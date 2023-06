O que tem na caixa de Cândida em Terra e Paixão?

Cândida, vivida por Susana Vieira, está com os dias contados em Terra e Paixão, mas antes de deixar a trama de Walcyr Carrasco irá gerar reviravoltas na trama. A veterana irá entregar a caixa misteriosa que pediu para que Caio tirasse de sua antiga casa e levasse até ela no bar para o personagem de Cauã Reymond, revelando segredos sórdidos.

Caixa de Cândida em Terra e Paixão será trunfo para Caio

Antes de morrer, Cândida dará nas mãos de Caio provas sobre o passado obscuro de Irene (Gloria Pires), madrasta do rapaz. Segundo adiantou a coluna de Debora Lima, no Notícias da TV, o segredo de Irene é que ela foi prostituta no passado e frequentou o bordel de Nova Primavera. Inclusive, ela era uma garota de programa fixa de Ademir (Charles Fricks), irmão mais novo de seu atual marido. “Com essas fotos você pode vencer quem você quiser. Você pode vencer a Irene, ela é quem atiça seu pai contra você”, vai alertar a ex-prostituta.

Na caixa de Cândida, Caio irá encontrar fotos que comprovam tudo. O rapaz ficará com receio de revelar o conteúdo guardado pela personagem de Vieira durante todos esse anos, por conta do carinho que sente pelo irmão Daniel (Johnny Massaro). Cândida vai alertar o rapaz para que ele guarde as fotos, mesmo que não planeje usá-las. A mulher alertará que ele não deve destrua-las, pois poderão ser de extrema importância em alguma momento de sua vida.

Caio vai prometer guardá-las, mas dirá que vai “esquece-las” logo em seguida. Por enquanto, pelo andamento da trama e os registros dos resumos, Caio manterá o conteúdo que descobriu em segredo, mas já está previsto para o futuro da novela que a verdade sobre Irene virá a tona.

Em material de divulgação do folhetim, o autor Walcyr Carrasco revelou antes da estreia de Terra e Paixão que o grande segredo de Irene será revelado em certo momento da história e que a reviravolta causará mudanças no rumo da trama.

Como Cândida vai morrer em Terra e Paixão?

Cândida vai falecer durante uma conversa com Antônio (Tony Ramos), enquanto tenta revelar a verdade sobre o passado de sua primeira esposa, Agatha (Bianca Bin). Ainda de acordo com a colunista do Notícias da TV, a personagem de Susana Vieira vai chamar o fazendeiro para uma conversa e tentará explicar tudo o que sabe sobre Agatha, mas por conta de sua saúde fragilizada, ela acabará tendo uma crise de tosse e em seguida morrerá sufocada.

O que a veterana deixará de contar para o fazendeiro é que Agatha teve um romance com Gentil (Flavio Bauraqui) no passado e deu a luz a Jonatas (Paulo Lessa). Por ser uma mulher solteira, ela escondeu a gravidez e deixou a criança com o pai. Após o parto, ela descobriu que não poderia engravidar novamente, pois colocaria sua vida em risco. No entanto, ao receber a notícia de que estava grávida de Caio, resolveu seguir com a gestação, o que resultou em sua morte.

Como Cândida morrerá antes de contar tudo para Antônio, o segredo de Agatha ficará escondido até o final da trama, quando Gentil revelará a verdade para o personagem de Tony Ramos.

Nova personagem – Quem vai assumir o bar após a morte de Cândida?

O desejo de Cândida é que seu bar passasse para as mãos de Luana (Valéria Barcellos), que já é gerente do local, mas não é isso que irá acontecer na trama de Terra e Paixão e uma nova personagem chegará em Nova Primavera para causar. Berenice (Thati Lopes), uma sobrinha-neta que não era próxima da ex-prostituta vai descobrir sobre a morte da tia por meio de Angelina (Inez Viana) e correrá até a cidade para colocar as mãos nos empreendimentos da falecida.

A jovem não será nada discreta e chegará já de nariz empinado, querendo mandar em tudo. Em entrevista para a coluna de Zean Bravo, no Extra, a atriz Thati Lopes garantiu que a personagem será chata, ácida e sem papas na língua, mas engraçada. Os funcionários do bar não vão gostar nada da moça, mas a atriz acredita que Berenice irá conquistar o público.

