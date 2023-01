Zé Paulino morre na novela Mar do Sertão?

O capítulo exibido na última terça-feira, 3, deixou os espectadores aflitos para saber se Zé Paulino (Sérgio Guizé) morre na novela Mar do Sertão. Tertulinho (Renato Góes) mirou no rival e apertou o gatilho da arma, dando a entender que iria matar o amado de Candoca (Isadora Cruz).

O que acontece com Zé Paulino em Mar do Sertão?

Zé Paulino não morre em Mar do Sertão pois Tertulinho erra o tiro de propósito. Quem aparecerá para salvar o empresário será Candoca, que arrancará a arma das mãos do ex-marido. A mocinha também vai levar o filho do Coronel Tertúlio (José de Abreu) embora do local, enquanto José Mendes vai para a casa de Daomé (Wilson Rabelo).

O playboy tentou atirar contra Zé Paulino após descobrir que ele é seu irmão. O Coronel confessou para Deodora (Débora Bloch) que o rapaz também era seu filho, deixando a mulher chocada. A confusão ficou ainda maior quando o empresário descobriu que foi Tertulinho quem tentou deligar os aparelhos que o mantiveram vivo enquanto ele estava no hospital.

José Mendes partiu para cima do irmão com socos, que por sua vez pegou uma arma para matá-lo. No entanto, os dois saem da briga com vida.

A confissão de que Zé Paulino é filho de Tertúlio ainda vai render mais discussões entre os personagens. Após a revelação, o patriarca irá atrás do empresário para tentar se explicar, mas será desprezado pelo sócio da JM/Chaddah.

“Zé Paulino, tô aqui para acertar as contas com o passado”, dirá o coronel. José questionará se é mesmo filho do Coronel, que confirmará a história. No entanto, a reação do ricaço não será boa: "o senhor é um homem desprezível e sabe disso... Engravidou minha mãe... Depois se livrou de mim".

Pai e filho não vão conseguir se acertar por enquanto. “Fique tranquilo, coronel, que não tem coisa alguma para ser acertada aqui... não se trata de mais um negócio de tua fazenda... se trata de uma vida... da vida de um filho que tu renegou”, finalizará Zé Paulino.

Tertulinho some com Manduca e deixa Candoca aflita

A revelação de que seu maior rival na verdade é seu irmão vai mexer tanto com a cabeça de Tertulinho que ele colocará a vida do próprio enteado em risco.

Tertulinho, que criou Manduca como se fosse seu filho, vai contrariar Candoca no capítulo desta quarta-feira, 4, e não levará o garoto para a escola conforme combinado. Ao invés disso, ele sairá de carro com o menino pela estrada, sem direção.

Manduca ficará aflito com a atitude do ex-padrasto, enquanto Candoca e José procuram pelo filho na fazenda Palmeiral e na casa de Tertulinho.

Enquanto os dois seguem viagem, Manduca perguntará ao ex-marido de sua mãe se ele e Zé Paulino são irmãos. A conversa fará com que o playboy mude de ideia e retorne para casa com o menino, para o alívio de sua ex-esposa. Furiosa com a atitude do rapaz, ela dirá que Tertulinho nunca mais irá ver o jovem.

Quando termina Mar do Sertão?

Mar do Sertão termina em março de 2023 para dar lugar a Amor Perfeito, de autoria de Duca Rachid e Júlio Fischer. A trama será uma história de época, como costuma acontecer nessa faixa de horário.

As protagonistas do folhetim serão as atrizes Camila Queiroz, que interpretará a mocinha, e Mariana Ximenes, a vilã da história. Inicialmente, Elzio Vieira seria o par romântico da protagonista, mas Diogo Almeida teve mais química com a famosa e ficou com o papel, de acordo com informações do Notícias da TV.

Outros atores escalados são Felipe Camargo, Rafael Cardoso, Carol Castro, Ana Cecília Costa e mais.

