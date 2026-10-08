Resumo de Quem Ama Cuida hoje (8): Heitor está vivo e Adriana recebe bomba

Resumo de Quem Ama Cuida hoje (8): Heitor está vivo e Adriana recebe bomba

Quem Ama Cuida terá um capítulo decisivo nesta quinta-feira (8), na Globo. A novela das 9 coloca Adriana novamente no centro da história, justamente quando um novo julgamento se aproxima. Pedro avisa que ela não precisará comparecer à audiência, mas uma revelação envolvendo Heitor promete mudar o rumo dos acontecimentos.

O que vai acontecer em Quem Ama Cuida

Adriana contará a Mau Mau que Heitor está vivo. O personagem, que até então era dado como morto, também procurará Pedro e pedirá que ele marque uma nova conversa com Adriana. O reencontro pode trazer respostas para uma história que ainda guarda muitos segredos.

Enquanto isso, Pilar não pretende assistir de braços cruzados à possibilidade de Adriana ser inocentada. Ela avisa Ademir que fará o que for necessário para impedir o resultado favorável à rival.

A pressão também chega à família Brandão. Silvana fará um alerta direto: se Adriana for inocentada, os Brandão passarão a ser vistos como suspeitos pela morte de Arthur.

Outro mistério começa a ganhar novas pistas no capítulo desta quinta. Rosa percebe que o caderno de receitas de Francesca desapareceu, mas ainda não sabe que o objeto está com Joel.

Ao procurar por ele, Rosa fará uma descoberta inesperada: Joel é filho de Francesca. A informação fará com que ela passe a observar Diná de outra maneira. O desconforto da governanta sempre que Francesca é mencionada também chamará sua atenção.

Adriana, por sua vez, começa a considerar uma viagem até a cidade de Diná para investigar o passado da governanta e tentar entender o que está por trás dessa história.

Pilar também avança em seu plano contra Pedro. Ela diz a Tom que os dois precisam se unir para enfrentá-lo. A movimentação ganha força e terá consequências já no capítulo seguinte.

Na sexta-feira (9), Pilar explicará a Tom como pretende agir contra Pedro. Os homens contratados para executar o serviço já estarão prontos, segundo Tom.

O capítulo também terá Pedro conversando com André sobre o julgamento. Ele deixará claro que a inocência de Adriana dependerá da atuação do rapaz.

Enquanto Rafael recebe o apoio de Ingrid, Iuri tomará a decisão de se afastar dela para ajudar Adriana. Rosa continuará atrás de respostas sobre Francesca, e Otoniel e Elisa terão um novo desentendimento.

Saiba: quem é Denerval