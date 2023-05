Reta final: Resumo de O Rei do Gado atualizado de 15 a 19 de maio

Resumo de O Rei do Gado dos dias 15 a 19 de maio mostram nascimento do filho de Bruno e Luana, momentos pré-julgamento de Marcos e trabalho bem sucedido de Regino - Foto: Reprodução/Globo

Atual novela do Vale a Pena Ver de Novo, o sucesso de Benedito Ruy Barbosa está em reta final e já com substituta confirmada. Enquanto o público acompanha os últimos capítulos da trama, o resumo de O Rei do Gado mostra que grandes emoções estão por vir, como o nascimento do filho de Luana (Patricia Pilar) e Bruno (Antonio Fagundes). Veja tudo o que vai rolar nos capítulos de 15 a 19 de maio de 2023.

Resumo de O Rei do Gado do capítulo de segunda-feira, 15 de maio de 2023

No capítulo de segunda-feira, a novela O Rei do Gado mostrará Geremias não se conformando em ter perdido a sobrinha e Judite o repreenderá por dar uma fazenda a Rafaela. Tavinho dirá para Rafaela que adorou a fazenda, mas não quer nada se tiver que viver com ela.

Já Bruno comunicará que vai ouvir o coração e sair de manhã bem cedo de helicóptero para procurar por Luana. Jacira, Bia e Regino não se conformarão de Luana ter sumido do assentamento na hora do parto e a personagem de Patricia Pilar encontrará um casebre de madeira.

Marcos acordará Bruno no meio da noite e sentirá que Regino e Jacira estão escondendo Luana. Assim, Bruno dirá que quer o filho e pousará de helicóptero no assentamento de Regino. Todos os sem terra se preocuparão que ele voou sozinho. Porém, a viagem será perdida, pois Regino dirá para Bruno que não sabe de Luana.

Ainda no resumo de O Rei do Gado, Bia dirá para Bruno que Luana já estava sentindo as dores do parto e que talvez o filho já tenha até nascido. Bruno então pedirá emprestado o jipe de Regino para ir atrás de Luana e correrá atrás da amada. Enquanto isso, Luana beberá água do rio e sentirá uma contração forte.

Tavinho vai dizer para Geremias que prefere continuar trabalhando para ele do que herdar a fazenda com Rafaela. Regino e Jacira vão temer pela vida de Bruno e o fazendeiro será recebido por dois capangas armados. Já Luana sofrerá com as dores do parto cada vez mais fortes e se preocupará por estar no meio do nada, sem ajuda. A personagem de Patricia Pilar falará sozinha sobre como nasceu embaixo de uma carroça e que queria estar perto de Donana.

Bruno dirigirá e se perguntará o motivo que levou Luana a fugir tanto dele. Em seguida, ele atolará o jipe e gritará por Luana. Regino desistirá de esperar por Bruno voltar e temerá pela vida dele. Ele, Jacira e Bia então vão torcer para que bebê nasça em paz.

Marcos e Lia ficam aflitos com a falta de notícias do pai e por ele estar voando sozinho. Geremias dirá que vai encontrar Luana e que para herdar sua fortuna, ela terá que abrir mão do filho. Bruno finalmente encontrará Luana bem na hora que o bebê está nascendo.

Confira também - Resumo de Chocolate com Pimenta: capítulos de 15 a 19 de maio

Resumo de terça-feira, 16 de maio de 2023

Mesmo sofrendo, Luana pedirá para Bruno ir embora, mas ele dirá que o filho vai nascer em seus braços e que foi o coração que o guiou até lá. O casal então trocará declarações de amor e Bruno ajudará no parto. Nasce então um belo menininho e a dupla fica emocionada.

Marcos e Lia se preocupam com a falta de notícias do pai e acreditam que o helicóptero caiu. Pouco depois, Bruno e Luana retornam de jeep para o assentamento e pensam em um nome para o filho. Em seguida, eles se despedem de Regino, Jacira e Bia e voltam para Ribeirão de helicóptero. Mas ao chegar em casa, a dupla é recebida friamente pela família.

Rosa e Liliana comentarão que Marcos quer se casar se for absolvido e Bruno conta a todos que o filho nasceu em seus braços. O fazendeiro também diz que vai deixar Luana decidir se quer colocar o nome Berdinazzi no bebê ou não. Em seguida, Marcos ligará para Zé e contará que Bruno achou Luana e que o irmão nasceu.

Lia dirá para Luana que não vai perdoá-la por ter feito o pai sofrer tanto e que ela precisa aprender a ter melhores modos. Zé Bento não se conformará com o fim da dupla e Léia dirá a Marita que vai continuar mandando dinheiro para a mãe de Ralf. Liliana se preocupará com o julgamento e Marcos pedirá que ela leve o filho para visitá-lo na cadeia, caso ele seja condenado.

Resumo de O Rei do Gado de quarta-feira, 17 de maio de 2023

No capítulo de quarta-feira, 17 de maio, Rafaela provocará Giuseppe dizendo que ela vai prosperar com a fazenda que ganhar, enquanto ele vai afundar o império de Geremias. Já Geremias avisará Otávio que ele ficará em Guaxupé, ajudando Giuseppe. O rapaz italiano vai se queixar de Rafaela com Judite

O resumo de O Rei do Gado também mostra que Marcos desabafarpa com o pai sobre o medo de não ver o filho crescer se for condenado e Luana dirá para Bruno que fez muita besteira, mas que não vai mais sair dos braços dele. Apesar dos protestos de Bruno, o casal definirá que o filho vai se chamar Felipe Berdinazzi Mezenga e Luana ligará para Judite para contar que o filho nasceu.

