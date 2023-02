Spoiler: veja o que acontece no final de Onde Está Meu Coração

Onde Está Meu Coração, série do Globoplay, começou a ser exibida na Globo na última terça-feira, 31. A trama protagonizada por Letícia Collin no papel de Amanda conta a história de uma médica que coloca tudo a perder ao se tornar dependente química após experimentar crack pela primeira vez. O final da personagem é emocionante e passa uma mensagem de esperança ao espectador.

O que acontece com Amanda em Onde Está Meu Coração?

Amanda (Letícia Collin) é uma jovem médica no começo de sua carreira que cai no mundo do crack após experimentar a droga pela primeira vez ao lado do marido, o arquiteto Miguel (Daniel de Oliveira). Os dois, que já usavam maconha e cocaína de forma esporádica em festas e eventos, ganham uma amostra grátis do entorpecente e curtem a brisa sem imaginar o que viria pela frente.

Miguel não fica viciado, mas Amanda, ao contrário dele, começa a usar crack com frequência e rapidamente se torna dependente química. O vício na droga põe tudo a perder: Amanda deixa a carreira de lado e começa a ter conflito com seus familiares ao ser capaz de tudo para alimentar a vontade de consumir a droga.

O drama vivido pela protagonista e sua família rende cenas fortes ao longo da trama, como a tentativa de internar a médica em uma clínica de reabilitação à força e as ameaças de tirar a própria vida feitas por Amanda. Outros conflitos familiares começam a surgir com o fim do casamento dos pais da médica, David (Fabio Assunção) e Sofia (Mariana Lima).

Afastada da carreira e da família, Amanda passa um período na Cracolândia, onde se concentram usuários de crack no centro da cidade de São Paulo. A protagonista fica sem dinheiro ao ser demitida do emprego e passa a se humilhar para conseguir comprar as pedras, desde catar moedas no chão até manter relações sexuais com um traficante.

O sofrimento de Amanda só começa ser aliviado a partir do sétimo episódio da série, quando a protagonista enfim decide tentar se recuperar do vício. No entanto, seu marido Miguel se envolve com Vivian (Camila Márdilla), uma mulher apaixonada pelo esposo da protagonista que faz de tudo para conquistá-lo.

No fim da série, Amanda consegue se recuperar do vício após três meses de tratamento e conta com o apoio da irmã caçula Julia (Manu Morelli) e da mãe para retomar a vida longe do crack. Ela e o marido se reaproximam no último episódio, e também é mostrado que a médica passa a se dedicar a ajudar outras pessoas que sofrem com dependência química a se livrarem do vício.

Como assistir a série da Globo?

Onde Está Meu Coração está sendo exibida semanalmente na Globo. Os episódios vão ao ar às terças-feiras, na faixa das 23h50, horário de Brasília, logo após o Big Brother Brasil. O primeiro capítulo foi ao ar em 31 de janeiro no canal.

Todos os episódios da série estão disponíveis para os assinantes do Globoplay. Para assistir, é necessário ter um dos planos pagos da plataforma de streaming. Depois é só procurar pelo título no campo de busca.

No ano passado, Letícia Collin foi indicada ao Emmy Internacional pelo papel no seriado. A atriz perdeu a disputa para a francesa Lou de Laâge, que protagonizou o filme O Baile das Loucas.

Além de Collin, o elenco também conta com nomes conhecidos pelo público como Mariana Lima, Fábio Assunção, Manu Morelli, Daniel de Oliveira, Michel Melamed, Antônio Benício e Camila Márdila.

Assista ao trailer de Onde Está Meu Coração:

