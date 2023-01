Quem são os vagalumes em The Last of Us, série da HBO?

A série da HBO The Last of Us, baseado no popular jogo de mesmo nome, nos mostra uma versão da América pós-apocalíptica em que a sociedade sucumbiu a um fungo mortal que altera o cérebro. Mas, enquanto a maioria da população morreu ou se tornou hospedeiros zumbis para Cordyceps, o controle não foi totalmente quebrado.

A Agência Federal de Resposta a Desastres, ou FEDRA, assumiu e mergulhou as cidades restantes da América na lei marcial. Eles ditam todos os aspectos da vida em seus QZs lotados ou zonas de quarentena.

Mas um grupo surgiu para combatê-los: os Vagalumes. Mas quem são eles em The Last of Us? Vamos descobrir.

O que são os Vagalumes?

Os Vagalumes para por fim ao domínio violento da FEDRA e assim retomar a uma forma mais democrática de governo, mas também surgiram com o objetivo de buscar a cura.

Se você é novato no assunto, saiba que os integrantes do grupo podem ser identificados por suas roupas, já que geralmente se vestem de verde, amarelo ou ocasionalmente marrom. Outra maneira de reconhecer os vagalumes é por meio de seus pingentes.

Os chamados rebeldes têm um slogan: “Quando você estiver perdido na escuridão, procure a luz”, que aparece pintado com spray nas paredes de todo o país. Fora isso, o grupo é marcado principalmente por uma visão idealista que é inspiradora para alguns e desanimadora para outros.

O jogo nos apresentou vários Vagalumes, mas é difícil dizer com certeza quem fará aparições na série. No momento, os Vagalumes confirmados na série incluem a líder Marlene e um ex-Vagalume - irmão afastado de Joel - Tommy.

Sobre a série The Last of Us

A história da série The Last of Us se passa vinte anos após a civilização moderna ter sido destruída. Joel, um sobrevivente endurecido, é contratado para contrabandear Ellie, uma garota de 14 anos, para fora de uma zona de quarentena opressiva. O que começa como um pequeno trabalho logo se torna uma jornada brutal e dolorosa, pois ambos devem atravessar os Estados Unidos e depender um do outro para sobreviver

The Last of Us foi escrito e produzido por Craig Mazin e Neil Druckmann. A série é uma produção conjunta entre a HBO e a Sony Pictures Television, tendo produção executiva de Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan e Rose Lam.

Os episódios da primeira temporada de The Last of Us estão disponíveis na HBO Max.