22 filmes para assistir no Dia dos Namorados na Netflix em 2023

Confira uma lista de filmes na Netflix para assistir no Dia dos Namorados com a pessoa amada. Na imagem, os longas O Casamento do Meu Melhor Amigo (à esquerda) e Para Todos os Garotos que Amei (à direita) - Foto]: Reprodução/Divulgação

Com o Dia dos Namorados batendo na porta, chegou a hora de se aninhar aquela pessoa querida na cama ou no sofá para conferir algo romântico, emocionante ou divertido na televisão. Aos apaixonados de plantão, montamos uma lista de filmes de romance que você pode assistir na Netflix durante a data comemorativa.

Plano Imperfeito - filmes para assistir no Dia dos Namorados

Número 1 da lista de filmes para assistir no Dia dos Namorados, Plano Imperfeito traz os atores Glen Powell e Zoey Deutch em comédia romântica dirigida por Claire Scanlon. O longa mostra Charlie e Harper, dois assistentes executivos de Manhattan. Como os chefes de ambos são infernais, eles decidem tentar juntar a dupla, para descobrir se apaixonados eles se tornarão melhores chefes. Porém, em Plano Imperfeito são os os sentimentos de Harper e Charlie que começam a despertar durante a empreitada.

Para Todos Os Garotos Que Amei

Adaptação da popular trilogia literária de Jenny Han, Para Todos Os Garotos Que Amei segue a história da adolescente Laura Jean (Lana Condor). Como válvula de escape, sempre que se apaixona Laura escreve uma carta para o garoto e tenta guardar o sentimento de volta ao peito, escondendo tudo. No entanto, certo dia, essas cartas secretas acabam sendo enviadas e os rapazes por quem a mocinha já teve sentimentos começam a aparecer em sua vida.

Saiba - Dia dos namorados 2023 é feriado no Brasil?

Amor sem Medida é filme para os românticos

Para quem procura por filmes para assistir no Dia dos Namorados, Amor sem Medida, com os atores Juliana Paes e Leandro Hassum, pode ser a opção. Na trama de 2021, a advogada Ivana se apaixona por cardiologista simpático. O problema é que ela é mulher alta e o médico é bastante baixo. Só o amor é suficiente para manter o relacionamento? Isso é o que Ivana e Leon tentam descobrir.

>> Votação: quais as melhores novelas da Globo desde 2000

O Casamento do Meu Melhor Amigo

Um dos clássicos entre os filmes de comédia romântica, outra opção para o dia dos namorados é O Casamento do Meu Melhor Amigo, com Julia Roberts, Dermot Mulroney, Cameron Diaz, Rupert Everett, entre outros grandes nomes. Na história, Julianne (Roberts) e Michael (Dermont) são amigos de longa data. Eles combinaram que se chegassem aos 30 solteiros se casariam. Quando estão perto da data, Michael liga para a amiga e a surpreende com uma notícia: vai se casar! Julianne percebe que ama o amigo, mas aceita ser sua madrinha na cerimônia.

>> Melhores filmes Netflix: 23 da lista New York Times para ver no Brasil

O Date Perfeito - filmes para assistir no Dia dos Namorados

Com Noah Centineo, o longa O Date Perfeito mostra Brooks, um rapaz que precisa arranjar dinheiro para a faculdade. Para isso, ele encontra uma forma inteligente de arrecadar a bolada, criando um aplicativo de namoro em que ele interpreta o "papel de namorado" em qualquer tipo de situação para quem precisa urgente de um par.

Combinação Perfeita

Uma outra opção entre os filmes românticos que você pode conferir no dia dos namorados é Combinação perfeita, estrelado pela atriz Victoria Justice, da popular série teen Brilhante Victória. Na trama da produção de 2022, Lola Alvarez é apresentada, uma executiva de uma empresa de vinhos de Los Angeles, nos Estados Unidos, que acaba em uma viaja até uma estação de ovelhas australiana para conquistar um grande cliente. Ao começar a trabalhar no lugar, ela não esperava tudo o que poderia aprender e encontrar por lá.

