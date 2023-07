Resumo de Vai na Fé da penúltima semana de 31/07 a 05/08

O resumo de Vai na Fé do capítulo de quinta-feira começará com Sheila mentindo para Theo depois de escutar a conversa dele com o advogado. Depois, Theo tentará recuperar a conta de banco que Sheila encerrou. Além disso, Ben contará para Lumiar que Sheila não compareceu ao depoimento.

Enquanto isso, Bia fará as pazes com Tatá e Cecília ficará tensa ao saber que Simas e Sabrina têm outra filha. Já Orfeu tentará convencer Jenifer a deixá-lo dar informações sobre Theo e pedirá para se encontrar com Ben. No final do capítulo, depois de Theo receber uma convocação para Empresário de Ano, Ben finalmente encontrará com o ex-parceiro de crime de Theo.

Sexta-feira - 04/08, Capítulo 173

No capítulo de sexta-feira, o resumo de Vai na Fé mostra que Ben tentará fazer um acordo com Orfeu durante a visita ao criminoso. Com o encontro para discutir os crimes do vilão de Emilio Dantas, Orfeu mandará para Ben o registro de tela de uma conversa que teve com Theo sobre contrabando. Após o papo com Orfeu, Ben confrontará Theo e falará com ele sobre o capanga preso, mas o vilão fingirá não se intimidar.

Já Lui Lorenzo vai para o Refúgio e pedirá a ajuda de Fábio e Jade para surpreender Lumiar. Quem se dará bem neste capítulo será Wilma, que estará experimentando o sucesso de seu filme e posará para uma sessão de fotos, além de Sol, que após divulgar uma coreografia nas redes sociais será procurada por um grande empresário, que se oferecerá para contrata-la.

No triângulo amoroso de Jenifer, Hugo e Eduardo, o grafiteiro ficará enciumado por causa do missionário. Além disso, ele também se despedirá com Grazi, testemunha contra Theo que ele ameaçou tempos atrás.

No final do episódio, Orfeu ouvirá o discurso de vitória de Theo como Empresário do Ano e ficará furioso. Porém, nem tudo estará perdido, pois o resumo de Vai na Fé mostra que Ben conseguirá o vídeo de uma câmera de segurança que incrimina Theo.