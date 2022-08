Resumo de Pantanal desta terça-feira, 2 de agosto de 2022

A trama das 21h da TV Globo está lotada de intrigas, Juma e Jove estão separados e Zé Lucas aproveitou para se aproximar da cunhada, o que despertou a ira do personagem de Jesuíta Barbosa. Tenório descobriu as traições de Maria Bruaca e decidiu levar sua segunda família para o Pantanal. E além disso, os irmãos Guta e Marcelo vivem novos desafios para não se entregarem ao amor. O resumo de Pantanal aponta tudo de importante que acontecerá nas próximas cenas da novela e que você precisa ficar de olho .

O que vai acontecer no resumo de Pantanal de terça (2)?

No resumo de Pantanal da TV Globo desta terça-feira (2), é apontado que José Lucas vai falar para Juma que só sai da tapera se ela quiser. Pouco depois, a menina que vira onça vai se incomodar quando o primogênito de Zé Leôncio disser que a ama.

Guta e Marcelo vão sentir que estão sendo castigados por não poderem viver seu amor. Após a expulsão de Maria Bruaca da fazenda de Tenório e a chegada da segunda família do personagem de Murilo Benício ao estado de Mato Grosso do Sul, Guta não vai gostar de ver Zuleica e os filhos tomarem conta da fazenda. A jovem vai demonstrar hostilidade no trato com Zuleica.

Irma contará para a mãe que está grávida de Trindade. Maria Bruaca se negará a parar com a chalana ao avistar Tenório e Zuleica na beira do rio. Jove vai incentivar José Leôncio a derrubar a tapera de Juma.

Qual o horário da novela Pantanal nesta terça-feira (2)?

A novela Pantanal vai começar nesta terça-feira, 2 de agosto, às 21h30, depois do Jornal Nacional. Segundo a programação oficial da Rede Globo, o folhetim ficará no ar durante 1 hora e 5 minutos (contando com os intervalos comerciais) e será encerrada às 22h35.

Em seguida, será transmitido mais um episódio da série Filhas De Eva, trama com Renata Sorrah, Giovanna Antonelli e Vanessa Giácomo, que conta a história de três mulheres muito diferentes que tem suas vidas entrelaçadas. Depois, a programação exibe o Profissão Repórter, a partir das 23h50.

Alguns desdobramentos futuros da trama

O resumo de Pantanal desta terça-feira aponta que Guta e Marcelo vão sofrer por seu amor proibido incestuoso. Porém, para quem não sabe, os dois na verdade não são irmãos de sangue na novela. No entanto, a única pessoa que sabe isso é Zuleica. No futuro do folhetim, a segunda esposa de Tenório vai revelar a verdade e contará que mentiu durante todos esses anos sobre a paternidade de Marcelo.

Outra trama que ganhará vida nos próximos capítulos será a trajetória de Maria Bruaca na chalana de Eugênio. Sem casa, a mulher passará a trabalhar na embarcação com o personagem de Almir Sater. Ela limpará, cozinhará, conversará com os visitantes e moradores. Na versão original, a personagem ganhou o apelido de “Maria da chalana”.

Retorno de Érica vai abalar próximos capítulos

A personagem de Marcela Fetter, a jornalista Érica, foi embora do Pantanal, mas não por muito tempo. A jovem retornará no capítulo de quinta-feira (4), de acordo com o resumo de Pantanal. Ela estará acompanhada do pai, o deputado Ibraim (Dan Stulbach). O retorno da moça será um choque para Zé Lucas, pois ela vai revelar para o primogênito de Zé Leôncio que está grávida.

Nos próximos capítulos, Ibraim vai pressionar Zé Lucas para que se case com sua filha. O rapaz irá aceitar a proposta e vai viajar com a noiva e o sogro para São Paulo. Porém, tudo vai ir por água abaixo antes dos dois subirem ao altar. O personagem de Irandhir Santos vai esbarrar na revelação que a gravidez é falsa.

O que vai acontecer nos capítulos de quarta, quinta, sexta e sábado

3 de agosto – Quarta-feira

No resumo de Pantanal de quarta-feira, José Leôncio não vai derrubar a tapera de Juma. Marcelo sentirá ciúmes ao ver Guta chegar em casa acompanhada de Jove. Irma ficará surpresa com a convicção cega de Trindade sobre sua gravidez. Filó vai contar para José Leôncio sobre a gravidez de Irma. Zé Lucas sentirá que Juma só o quer por perto como irmão e que não terá algo a mais com a cunhada.

José Leôncio vai dizer para Jove que a sela de prata ficará sem dono, até que o filho resolva a sua situação com Zé Lucas. Zaquieu comentará com Muda que ficou ressentido por não ter sido convidado para a comitiva. Roberto alertará Zuleica sobre o comportamento de Tenório e a segunda esposa do vilão vai flagrar Guta e Marcelo se beijando.

4 de agosto – Quinta-feira

Neste capítulo, Zuleica vai disfarçar seu terror diante de Roberto por ter visto o beijo de Guta e Marcelo. Juma ficará com o coração apertado quando o Velho do Rio lhe aconselhar a mandar Zé Lucas embora da tapera. Eugênio não vai gostar de tirar foto com o pai de Érica.

Irma incentivará Zaquieu a se tornar um peão. José Leôncio não vai gostar de saber que Ibraim é político. Érica ficará constrangida quando Ibraim contar para José Leôncio o que a filha e José Lucas aprontaram com eles.

5 de agosto – Sexta-feira

Na sexta-feira, José Leôncio mandará Jove buscar José Lucas. Zefa ficará perplexa ao ver Maria Bruaca na chalana. José Leôncio descobrirá que Érica está grávida de José Lucas. Ibraim pedirá a José Leôncio para convencer Érica a interromper a gravidez.

Juma sentirá a forma distante como Jove a trata. Ibraim pensará em tirar proveito político do casamento de Érica com José Lucas. Jove demonstrará para Irma arrependimento por ter tratado Juma com frieza. José Lucas garantirá a Jove que Juma gosta do irmão. José Leôncio comentará com Filó sobre sua preocupação com Zé Lucas.

6 de agosto – Sábado

No resumo de Pantanal do capítulo que fecha a semana, Zé Lucas vai tentar convencer Jove a procurar Juma para se acertarem. Irma aceitará o pedido de Mariana ir para o Rio de Janeiro consultar um médico. José Leôncio e Filó vão se emocionar ao se despedir de Zé Lucas. Juma dirá para Muda que só quer saber do filho que está esperando.

Mariana avisará Trindade que não quer que ele interfira na viagem de Irma para o Rio de Janeiro. Tadeu reclamará com Trindade, dizendo que Zé Leôncio só tem olhos para Jove. Marcelo e Guta vão procurar Zé Leôncio para oferecer uma parceria.