Geremias ficará irritado ao saber que Luana está com Bruno e dirá que vai fazer de Giuseppe seu único herdeiro. Depois, no jantar, Luana e Bruno contarão que o caçula irá se chamar Felipe Berdinazzi Mezenga e deixarão Marcos e Lia espantados.

Bruno chegará no Araguaia e Luana treinará com Lia. O fazendeiro vai contar as novidades para Zé e Geremias comunicará a Rafaela que vai passar a fazenda nova para o nome dela e que depois não quer vê-la nunca mais em sua casa. Depois disso no resumo de O Rei do Gado, Judite perguntará para a Geremias como foi a conversa com Rafaela e ele contará que vai compensar Tavinho e que não quer mais saber de Luana.

Bruno vai presentear Zé com 3 mil cabeças de gado por todos os anos de serviço prestado e Bruno decidirá levar Uere para estudar em Ribeirão. Marcos confessará a Walfrido que queria mesmo matar Ralf e o advogado tentará explicar a Marcos como ele deve se comportar e o que dizer no tribunal durante o julgamento, mas Marcos vai encarar tudo com deboche.

Por fim no resumo de O Rei do Gado, Bruno desabafará com Zé e Donana sobre a aflição de ter Marcos acusado. Ele dirá que se o filho for absolvido, nunca mais lidará com boi na vida.

VEJA - Geremias Berdinazzi morre na novela O Rei do Gado?

Resumo do capítulo de quinta-feira, 18 de maio de 2023

No capítulo de quinta-feira, 18 de maio, o resumo de O Rei do Gado mostra que Uere vai se declarar para Donana e quando amanhecer, o menino partirá com Bruno. Donana ficará emocionada com a partida do garoto.

Já Geremias entregará a escritura para Rafaela e mandará ela não voltar mais lá. A personagem de Gloria Pires dirá que o segredo de Geremias vai morrer com ela e depois vai embora. Enquanto isso, Luana faz exercícios para melhorar a dicção e Bruno a surpreenderá de forma carinhosa.

Marcos debochará com Liliana sobre o julgamento, mas depois confessará que está apavorado com a situação. A irmã dele, Lia, contará para o pai que Marcos estava debochando com o advogado e Marcos curtirá um pouco com o filho no colo. O rapaz então mudará de ideia e pedirá para se casar logo, mas como forma de incentivo, Liliana diz que só se casa se ele sair livre do julgamento.

Walfrido vai dizer para Bruno que a defesa será baseada em Marcos ter vingado o pai e Bruno brigará com Marcos pela rebeldia dele. Já Tavinho e Judite vão especualar como Rafaela deve estar na fazenda nova, sozinha. Bordon avisará Bruno que tem repórteres interessados no crime de Marcos e Regino discutirá com os companheiros ainda sem assentamento para eles abaixarem as armas. Ele aceitará lutar ao lado deles, o que deixará Jacira preocupada.

No final do capítulo de O Rei do Gado, Bruno falará com Aparício ao telefone sobre bois e Jacira brigará com Regino por ele voltar para a luta. Além disso, Regino dirá a Lupércio, Dominguinhos e Formiga que só irá sem armas e se despedirá de forma emocionada de Jacira, do filho e de Bia.

Resumo de O Rei do Gado de sexta-feira, 19 de maio de 2023

No último capítulo desta semana, sexta-feira, 19 de maio, o resumo de O Rei do Gado mostra que Luana chegará em casa toda arrumada, com Lia, e Bruno dirá para a filha que Luana não precisa mudar.

Regino vai chegar na fazenda e exigirá com os capatazes para falar com o dono das terras. Ele conseguirá convencer o fazendeiro a abrir as portas de sua fazenda, pois assim ele será indenizado, como deseja. Enquanto isso, Jacira e Bia conversarão sobre a chama que Regino tem dentro de si. No entanto, na saída da fazenda, Formiga provocará os capatazes.

Giuseppe reclamará com Geremias que Tavinho disse que não ia pajeá-lo a vida toda, como Olegário fez com Geremias e Judite dirá que Tavinho foi embora e deixou uma carta. Em seguida, Geremias lerá a carta e a queimará.

Walfrido alertará Léia que o testemunho dela no julgamento de Marcos será muito difícil. Em seguida, o fazendeiro que fez um trato com Regino orientará seus capatazes a não dar nenhum tiro durante a ocupação e os homens alertarãp que Lupércio, Dominguinhos e Formiga não são flor que se cheire. Já Regino discursará para os companheiros que não é para queimar nem destruir nada da fazenda. Todos entrarão na propriedade, autorizados pelo dono.

Chiquita dirá para um senador que irá lecionar para crianças sem-terra e Donana sentirá saudades de Ueré. Zé ficará empolgado em marcar os bois que ganhou de Bruno e o delegado Valdir devolverá a arma a Geremias, contando que está sendo transferido para Belo Horizonte. Ele sairá de lá com certeza de que Geremias matou Fausto, Rafaela atirou em Geremias e a fazenda foi o preço do silêncio dela.

No final do capítulo, o resumo de O Rei do Gado mostra que Regino e o fazendeiro celebrarão o êxito da ocupação pacífica e Bia contará para Jacira que deu tudo certo e está respirando aliviada. No entanto, os capatazes indignados ficam com sangue nos olhos. Regino dirigirá feliz alheio ao ódio dos capatazes e sem saber o que o espera.

*A TV Globo pode realizar cortes e reedições nos capítulos do Vale a Pena Ver de Novo sem aviso prévio.

Leia também - Mulheres Apaixonadas será a substituta de O Rei do Gado 2023