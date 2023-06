Quem são os cantores do Altas Horas hoje, especial de festa junina

Após um programa dedicado ao dia dos namorados, o Altas Horas agora celebrará outra data importante do mês de junho: a amada festa de São João. Hoje, 17 de junho, o apresentador Serginho Groisman receberá muitos convidados representarão o piseiro, o forró, o xote, entre outros estilos que marcam a popular festa típica brasileira.

Convidados musicais do Altas Horas de hoje, 17 de junho

A banda Os Barões da Pisadinha estará presente no programa especial de festa junina do Altas Horas neste sábado e apresenta hits como Basta Você Me Ligar e Mordidinha Safada no palco do programa. Nas chamadas da edição de hoje, é possível conferir a comemoração do Rodrigo Araújo Neves, vocalista do grupo: "a gente fica feliz porque é a época do sanfoneiro, do forró".

Outra presença confirmada no programa de hoje do Altas Horas é o cantor Matheus Fernandes, dono das canções Baby Me Atende e Balanço da Rede. Outro nome que se destaque é Mariana Aydar, que canta Gostoso Demais, e a forrozeira e ex-Power Couple Brasil Márcia Fellipe, que apresenta Ai que Saudade D'ocê.

As apresentações musicais especiais no programa de festa junina do Altas Horas de hoje não param por aí. O público também confere Zé Vaqueiro, que faz um medley de Letícia e Jorge e Mateus. Além disso, Pablo Sofrência fará uma homenagem a banda Falamansa, com a canção Rindo à Toa, e ganhará a presença do próprio vocalista da banda, Tato, que anima o público com uma apresentação de Xote da Alegria.

As atrações não param por aí e outros grandes nomes estarão no programa do Altas Horas de hoje, como o sanfoneiro Dorgival Dantas, que apresenta Você não Vale Nada, Mano Walter com Espumas ao Vento, a dupla de improvisação Caju e Castanha com O Pobre e o Rico e Amelinha com Frevo Mulher

Por fim, quem é fã do gênero também vai adorar uma apresentação da cantora Anastácia, que foi casada com Dominguinhos, e Daniel Gonzaga, filho de Gonzaguinha, que cantam a clássica Eu só Quero um Xodó e compartilham história pessoais de Luiz Gonzaga, o Rei do Baião.

Que horas começa e como assistir

O Altas Horas começa às 22h25 hoje, depois da novela Terra e Paixão, segundo a programação oficial da emissora. O programa especial de festa junina terá 1 hora e 50 minutos de duração e depois cederá espaço para o Supercine.

Para assistir ao vivo o Altas Horas de hoje, é só conectar na TV Globo de qualquer aparelho de televisão com acesso aos canais brasileiros ou usando a aba "Agora na TV" da Globoplay, que permite acompanhar a programação do canal em tempo real gratuitamente. A única obrigatoriedade é criar uma conta grátis no site.

Caso perca o programa e queira assisti-lo mais tarde, todas as edições do Altas Horas são disponibilizados na íntegra na plataforma da Globoplay. Não é necessário ser assinante para conferir o conteúdo, apenas ter uma conta grátis.

Após o Altas Horas, o público da Globo poderá conferir dois filmes, uma série e a reapresentação da novela Vai na Fé:

Supercine, 00h15: Como Ser Solteira - Com as atrizes Rebel Wilson e Dakota Johnson, a comédia mostra a jovem Alice (Dakota), que acabou de sair um relacionamento e não tem ideia do que fazerr em seguida. Sua amiga Robin (Rebel) é animada e consegue a vida noturna da cidade como ninguém, por isso decide arranjar uma forma de animá-la agora que é solteira.

Reapresentação de Vai na Fé, 02h05 - A emissora reprisa o capítulo que foi ao ar às 19h00.

Corujão I, 02h45: Sob Pressão - Heróis da Emergência - Exibição da popular série Sob Pressão, estrelada por Julio Andrade e Marjorie Estiano, que mostra a realidade de um hospital público.

Corujão II, 04h25: Matadores de Velhinha - Com Tom Hanks, o longa metragem mostra professor G.H. Dorr, que planeja roubar um cassino. Para isso, ele aluga um quarto na casa de uma senhorinha e chama alguns capangas para ajudá-lo na missão. Porém, a dona do lugar descobre tudo e eles precisam proteger o plano a qualquer custo.

