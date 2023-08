Que horas começa o Altas Horas hoje, especial do Criança Esperança (05/08)

Comandado por Serginho Groisman, o Altas Horas é geralmente gravado alguns dias antes de ir ao ar no fim de semana. No entanto, foi aberta uma exceção neste sábado, 5 de agosto, por causa do Criança Esperança. O público vai conferir uma leva de artistas convidados atendendo as ligações do público no famoso Mesão de doações. Confira que horas começa o programa hoje na TV Globo para não perder nada!

Altas Horas será ao vivo neste sábado

O Altas Horas está marcado para às 22h25, logo depois da novela Terra e Paixão. A atração vai ficar uma hora e cinquenta minutos no ar e depois cederá espaço para o filme Venha como Você É, no Supercine, a partir de 00h15.

O Criança Esperança 2023, que vai arrecadar recursos para 101 instituições brasileiras, começou na última sexta-feira, 4 de agosto, e seguirá pela programação da TV Globo até segunda-feira, 7 de agosto. Muitos artistas da casa estarão no Altas Horas para atender os telefones do Mesão. Foram confirmados pela emissora a presença de Jade Picon e Chay Suede, que há pouco tempo trabalharam como parceiros de elenco na novela Travessia.

Além disso, também vão aparecer os atores Juliano Cazarré, que estará na próxima novela das 7, Fuzuê, a atriz Lucy Ramos, que se destaca atualmente em Amor Perfeito, Jean Paulo Campos, o Yuri de Vai na Fé, Maeve Jinkings, que chamou atenção recentemente na série Os Outros da Globoplay, e também Adriana Bombom, a ex-BBB Gleici Damasceno, a atriz Flavia Alessandra, a jornalista Renata Lo Prete e até mesmo o Louro José, companheiro de Ana Maria Braga nas manhãs da Globo no Mais Você. Não vão faltar as atrações musicais de sempre e se apresentarão Mauricio Manieri, a banda KLB e também Gloria Groove, dona do hit A Queda.

Para assistir ao programa é só sintonizar na TV Globo no horário em que começa o Altas Horas e pronto! Caso não tenha uma televisão em casa, você pode acompanhar todo o programa pela aba "agora na TV" da Globoplay pelo seu celular ou computador. É só acessar a plataforma streaming e criar uma conta gratuita no site para acesso liberado ao conteúdo em tempo real da TV Globo.

Leia também - Estreias do Viva em agosto 2023 tem sucesso de Manoel Carlos