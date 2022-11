Resumo da novela Travessia: Brisa volta para o Maranhão (01/11)

No resumo da novela Travessia desta terça-feira, 1º, Brisa (Lucy Alves) finalmente retornará para o Maranhão. A protagonista aceita a gentileza de Oto (Rômulo Estrela), que se oferece para levá-la de volta para a sua cidade. Chegando lá, a mocinha terá uma surpresa desagradável.

Resumo da novela Travessia de hoje, 1º de novembro

O capítulo desta terça-feira, 1º, começa com o reencontro de Oto e Brisa. O hacker contará para a maranhense que fez uma investigação por conta própria sobre a deepfake que arruinou a vida da protagonista. "Você não tem mais que se esconder de nada! De nada!", dirá o rapaz.

Ele continuará contando tudo o que sabe sobre a montagem feita por Rudá (Guilherme Cabral). "Você ouviu, Brisa? Você não tem mais que se esconder de nada nem de ninguém! Ninguém está procurando você lá no Maranhão, ninguém está acusando você de nada lá no Maranhão", contará. Brisa continuará duvidando da veracidade da informação e perguntará como é que ele sabe disso.

Oto contará que passou esse tempo todo investigando o caso. Ele dirá que pesquisou na imprensa local, localizou pessoas que a agrediram na praça e conversou com jornalistas que apuraram o acontecimento. "Ninguém ficou sabendo quem era não tinha nenhuma sequestradora sendo procurada...", concluíra.

Brisa ficará muito feliz com a notícia e agradecerá o rapaz. "Você... você abriu de novo a porta da cadeia pra eu ficar livre. Abriu de novo!", dirá. Oto também vai oferecer para levar a mocinha de volta para o Maranhão no avião da empresa em que trabalha, que aceitará o convite.

A mãe de Tonho (Vicente Alvite) contará sobre Oto para Karina (Danielle Olímpia), e amiga dirá que o hacker está apaixonado por Brisa.

O resumo da novela Travessia também mostra que Tonho pedirá para Guerra (Humberto Martins) encontrar sua mãe. Stênio (Alexandre Nero) desconfia de que o empresário tenha pedido informações para Helô (Giovanna Antonelli) sobre o caso da maranhense e alerta Moretti (Rodrigo Lombardi).

Após romper relações com Ari (Chay Suede), Dante (Marcos Caruso) pedirá para Gil (Rafael Losso) avisar o arquiteto que caso ele não devolva Tonho para Mandacaru, ele contará a Guerra sobre o envolvimento do rapaz na campanha contra a construtora.

Brisa chega em Mandacaru

A chegada de Brisa acontecerá no final do capítulo desta terça-feira. A jovem chegará de surpresa em Mandacaru e retornará para a venda de Núbia sob os olhares atentos dos vizinhos, que ficarão chocados com a sua volta.

A protagonista ficará observando a sogra por alguns instantes, até que a pegará de surpresa. "Cuidado! Vai derrubar...", dirá Brisa. A mãe de Ari vai levar um susto quando der de cara com a nora, enquanto a mocinha reagirá emocionada.

No entanto, a felicidade da mocinha vai durar pouco. No capítulo de amanhã, 2, Brisa finalmente descobrirá a traição de Ari. A maranhense fica chocada ao ouvir os boatos de que o rapaz irá se casar com uma moça rica do Rio de Janeiro e ficará ainda mais furiosa quando descobrir que o arquiteto levou Tonho com ele.

Brisa garantirá a Tininha (Camila Rocha) que Ari não ficará com Tonho. Neste mesmo capítulo, ela ligará para sua madrinha Creusa (Luci Pereira) e avisará que vai retornar para o Rio de Janeiro. A empregada doméstica vai pedir ajuda de Helô (Giovanna Antonelli) para que ela ajude sua afilhada.

A mocinha chega na capital fluminense na sexta-feira, novamente com a ajuda de Oto. Brisa conseguirá finalmente encontrar Ari, mas os dois vão se desentender nos capítulos da semana que vem e vão começar a brigar pela guarda do filho.