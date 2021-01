Nesta terça-feira (12), a TV Globo vai exibir uma atração especial para os telespectadores. Na Sessão da Tarde de hoje, o público poderá cair na risada no longa “Os Pinguins do Papai“, que conta com atuação protagonista do ator Jim Carrey. Dirigido por Mark Waters, o longa tem duração de 1h35min e vai ao ar a partir das 15h (horário de Brasília).

Qual o filme da Sessão da Tarde de hoje?

Lançado em 2011, a comédia infantil estrelada pelo ator Jim Carrey, conta a história de Tom Popper, um executivo que recebe seis pinguins de herança do pai, transformando seu apartamento luxuoso em um habitat para os animais. Sonhando em ser promovido a sócio, Popper passa grande parte do tempo no trabalho e acaba ignorando os seus filhos. Após a morte do seu pai, um aventureiro que rodou o mundo, morreu na Antártida, Tom recebe uma inusitada herança: um pinguim entregue numa caixa refrigerada.

Tom Popper Jr. é um corretor de imóveis divorciado e, durante sua infância, não teve um pai presente pois este estava muito ocupado viajando ao redor do mundo. Sem saber o que fazer, ele acaba se afeiçoando pelos pinguins e com isso, tenta se reaproximar dos filhos.

Ficha técnica do filme da sessão da tarde de hoje:

Título Original: Mr. Popper’s Penguins

Direção: Mark Waters

Elenco: Jim Carrey, Carla Gugino, Madeline Carroll, Ophelia Lovibond, Angela Lansbury, Maxwell Perry Cotton

Dubladores: Mr. Popper Marco Ribeiro/ Amanda: Priscila Amorim/ Mrs. Van Gundy: Selma Lopes/ Janis: Bruna Laynes/ Billy: Eduardo Drummond/ Pippi: Flavia Saddy

Nacionalidade: Americana

Gênero: Comédia

Confira o trailer do longa Os Pinguins do Papai

Que horas começa o filme na Globo?

As exibições dos filmes da Sessão da Tarde sempre começam após o Jornal Hoje. Para assistir a comédia Os Pinguins do Papai, estrelado pelo ator Jim Carrey e com direção de Mark Waters, na Sessão da Tarde de hoje , é só se conectar no canal da TV Globo a partir das 15h (horário de Brasília).