Leia - Texto para o Dia dos Namorados: 17 melhores mensagens para mandar

Megarromântico - filmes para assistir no Dia dos Namorados

Para quem gosta de rir, a comédia Megarromântico pode ser a escolha entre os filmes de dia dos namorados da Netflix. A produção é estrelada por Rebel Wilson, de A Escolha Perfeita, e mostra a jovem arquiteta Natalie, que batalha para ter seu trabalho reconhecido. Já quando o assunto é amor, ela é bastante cética, até que um dia ela sofre um acidente ao ser assaltada. Quando recobra a consciência, ela percebe que parar em um filme de comédia romântica.

Esposa de Aluguel

Outra opção para o dia dos namorados é Esposa de Aluguel, mais um dos filmes nacionais da lista. A produção conta com a presença dos atores Caio Castro, Thati Lopes, Polliana Aleixo, Danielle Winits, Mariana Xavier, entre outros. Na história, um rapaz que se considera um solteiro inflexível contrata uma atriz para interpretar sua noiva por conta do último desejo de sua mãe.

Dançarina Imperfeita - filmes para assistir no Dia dos Namorados

Um dos filmes para assistir no Dia dos Namorados é o "Dançarina Imperfeita". Com a atriz e cantora Sabrina Carpenter e o ator Jordan Fisher, Dançarina Imperfeita segue os passos de Quinn Ackerman, uma jovem dedicada aos estudos e que quer a todo custa entrar na faculdade de seus sonhos. Ela tem todo o tipo de atividade extracurricular, mas precisa se aventurar em uma muito distante de sua zona de conforto, a dança, se quiser ser bem sucedida.

Através da Minha Janela

Através da minha Janela mostra a jovem jovem Raquel (Clara Galle), que descobre que seu vizinho gato Ares Hidalgo (Julio Peña) está usando seu wifi sem permissão. Obcecada pela rapaz, ela decide confrontá-lo e acaba dando início a um jogo de atração entre eles e Raquel deseja que o bonitão irresistível se apaixone por ela.

Confira também - Estreias do cinema em junho 2023: lista atualizada de filmes

Modo Avião - filmes para assistir no Dia dos Namorados

Com Larissa Manoela, essa comédia romântica de 2020 mostra Ana, uma jovem influenciadora digital que é viciada em dispositivos eletrônicos. Por nunca largar o celular, a menina acaba sofrendo um acidente de carro. Para dar um basta na situação, os pais da mocinha a mandam para a casa do avô, que vive no interior.

Fugindo do Amor

Em Fugindo do Amor, Erica (Christina Milian) é uma aspirante a estrela do pop. Ao aceitar o convite para um grande evento, ela acaba presa em um luxuoso resort como a atração do casamento de seu ex-noivo, Jason (Jay Pharoah) Jason. Erica tenta esconder da noiva o relacionamento que teve com o rapaz no passado, mas sentimentos acabam vindo a tona.

Veja - Estreias da Netflix de junho 2023: filmes e séries que entram no catálogo

A Mentira

Procurando um filmes para assistir no Dia dos Namorados? Com Emma Stone, esta comédia de 2010 mostra Olive, uma garota comum que é quase invisível na escola. Porém, tudo muda depois que ela ajuda um amigo gay e finge ter um caso com ele para que o rapaz não sofra preconceito na escola. Com a situação inventada pela dupla, Olive acaba ficando popular, sua vida amorosa vira assunto entre todos e vários garotos desesperados correm atrás dela por ajuda.

Persuasão

Esta versão de 2022 e estrelada pela atriz Dakota Johnson e uma adaptação moderna do livro Persuasão, da renomada autora Jane Austen. Na história, Anne Elliot é uma jovem mulher obstinada que vive com uma família à beira da falência. Com o surgimento de Frederick (Cosmo Jarvis), um antigo amor que ela dispensou, Anne começa a repensar o passado.

