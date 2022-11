Confira o que tem no resumo da novela Travessia desta segunda-feira, 14 de novembro - Foto: Reprodução/Globo

Resumo da novela Travessia: Brisa inicia calvário pela guarda do filho

Brisa e Ari agora são inimigos e brigam pela guarda de Tonho. No capítulo 32, o caso da dupla irá avançar na justiça. Além disso, o resumo da novela Travessia de hoje mostra entre os destaques do capítulo desta segunda-feira (14) que Chiara irá questionar Guerra sobre o motivo do pai ter medo de um encontro entre a moça e Moretti. O que a mocinha não sabe é que o empresário esconde a identidade de seu pai verdadeiro.

O que tem no resumo da novela Travessia de hoje, capítulo 31

O resumo da novela Travessia desta segunda-feira mostra que Juliana vai conversar com Brisa sobre a guarda de Tonho e Ari contará para Gil que seu advogado entrará com o pedido de guarda definitiva do filho. Tonho contará para Ari e Núbia que Oto é amigo de Brisa.

Durante este período, Joel vai arrumar um emprego para Brisa no salão. Já Chiara vai perguntar para Guerra o motivo de o pai temer seu encontro com Moretti. A menina não faz ideia que na verdade é filha biológica de Moretti e que foi registrada em segredo por Guerra depois do acidente que tirou a vida de Deborah, na época ex-noiva de Guerra.

Na Construtora de Guerra, Talita ficará irritada quando for informada por Guerra que Ari dividirá a sala com ela. Cidália vai criticar a atenção excessiva que Guerra coloca em Tonho, filho de Brisa e Ari, e Brisa discutirá com Núbia.

Helô vai flagrar Moretti no escritório de Stenio e concluirá que o ex-marido armou para Oto figurar como testemunha e deixar Brisa responder sozinha o processo. No final do resumo da novela Travessia, Cidália cuidará da casa de Cotinha e se surpreenderá ao encontrar Leonor. Além disso, ela reagirá quando Moretti bater na porta da casa de tia Cotinha.

Guerra também mentiu para Chiara sobre sua mãe e agora quer a verdade. Confira como anda a trama:

Que horas começa a novela Travessia hoje (14)?

Para não perder nenhum dos acontecimentos mostrados no resumo da novela Travessia de hoje, segunda-feira, será necessário sintonizar na TV Globo a partir das 21h20. A programação oficial da emissora mostra que o folhetim começa logo após o Jornal Nacional e fica das 21h20 até 21h25 no ar.

Depois, o canal irá exibir o filme Bad Boys para Sempre na Tela Quente, filme de ação e comédia estrelado por Will Smith e Martin Lawrence. Nesta continuação, os policiais policiais Mike Lowery e Marcus Burnett se juntam com a equipe de elite do departamento de polícia de Miami para derrubar um cartel de drogas. Confira o trailer do filme:

Ari vai agredir Oto no capítulo de amanhã, terça-feira (15)

No capítulo de amanhã, terça-feira (15), o resumo da novela Travessia mostra que haverá um embate entre Ari e Oto. O personagem de Chay Suede vai ver ver Brisa e o hacker se abraçando e ficará enciumado.

O arquiteto então partirá para cima de Oto e dará um soco no personagem de Romulo Estrela. O momento marcará o final do capítulo de terça-feira, deixando um gostinho de "quero mais" para o público.

Já na quarta-feira (16), o episódio já começará durante a briga entre a dupla e Vandami será o responsável por apartar a confusão. Ari ficará com raiva e ciúmes e vai deduzir que Brisa está com Oto há mais tempo do que diz.

Ao ator Nando Cunha postou um trecho das gravações da cena de briga entre Ari e Oto:

