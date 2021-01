5 filmes e séries para quem amou assistir Bridgerton

Desde seu lançamento, no dia 25 de dezembro de 2020, Bridgerton não para de ser citado nas redes sociais e portais de notícias, além disso, a série está desde a estreia no Top 10 da Netflix de mais assistidos da semana. Em seus primeiros dias na plataforma, a produção ocupou o primeiro lugar da lista e desde então tem tomado conta do segundo lugar do top.

Bridgerton segue a vida de uma família da aristocracia inglesa do século 19. A primeira temporada foca principalmente na mais velha das filhas da família, Daphne, que está à procurando do pretendente ideal, já que chegou na “idade de casar”.

Essa euforia e barulho que a série tem causado fez com quem muita gente ficasse com vontade de assistir obras que sejam parecidas com o lançamento da Netflix, por isso selecionamos alguns filmes e séries para quem já maratonou Bridgerton e quer mais.

Quem viu Bridgerton vai amar Orgulho e Preconceito?

De Jane Austen, rainha das obras de época, Orgulho e Preconceito ganhou várias adaptações ao longo dos anos, mas o filme de 2005, estrelado por Keira Knightley e Matthew Macfadyen é uma das versões favoritas do público.

Indicado à 4 Oscars, o filme conta a história de uma família que tem 5 filhas. A matriarca está desesperada para que as filhas encontrem bons maridos, já que casamento é a única forma de uma mulher ascender socialmente na Inglaterra do século 18, mas Elisabeth não vai se contentar com qualquer um que apareça em seu caminho. Quem gostou de Bridgerton estará bem servido com Orgulho e Preconceito.

Mulherzinhas

Outra obra que já ganhou diversas versões foi Mulherzinhas, livro publicado por Louisa May Alcott no século 19. A trama segue quatro irmãs, Jo, Beth, Meg e Amy, que vivem nos Estados Unidos durante a Guerra Civil norte-americana. Com o pai na guerra, as irmãs March, ao lado da mãe, precisam lidar com o começo da vida adulta.

Se você gostou de Bridgerton, pode se interessar pelo filme de Mulherzinhas, lançado em 2019, ou a minissérie da BBC, que estreou em 2017.

Para quem gostou de Bridgerton – Outlander

Com acontecimentos em anos diferentes, Outlander segue a vida da enfermeira Claire, que durante uma visita à Escócia acaba viajando no tempo e indo parar no ano de 1743. Quem ama romance não vai se decepcionar.

Downton Abbey

Outra série de época que pode agradar os fãs de Bridgerton é Downton Abbey, que conta a vida da família endinheirada Crawley, e os empregados da mansão, no século 20.

Anna Karenina

Assim como Bridgerton , Anna Karenina também tem a aristocracia do século 19 como tema central, no entanto o filme se passa na Russia. Baseado no livro de Liev Tolstói, o filme de 2012, protagonizado por Keira Knightley, a estrela de Orgulho e Preconceito, conta a história de Anna, que infeliz em seu casamento começa um romance com o oficial Conde Vronsky, o que trará graves consequências.

