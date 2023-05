Sessão da Tarde da semana: filmes de 22 a 26 de maio de 2023

Títulos famosos do cinema são exibidos no horário vespertino

A programação da Sessão da Tarde da semana inclui os clássicos Uma Noite No Museu (2006) e O Diabo Veste Prada (2006), entre outros filmes que serão exibidos entre segunda e sexta. Os longas-metragens vão ao ar logo após a edição especial de Chocolate com Pimenta.

Segunda-feira, 22 de maio – Uma Noite no Museu é o filme da Sessão da Tarde

A semana começa com a exibição do filme Uma Noite No Museu, longa que fez muito sucesso nos anos 2000 e já foi exibido algumas vezes na Globo. Ben Stiller aceita um emprego de vigia noturno no Museu de História Natural de Nova York sem imaginar que, à noite, as peças do acervo ganham vida, incluindo um dinossauro e várias figuras históricas. Quando o novo guarda leva seu filho para visitar o local, ocorre o roubo de um objeto mágico.

Título Original: Night at the Museum

Elenco: Ben Stiller, Robin Williams, Dick van Dyke, Carla Gugino, Bill Cobbs, Owen Wilson

Direção: Shawn Levy

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h40, horário de Brasília

Terça-feira, 23 de maio – Compramos Um Zoológico (2011)

A programação continua com o filme Compramos Um Zoológico na terça. O protagonista Benjamin enfrenta o luto após perder sua esposa e decide que é hora de recomeçar sua vida ao lado dos filhos. Ele compra um zoológico em péssimo estado de conservação, mas decide reestruturar o local. O pai de família conta com a ajuda de Kelly Foster e sua equipe de funcionários, e a missão lhe fará encontrar a felicidade e um novo amor.

Título Original: We Bought a Zoo

Elenco: Matt Damon, Scarlett Johansson, Thomas Haden Church, Colin Ford, Maggie Elizabeth Jones, Angus Macfadyen, Elle Fanning, Patrick Fugit

Dubladores: Benjamin Mee: Felipe Grinnan/ Kelly Foster: Marcia Regina/ Duncan Mee: Luiz Antônio Lobue/ Dylan Mee: Italo Luiz/ Rosie Mee: Sicilia Vidal/ Peter Maccready: Affonso Amajones

Direção: Cameron Crowe

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h40, horário de Brasília

Quarta-feira, 24 de maio – Um Perfil Para Dois (2017) é o filme da Sessão da Tarde

Na quarta, a programação da Sessão da Tarde da semana inclui o filme Um Perfil Para Dois. A filha do idoso Pierre contrata o professor Alex para ensinar informática ao pai. O patriarca decide se cadastrar em um site de relacionamentos usando a foto do jovem, o que causa uma série de confusão para ambos.

Título Original: Un Profil Pour Deux

Elenco: Fanny Valette; Stéphane Bissot; Yaniss Lespert; Pierre Richard;

Dubladores: Karen Ramalho; Mauro Ramos; Rosa Baroli; Spencer Toth

Direção: Stéphane Robelin

Nacionalidade: Alemã

Horário: 15h35, horário de Brasília

Quinta-feira, 25 de maio – O Diabo Veste Prada

O Diabo Veste Prada, outro grande sucesso dos anos 2000, retorna às telinhas na quinta. O filme acompanha a jornada de Andy, uma jovem que sonha em ser uma jornalista respeitada, mas acaba conquistando um emprego como assistente na mais conceituada revista de moda de Nova York, onde precisa lidar com a exigente Miranda Priestly, a editora-chefe.

Título Original: The Devil Wears Prada

Elenco: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Adrian Grenier, Tracie Thoms

Direção: David Frankel

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h35, horário de Brasília

Sexta-feira, 26 de maio – Homem-Aranha No Aranhaverso (2018) é o filme da Sessão da Tarde

A semana termina com a exibição de Homem-Aranha No Aranhaverso na sexta-feira. O jovem Miles Morales é atingido por uma teia radioativa e se torna o Homem-Aranha, inspirado no legado do já falecido Peter Parker. O garoto se surpreende quando recebe a visita de outras versões do super-herói de diferentes dimensões.

Título Original: Spider-Man: Into The Spider-Verse

Elenco: Nicolas Cage, Lily Tomlin, Liev Schreiber, Natalie Morales, Hailee Steinfeld, Chris Pine, Jake Johnson, Zoë Kravitz, Mahershala Ali, Brian Tyree Henry, Shameik Moore

Direção: Peter Ramsey, Bob Persichetti, Rodney Rothman

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h40, horário de Brasília