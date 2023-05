Resumo de Chocolate com Pimenta: capítulos entre 22 a 27 de maio

O resumo de Chocolate com Pimenta da semana traz mais uma reconciliação entre Ana Francisca (Mariana Ximenes) e Danilo (Murilo Benício), que vão marcar um novo casamento, mas a vilã Olga (Priscila Fantin) não vai aceitar o término tão bem. A trama está na reta final e termina no próximo mês.

Segunda-feira, 22 de maio | Resumo de Chocolate com Pimenta

Em Chocolate com Pimenta, a semana começa com Danilo indo até o sítio de Ana Francisca para declarar seu amor para a protagonista. Depois de descobrir que Tonico é seu filho, o rapaz diz que está sofrendo muito ao ficar separado da loira e faz um novo pedido de casamento. Depois de hesitar, Aninha aceita. Danilo também se muda da casa de Vivaldo e Bárbara.

Sebastian avisa Olga que Danilo já descobriu tudo sobre suas armações para separá-lo de Aninha. A vilã finge estar doente para impedir o rompimento do noivado, mas o galã chama um médico que diz que ela não tem nada. Danilo rompe com Olga.

Danilo também ajuda Guilherme e Celina a se encontrarem. O advogado vai até o hotel onde está a moça e os dois se beijam.

Terça-feira, 23 de maio

No resumo de Chocolate com Pimenta de terça, Tonico fica feliz que Danilo vai ser seu pai, e Aninha promete para o noivo que vão contar a verdade para o menino algum dia. No hotel onde está Celina, ela pede para que Guilherme vá embora. Ele agradece a Margot, que se comove. Sebastian pede ajuda a Sofia para descobrir se Celina está lá no hotel.

Depois de saber do término entre Olga e Danilo, Jezebel garante para a vilã que vai dar um jeito de separar o rapaz e Aninha mais uma vez. Enquanto isso, a fábrica de chocolates segue perdendo clientes, que devolvem os bombons em forma de besouro. Jezebel pressiona Lael por isso.

Carmen também começa a vigiar Márcia e Timóteo e flagra os dois se beijando. O capítulo termina com Danilo perguntando para Aninha se ela continuará fazendo bombons depois de casada.

Quarta-feira, 24 de maio | Resumo de Chocolate com Pimenta

Aninha afirma para Danilo que vai continuar produzindo os bombons. A protagonista continua fabricando os chocolates e os separa em três categorias: o que dá vontade de namorar, o que aumenta a sensibilidade e o que provoca paixão.

Depois de ser flagrada por Carmen, Márcia confessa que gosta de Timóteo. A idosa começa a cogitar um casamento entre os dois.

Aninha faz sucesso com os chocolates e ganha muitos clientes. Já na fábrica de Jezebel, Lael inventa um bombom em forma de lagartixa. A vilã não vai aceitar perder compradores para Aninha e pede para Vivaldo para impedir que Ana Francisca continue vendendo seus bombons na rua.

Os bombons de chocolate com pimenta começam a fazer efeito. Ainda na novela, Yvete se transforma em uma mulher fogosa, Klaus olha Matilde estranhamente e Mocinha sente calores após comer o bombom.

Quinta-feira, 25 de maio

No resumo de Chocolate com Pimenta de quinta, Sebastian desconfia que os bombons de Aninha têm poderes depois de ver o surto de amor e paixão que toma conta da cidade.

Mocinha se atira sobre Margarido, que melhora da dor. Klaus corre atrás de Matilde depois de comer os bombons. Já Yvete e Vivaldo são flagrados por Danilo desgrenhados e caídos na prefeitura.

Até Jezebel corre atrás de Epaminondas, que lhe joga um balde de água. Já Beto, depois de comer o bombom, tem vontade de dizer coisas bonitas para Margot, que o manda embora.

Miguel explica que Ludovico criou poções mágicas baseadas na tradição cigana, o que faz Ana acreditar que não pode mais fabricar os bombons. O rapaz, no entanto, diz que o chocolate só faz efeito se o sentimento existir dentro da pessoa. A solução encontrada por eles é fazer bombons fortes e fracos e avisar aos clientes.

Sexta-feira, 26 de maio | Resumo de Chocolate com Pimenta

Depois da confusão, o delegado proíbe a venda dos bombons e uma multidão se junta no local. Terêncio alega que Ana Francisca não tem licença, mas Miguel apresenta o documento. Quem chega para defender Aninha é Padre Eurico, e o delegado dá a permissão para que a venda continue. Todos compram bombons.

Dr. Paulo dá uma caixa de bombons vermelhos para Lili, que agarra Danilo na rua. O rapaz comenta de novo com Ana que ela não terá que vender chocolates depois que estiver casada. Aninha garante que vai usar o dinheiro para limpar o seu nome.

De olho no processo da fortuna de Ludovico, Sebastian manda Graça contar todos os passos de Guilherme no processo de Aninha. Em troca, ele lhe contará o paradeiro de Celina.

O capítulo termina com Terêncio prendendo Peixoto, que visa que só fala com Olga. O rapaz então lhe entrega um dos bombons mágicos.