Quem encontra O Rei do Gado na floresta?

O sofrimento de Bruno Mezenga (Antônio Fagundes) e a agonia de sua família está prestes a acabar. Nos próximos capítulos de O Rei do Gado, Marcos (Fábio Assunção), Zé do Araguaia (Stênio Garcia) e Luana (Patrícia Pillar) partem em busca do fazendeiro, mesmo após as autoridades encerrarem as buscas, e o encontram na margem do rio Aragauaia.

Quando O Rei do Gado aparece?

As cenas de Bruno Mezenga sendo encontrado por sua família estão previstas para irem ao ar na próxima sexta-feira, 10. O sumiço do fazendeiro na reprise em exibição no Vale a Pena Ver de Novo durou menos do que na exibição original da trama - em 1996, o ricaço só retornou no capítulo 89, enquanto na nova edição ele ficará desaparecido até o capítulo 65.

Bruno parte em uma viagem de avião, mas a aeronave sofre um acidente e cai na mata. As autoridades encontram somente o corpo do piloto e do copiloto, assumindo que o ricaço também morreu no acidente e encerram as buscas pelo corpo do pai de Marcos e Lia (Lavínia Vlasak).

Apesar da má notícia dada pelas autoridades, a família de Bruno não se convence de que o rei do gado morreu e começa a investigar o sumiço por conta própria.

Zé, Marcos e Luana partem para a floresta em busca do fazendeiro, que enquanto isso se alimenta de larvas, moscas e minhocas para sobreviver.

No final do capítulo de quinta-feira, 9, Bruno escutará um barulho de barco e conseguirá chegar na margem do rio Araguaia se guiando pelo som. Fraco, o fazendeiro desmaia em meio às águas.

É quando Luana, Zé e Marcos chegam no mesmo local e encontram o fazendeiro estendido no chão. "Olha ali! Parece que tem alguma coisa ali", grita a boia-fria ao avistar algo que parece um corpo de longe.

"É um tronco de árvore", retruca Zé. "Não é. É ele, seu Zé. Eu tenho certeza", rebate a loira, muito eufórica. Marcos e Luana então pulam no rio e partem em direção ao local onde Bruno está deitado. Ao encontrar o pai, o rapaz se ajoelha ao seu lado: "o coração dele está batendo, mas ele não está se mexendo".

Quando Luana também se ajoelha ao lado de seu amado, ele acorda. "Você está vivo, pai! Eu sabia que você era imortal", grita Marcos. "Eu tô meio morto vivo, mas eu estou aqui", responde o fazendeiro. Em seguida, o ricaço fala com sua amada e pede um beijo.

Ao retornar para casa, os peões comemoram a volta do patrão com uma grande festa. Lia e Donana (Bete Mendes) tão ficam felizes com a volta do protagonista.

Luana revela gravidez pra Bruno Mezenga

Bruno ainda receberá uma emocionante notícia após voltar pra casa: Luana finalmente contará para seu amado que está esperando um filho dele.

"É isso mesmo. Eu tô esperando um filho seu. Eu sabia que ocê ia ficar bravo", dirá a boia-fria. Bruno ficará quieto, enquanto a loira prossegue: "Ocê não precisa dizer mais nada, não. Porque eu já sabia que ocê não ai aceitar. Eu vou-me embora, pronto. Vou ter meu filho longe daqui. Ocê pode ficar sossegado, porque eu... Eu não vou querer nada d'ocê não, por causa dele".

O fazendeiro terá uma reação diferente da que Luana imaginou. "Quando eu falei procê que eu não queria mais ter filho nessa vida, eu não podia imaginar que ocê já tava esperando um. E agora, Luana, ocê me amarrou de vez", diz o ricaço.

Para a surpresa de Luana, ele continua: "Porque me deu mais um motivo pra eu te amar". Os dois se abraçam e beijam apaixonados.

LEIA TAMBÉM

+Senador Caxias em O Rei do Gado terá fim trágico; veja como