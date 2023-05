Confira quem saiu hoje do Dança dos Famosos 2023, 28 de maio - Foto: Reprodução/Globo

Competição é semanal e está no ar desde março.

Spoiler: quem saiu da Dança dos Famosos hoje no Domingão (28/05)

Spoiler: quem saiu da Dança dos Famosos hoje no Domingão (28/05)

Mais uma semana de competição no Dança dos Famosos 2023 e assim mais uma leva de participantes deixa a disputa do Domingão com Huck neste domingo, 28 de maio. Veja quem ficou e quem saiu da briga pelo título de campeão.

Quais são os novos eliminados do Dança dos Famosos 2023?

O cantor Nattan e a atriz Juliana Alves foram eliminados da Dança dos Famosos de hoje, 28 de maio, segundo adiantou em primeira mão a colunista Fábia Oliveira, do jornal Metrópoles, na noite de sexta-feira, 26 de maio. A dupla competiu contra Bruno Cabrerizo, Daiane dos Santos e Carla Diaz na temática da salsa e acabou com as piores notas da rodada.

Além da plateia do Domingão e dos jurados técnicos fixos Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha, as juradas convidadas da semana para avaliar a categoria artística da competição foram as cantoras Sandy e Wanessa Camargo.

Nattan competia ao lado da dançarina Bia Marques e chegou a se dar bem nas duas repescagens da competição, mas no episódio desta semana não conseguiu alcançar a classificação para a próxima fase. Já Juliana tinha como parceiro na disputa Bruno Diaz e ficou com boa pontuação no quadro geral em alguns momentos da competição.

Veja também – Que dia começa Mulheres Apaixonadas no Vale a Pena Ver de Novo em 2023

Artistas que já deixaram a competição

Oito participantes deixaram a competição até agora e o elenco permanece com metade de seus competidores.

Guito: o ator e cantor fez parte do grupo D, que contou com a pior colocação na primeira fase e foi para a repescagem. O artista recebeu a menor notas entre as duplas masculinas e deixou a competição logo no começo.

Linn da Quebrada: a atriz e cantora também era do grupo D e fez parte da primeira repescagem da competição. Ela perdeu a disputa para Priscila Fantin e deixou a disputa.

Gabi Melim: a cantora passou da primeira fase de grupos e chegou na individual, mas teve uma das menores entre as mulheres e acabou na segunda repescagem da temporada. Nesta etapa, ela não conseguiu pontuação alta o suficiente para se manter no Dança dos Famosos.

Bruno Garcia: o ator também deixou a competição na segunda repescagem da temporada, ele teve a segunda pior nota e saiu da disputa.

Thiago Oliveira: o jornalista ficou em último lugar na segunda repescagem da temporada e não conseguiu se manter na disputa de dança.

Rafael Infante: o ator e comediante ficou entre as quatro piores notas da segunda repescagem da edição de 2023 e deixou o Dança dos Famosos.

Juliana Alves: a atriz passou da fase de grupo e individual entre as mulheres, mas acabou caindo no episódio de hoje ao ter uma das piores notas da semana.

Nattan: o cantor sobreviveu a duas repescagens no Dança dos Famosos, mas não conseguiu se manter na competição na nova disputa do programa.

Quem ainda está na disputa do Dança dos Famosos

Continuam na briga pelo título de campeão a atriz Priscila Fantin, a influenciadora e apresentadora Rafa Kalimann , a atriz Heloísa Perissé, o ator Bruno Cabrerizo, a ex-ginasta Daiane dos Santos, a atriz Carla Diaz, o cantor Belo e o ator Douglas Silva.

A competição deste ano começou com 16 participantes, que se dividiram em quatro duplas na primeira fase. Ao final da primeira etapa, três grupos se classificaram e um foi para a repescagem. Em seguida, ganhou início a fase individual. A disputa tem em média três meses e previsão de durar até meados de julho.

Que horas começa o Domingão

O Domingão começa na faixa das 18h00 aos domingos. O Dança dos Famosos costuma ser o último bloco do programa, que termina por volta das 20h30, horário que cede espaço na programação para o Fantástico.

Luciano Huck está a frente do programa desde setembro de 2021 para substituir Faustão, que deixou o projeto após mais de 30 anos de emissora. A exibição é na TV Globo e pode ser acompanhada também em tempo real pela aba Agora na TV da Globoplay.

Todos os episódios do Domingão são adicionados na íntegra na plataforma streaming após a transmissão na televisão e podem ser conferidas de forma gratuita no site.

Quem já ganhou o Dança dos Famosos?

Karina Bachini (2005)

Juliana Didone (1ª edição 2006)

Robson Caetano (2ª edição 2006)

Rodrigo Hilbert (2007)

Christiane Torloni (2008)

Paolla Oliveira (2009)

Fernanda Souza (2010)

Miguel Roncato (2011)

Rodrigo Simas (2012)

Carol Castro (2013)

Marcello Melo Jr (2014)

Viviane Araújo (2015)

Felipe Simas (2016)

Maria Joana (2017)

Léo Jaime (2018)

Kaysar Dadou (2019)

Lucy Ramos (2020)

Paolla Oliveira (2021)

Vitória Strada (2022)

Relacionado – VOTE: quem deve ganhar a Dança dos Famosos 2023?