindo o dia em que conheceu a esposa. No entanto, o monitor cardíaco começa a apontar uma queda brusca nos batimentos.

O episódio terminou com Sol perguntando informações sobre o marido, ainda sem saber da morte. Além disso, Jenifer fez uma importante descoberta sobre seu passado - ao doar sangue para ajudar o pai, ela descobre que sua tipagem sanguínea não é compatível com a do patriarca.

Nesta quarta, os médicos confirmarão o óbito de Carlão. “A família de Carlos Eduardo Carvalho? A senhora estava ciente da gravidade do estado que seu esposo deu entrada no hospital?”, perguntará a profissional de saúde para Sol.

“A doutora está querendo dizer que ele...”, dirá a protagonista, sem terminar a frase. A médica então dará a mão para Sol, que desabará no choro ao lado de Jenifer.

A notícia chegará aos ouvidos de Lumiar (Carolina Dieckmann), que resolverá investigar o acidente. Enquanto isso, o vilão Theo (Emílio Dantas) tentará impedir a que a advogada investigue o que aconteceu, além de ficar feliz ao saber que Sol ficou viúva.

Jenifer é filha de quem em Vai na Fé?

A morte de Carlão faz com que Jenifer descubra que não é filha biológica dele. Isso porque a jovem doa sangue para tentar salvar a vida do patriarca, mas descobre que seu tipo sanguíneo não é compatível com o dele.

Ainda nesta quarta-feira, a jovem vai procurar pelas coisas do pai. “Eu queria saber onde estão as coisas do papai. Os documentos dele, fotos, essas coisas. A senhora sabe?”, pergunta ela à Sol (Sheron Menezzes).

A universitária revira todas as coisas do pai, até que encontra uma etiqueta que mostra a tipagem sanguínea de Carlão, confirmando que ele é O-, enquanto ela é AB+.

“Uma pessoa O negativo nunca vai ter uma filha AB positivo. A minha mãe é A positivo, então meu pai tinha que ser B ou AB!”, diz ela para Tatá (Gabriel Contente). “O que importa é que o Carlão não é meu pai. Nossa. Primeira vez que falo isso em voz alta.”

A garota começará a investigar o passado de sua mãe e pede para Bruna (Carla Cristina Cardoso) lhe contar quem foram os namorados de Sol antes de Carlão. A amiga da protagonista, porém, inventará um pai biológico para Jenifer. Em seguida, haverá uma passagem de tempo de meses.

Que horas começa a novela Vai na Fé?

A novela Vai na Fé é exibida de segunda à sábado, às 19h40, horário de Brasília, logo após o Praça TV. Os capítulos tem duração aproximada de 50 minutos.

Após a exibição no canal aberto, os capítulos ficam disponíveis para os assinantes do Globoplay. Basta procurar pelo título no campo de busca da plataforma de streaming. A novela de Rosane Svartman tem conquistado a aprovação do público nas redes sociais e resultados satisfatórios de audiência.

