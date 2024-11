Final do Masterchef 2024 será na próxima terça-feira

Quem saiu do Masterchef 2024 hoje: veja os finalistas da temporada

Nessa terça-feira, 5 de novembro, o Masterchef escolheu seus finalistas da temporada. Após duas provas que exigiram técnica e habilidade dos participantes, Giorgia e José Roberto estão na final do programa. Veja como foi.

Como foi a eliminação do Masterchef hoje?

Os participantes receberam a missão de preparar um pithivier, uma espécie de torta francesa que consiste em dois discos de massa folhada recheado com uma proteína envolta por uma duxelles (refogado de cogumelos). Em resumo, o prato é semelhante ao bife Wellington - que também exige técnica.

Mas apesar do esforço, Andréia, Laura e Vitor acabaram eliminados do Masterchef pelos jurados Érick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça.

O MasterChef Brasil ja tem data para acabar: dia 12 de novembro. Assim como aconteceu nas outras temporadas, o último programa será gravado e o anúncio do vencedor será ao vivo.

Eliminados em 2024

Ao todo, 18 participantes já foram eliminados, levando em conta a repescagem.

1ª eliminada: Rafaela

4º Riad

5º José Jefferson

6º Thais

7º Renata

8º: Thaissa

9º: Juan

10º: Karine

11º: Larissa - voltou

12: Andreia - voltou

13: Alzileide

14: Lucas

15: Gabriela

16: Pietro

17: João Vitor

18: Roberto

19: Gabriela

20: Larissa

21: Vinicius

22: Pâmela

Quem vai substituir Ana Paula Padrão

A Band confirmou que Ana Paula Padrão vai sair do MasterChef Brasil após dez anos na emissora. A jornalista apresentou 21 temporadas do programa. A última aparição da jornalista na Band será no MasterChef Confeitaria, que vai ao ar entre os dias 19 de novembro e 19 de dezembro.

Mas quem vai substituir a apresentadora? Rumores indicam que a chef Helena Rizzo é quem deve comandar a atração, o que significa um novo modelo do programa, já que a gaúcha é uma das juradas. A emissora, no entanto, não confirma a informação.

No ano que vem, o semanal deve contar com participantes famosos.

