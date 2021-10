Relembre o final de Samira na novela O Clone

Em O Clone, novela que está sendo reprisada no Vale a Pena Ver De Novo, Samira (Sthefany Brito) é filha de Mohamed (Antonio Calloni) e Latiffa (Letícia Sabatella). Ao contrário de seu irmão Amin (Thiago Oliveira), a jovem desafia os preceitos mulçumanos e quer ser como as demais garotas brasileiras. Veja como será o final de Samira em O Clone.

O que vai acontecer no final de O Clone com Samira?

Samira está sempre em conflito com seu irmão mais novo – por ter nascido homem, é tratado como príncipe e é o preferido dos pais. A jovem não concorda com o fato de que o garoto seja privilegiado apenas por ser do sexo masculino e busca romper as barreiras impostas pela cultura de seus pais.

Preocupada com a filha, Latiffa sempre deu conselhos para a jovem, mas o que ela quer de verdade é poder viver do jeito que ela quer. Até que a garota conhece Zé Roberto (Yuri Xavier) e conquista seu coração. A partir daí, o maior desejo de Samira passa a ser alcançar a maioridade para que possa trabalhar, estudar e ser independente de sua família.

No fim de O Clone, após muita resistência de Mohamed, o patriarca finalmente aceita o namoro de Samira e Zé Roberto, mas apenas depois que ele aceita se converter ao islamismo. Os jovens ficam juntos no final.

Que horas passa O Clone?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 16h30, horário de Brasília, na Globo. O folhetim faz parte do Vale a Pena Ver De Novo, que exibe os maiores sucessos da emissora.

Quem não conseguir assistir no horário da tarde, pode ver todos os capítulos no GloboPlay. Por ser uma novela antiga, todos os episódios já estão disponíveis na plataforma de streaming. Para ter acesso, é necessário ser assinante de um dos planos.

Quando o folhetim for reprisado nas tardes na Globo, os capítulos também serão adicionados diariamente no Globoplay, com o título ‘O Clone – Vale a Pena Ver de Novo’. A versão é disponibilizada devido aos cortes que acontecem durante a reprise.