O Lado Bom da Vida

Filme que rendeu o Oscar de Melhor Atriz para a norte-americana Jennifer Lawrence, o longa O Lado Bom da Vida é inspirado no livro homônimo do autor Matthew Quick. A trama segue dois personagens, Pat (Bradley Cooper) e Tiffany (Lawrence). Eles se conhecem depois que Pat volta a morar com os pais após sair uma instituição mental depois de passar por um difícil período pós-separação.

Confira - Novelas do Viva em junho tem 'Corpo Dourado' e o 'O Sexo dos Anjos'

E Se fosse Verdade

Comédia romântica clássica entre os filmes da Sessão da Tarde, E Se fosse Verdade é um queridinho entre os apaixonados. Na trama de 2005, David Abbott (Mark Ruffalo) é um rapaz que aluga um belo apartamento em São Francisco. O problema é que aparentemente ele não está sozinho por lá e acaba conhecendo Elizabeth (Reese Whiterspoon), que insiste que o lugar é seu. Entre as aparições e desaparecimentos inexplicáveis da moça, os dois descobrem uma difícil verdade.

Descubra - Que filme passou na Sessão da Tarde quando eu nasci?

Orgulho e Preconceito - filmes para assistir no Dia dos Namorados

Também adaptação de um livro de Jane Austen, Orgulho e Preconceito é estrelado pelos atores Keira Knightley e Matthew Macfadyen, que interpretam Elizabeth Bennet e Sr. Darcy. O maior sonho da mãe de Elizabeth é ver as cinco filhas bem casadas, mas a jovem não almeja um relacionamento infeliz por status. Ao conhecer Darcy, ela tem a pior das impressões, mas o relacionamento entre eles ainda se estreitará.

A Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata

Adaptação do livro de Annie Barrows, A Sociedade Literária e A Torta de Casca de Batata mostra a história de uma escritora de Londres em 1946, pós-segunda guerra mundial, que viaja até Guernsey, uma das Ilhas do Canal invadidas pela Alemanha durante a guerra, para conhecer um fazendeiro que teve um clube do livro que mudou a vida dos moradores do local durante a ocupação nazista.

Feel the Beat é um dos filmes para assistir no dia dos namorados de 2023

Com Sofia Carson, o filme Feel the Beat mostra April, uma jovem que veio de cidade pequena e sonha em ganhar a vida na Broadway. Depois de um acidente em uma audição que promete acabar com sua carreira, ela retorna para a casa do pai em sua cidade natal. Ela não esperava reencontrar tanta gente e até amores do passado. Enquanto está por lá, ela acaba treinando um grupo de jovens dançarinos para uma importante competição.

Ricos de Amor

Com Danilo Mesquita e Giovanna Lancellotti, a produção nacional Ricos de Amor apresenta Teto e Paula. Ele é filho de um homem rico, o famoso Rei do Tomate, e é um herdeiro já aos 20 anos de idade. Quando ele conhece Paula, uma moça bem mais pé no chão que ele, sua vida muda totalmente.

Amor e Outras Drogas - filmes para assistir no Dia dos Namorados

Com Anne Hathaway e Jake Gyllenhaal, este romance é outra opção entre os filmes para assistir no dia dos namoradas em 2023. Amor e Outras Drogas mostra Maggie, uma mulher de espírito livre, e Jamie, um vendedor carismático e bonito do ramo farmacêutico que consegue ficar com quem quiser. Os dois começam a se relacionar de forma descompromissado, mas o amor fala mais alto e acaba fisgando a dupla.

Ele é Demais - filmes para assistir no Dia dos Namorados

Remake de Ela é Demais, de 1999, Ele é Demais, de 2021, mostra uma aposta na escola que acaba virando romance. A influencer Padgett Sawyer (Addison Rae) aceita o desafio de transformar um cara esquisito da escola, Cameron Kweller (Tanner Buchanan), em alguém capaz de ganhar o rei do baile de formatura. O problema é que ao longo da transformação, a relação dos dois se transforma.

Leia também - 94 filmes que já ganharam o Oscar ao longo da história