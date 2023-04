Resumo de Travessia: 10 melhores momentos da penúltima semana

O resumo de Travessia traz as emoções da penúltima semana da novela de Glória Perez. A reta final mostrará o sequestro de Creusa (Luci Pereira), o resgate feito por Helô (Giovanna Antonelli), o vazamento das fotos de Karina (Danielle Olímpia), a volta do romance entre Oto (Rômulo Estrela) e Brisa (Lucy Alves), entre outros momentos.

Creusa é sequestrada | Resumo de Travessia

A semana começa com o sequestro de Creusa, que é feita de refém por Pilar (Claudia Mauro) e seus capangas. Depois que Helô e Stenio (Alexandre Nero) percebem que a empregada doméstica sumiu, a delegada logo desconfia que os bandidos estão envolvidos.

O casal recebe um link e assistem pela TV Creusa amarrada a uma cadeira. Pilar também aparece nas imagens ameaçando matar a humilde mulher, o que faz com que Helô ceda à chantagem da bandida.

Mas Pilar não conseguirá escapar tão fácil. No capítulo de quarta-feira, 26, Helô avisará que os policiais localizaram o paradeiro de Creusa. A delegada conseguirá resgatar a empregada e colocará Pilar na cadeia.

Rudá é identificado como autor da fake news de Brisa

Depois de descobrir que o deep fake que fez no início da novela destruiu a vida de Brisa, Rudá (Guilherme Cabral) assumirá a culpa.

No capítulo de segunda-feira, 24, no resumo de Travessia, Guida (Alessandra Negrini) vai implorar para que Brisa não processe o garoto. Apesar de perdoar o adolescente pela montagem, a protagonista afirmará que não vai retirar a queixa.

Chiara causa desconfiança com gravidez

Por mais que tente esconder, Chiara (Jade Picon) começará a causar desconfiança em todos a sua volta. Júlia (Nathália Falcão) tentará orientar a amiga e dirá que ela não conseguirá esconder a gravidez de si própria.

Leonor (Vanessa Giácomo) comentará com a tia Cotinha (Ana Lúcia Torre) que tem algo estranho acontecendo com Chiara e Júlia. Além disso, Lídia (Bel Kutner) comentará com a jovem que ela engordou.

A situação vai piorar quando Cidália (Cássia Kis) comentar a perguntar quem era a mulher que a jovem estava conversando, além de descobrir através de Guida que Chiara comprou barrigas falsas.

Pedófilo vaza fotos íntimas de Karina | Resumo de Travessia

O pior pesadelo de Karina irá virar realidade a partir do capítulo de quarta-feira, 26. Depois da chantagear a adolescente, o pedófilo vai vazar as fotos da garota em um site adulto.

Quem vai descobrir o vazamento será Isa (Duda Santos), que avisará à família que um menino da escola disse que viu uma foto íntima da adolescente. A notícia se espalhará pelo colégio e chegará aos ouvidos de Karina, que irá embora da escola.

Joel e Marineide descobrem o que aconteceu com Karina

O sumiço da garota deixará Joel (Nando Cunha) e Marineide (Flávia Reis) desesperados, até que a adolescente finalmente pedirá ajuda. O caso irá parar nas mãos de Helô, que descobrirá que Karina sofreu estupro virtual.

A delegada vai ajudar os pais da garota a entenderem o que aconteceu com a filha e os aconselhará a acolher a garota, que está passando por um momento difícil.

Brisa é roubada

Brisa passará por mais um apuro no capítulo de quinta. A mocinha será roubada depois deixar Tonho (Vicente Alvite) no curso, e receberá ajuda de um homem. Ari (Chay Suede) e Núbia (Drica Moraes) entram para ver Tonho, deixando a maranhense do lado de fora.

Será depois do roubo que Brisa se reencontrará com Oto na praça.

Brisa e Oto se beijam

Boa notícia para os fãs de Brisoto! O resumo de Travessia também mostra que Brisa e Oto enfim vão reatar o romance nesta semana.

Depois que Bia (Clara Buarque) rompe com o hacker, Oto irá se reencontrar com um a protagonista em uma praça. A estudante também estará por perto e chamará o nome do namorado para testar sua reação, mas o rapaz não resistirá ao ver sua ex-namorada e beijará Brisa.

Sendo assim, Bia perceberá que Oto escolheu ficar com Brisa.

Moretti é preso | Resumo de Travessia

A situação também ficará feia para Moretti a partir de quinta-feira, 27. Isso porque Zezinho (Paulo Tiefenthaler) identificará o empresário na foto mostrada por Helô, o que o ligará ao atentado contra Guerra (Humberto Martins).

Moretti tentará sair do país, mas não conseguirá. Ele será abordado no aeroporto pelos policiais e levado preso para a delegacia. Quando Guida aparecer na cadeia para ver o ex, a mulher colocará um rato na cela do ricaço apenas para se vingar dele.

Bia e Brisa se encontram - Resumo de Travessia

Depois que Oto decidir reatar com Brisa, um climão irá acontecer entre eles e Bia. Quando a protagonista for até a casa do professor Dante (Marcos Caruso), no capítulo de sábado, 29, ela irá encontrar a jovem no local.

As duas terão uma conversa na próxima semana. Oto também garantirá a sua amada que vai ter uma conversa com Bia.

Ari faz planos contra Guerra

Por fim, o resumo de Travessia indica que com o cerco fechando para Ari, o rapaz tentará arrumar maneiras de se defender. O arquiteto dirá para Núbia que precisa ter uma arma consigo, para caso algo lhe aconteça.

O golpista também pedirá ajuda novamente para Gil (Rafael Losso). O rapaz dirá que precisa encontrar algo que desabone a conduta de Guerra.