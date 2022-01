Quem é Muriel no Cravo e A Rosa, personagem de Drica Moraes

A personagem de Drica Moraes é introduzida na novela de Walcyr Carrasco ao retornar de uma viagem na Europa. Antes conhecida pelo nome Muriel, ela volta para o Brasil como Marcela e dá muito trabalho para Petruchio (Eduardo Moscovis) e Catarina (Adriana Esteves) ao longo do folhetim. Afinal, quem é Muriel no Cravo e A Rosa? A mulher inferniza a vida dos protagonistas.

Quem é Muriel no Cravo e A Rosa?

Muriel é filha de Joaquim de Almeida Leal na novela O Cravo e a Rosa, um homem sério e misterioso, cheio de dinheiro. Depois de sofrer muito por causa de um coração partido, após ter se apaixonado por Petruchio na juventude, o pai de Muriel enviou a moça para estudar na Suíça.

Quando retornou ao Brasil na novela O Cravo e a Rosa, Muriel resolveu atender pelo nome de Marcela e fica revoltada ao descobrir sobre o casamento de Petruchio com Catarina, por isso ela resolve tentar separá-los. Para que seu plano dê certo, Muriel decide seduzir Batista (Luís Melo), pai de Catarina, para conquistar o dinheiro do banqueiro e também usá-lo enquanto tenta destruir a vida da rival.

Marcela passa a criar várias armadilhas na tentativa de separar o casal vivido por Moscovis e Esteves. Em suas artimanhas, ela conta com a ajuda de Ezequiel (Déo Garcez), fiel escudeiro e cúmplice em tudo, o rapaz veio da Europa com Muriel e era apaixonado por ela.

Final de Muriel em O Cravo e a Rosa

No final da novela O Cravo e a Rosa, a vilã Muriel se dá mal, mas continua uma vida de planos e golpes, agora ao lado de um novo parceiro, Heitor (Rodrigo Faro). Antes do desfecho do folhetim, Batista percebe qual o verdadeiro caráter da personagem de Drica Moraes e dá um pé na bunda dela. Ao abandonar a filha de Joaquim, ele resolve ficar com Joana (Tássia Camargo).

Sem a fortuna de Batista, o que resta para Muriel em O Cravo e a Rosa é torcer para ficar com a herança do pai no final da novela, que morre antes do desfecho do folhetim. No entanto, nem isso ela conquista. O dinheiro de Joaquim vai para as mãos de Januário (Taumaturgo Ferreira), que ao longo da obra de Walcyr Carrasco se descobre filho do ricaço.

Sem dinheiro, sem marido, sem amigos ou família, Muriel fica sem opções no final da novela O Cravo e a Rosa. Nos últimos capítulos, ela é procurada por Heitor, que propõe que eles se unam para dar golpes. Os dois passam a fingir que são irmãos e enganam ricos. A dupla termina a novela já planejando algo contra o dono do hotel em que estão hospedados.

Novelas de Drica Moraes

Veterana nas telinhas, Muriel de O Cravo e a Rosa não foi a única personagem de Drica Moraes em uma novela. A atriz já esteve em outros 12 folhetins da TV Globo, sem contar a participação dela em séries e minisséries, o que também foi extenso.

A primeira novela de Drica Moraes foi Top Model, em 1989. Um ano depois, ela também esteve em Lua Cheia de Amor. Em 1994, a atriz viveu Denise em Quatro por Quatro (1994) e cerca de 4 anos depois foi Madalena em Era Uma Vez (1998).

Depois destes trabalhos, ela foi Muriel/Marcela em o Cravo e a Rosa nos anos 2000. Além disso, ela atuou também em Desejos de Mulher (2002), Chocolate Com Pimenta (2003), Alma Gêmea (2005), Pé na Jaca (2006), Tititi (2010), Guerra dos Sexos (2012) e Império (2014). Além destas novelas na Globo, ela também esteve em Xica da Silva (1996 – 1998) na Manchete.

Verdades Secretas, em 2015, foi a última novela da atriz, porém, após este projeto ela continuou trabalhando. Nos últimos anos, Drica apareceu em Sob Pressão (2019 – 2021), Amor e Sorte (2020), Rasga Coração (2018), O Banquete (2018), Mister Brau (2018), entre outros.

Que horas passa o Cravo e a Rosa?

A novela O Cravo e a Rosa está sendo reprisada na faixa das 14h40, depois do Jornal Hoje, de segunda a sexta-feira na TV Globo. Para assistir de graça é só sintonizar na emissora no horário indicado ou usar a aba “Agora na TV” da Globoplay para ver a programação ao vivo do canal. O catálogo do streaming da Rede Globo já tem todos os capítulos do folhetim.

