Regina Duarte e José Mayer em "História de Amor", novela que está no ar no Viva - Foto: Reprodução/Rede Globo

Tem estreia no Viva em setembro? Veja a programação do mês

Em setembro, o Viva segue com a programação das reprises de novelas que já estão no ar. Não há novos folhetins programados por enquanto, mas o público pode seguir acompanhando as tramas que já estão no ar incluindo "Senhora do Destino" (2004), "Corpo Dourado" (1998), "O Sexo dos Anjos" (1990) e mais.

Malhação (2010) | Estreias do Viva em setembro 2023

O Viva agora reprisa a temporada de 2010 de Malhação, depois de ter colocado no ar edições anteriores da novela adolescente. Os capítulos começaram a ser exibidos em dezembro de 2022 e devem seguir até o final do ano.

Essa foi a 18º temporada da novela. A história foi protagonizada pelos atores Bruno Gissoni, Daniela Carvalho, Ariela Massotti, Gabriel Chadan, Ana Terra Blanco, Ronny Kriwat, Luiza Casé e Ivan Mendes.

Malhação 2010 vai ao ar de segunda a sexta, às 11h, 16h15 e 03h45, horário de Brasília.

Cair em Tentação (2017)

Além da reprise de novelas da Globo, o Viva também colocou no ar Cair em Tentação, trama mexicana produzida pela Televisa. O folhetim é mais curto do que o convencional e tem apenas 102 capítulos.

O folhetim começou a ser exibido em 6 de agosto, para substituir "Amar a Morte" e deve ficar no ar até meados de novembro ou dezembro. A história também está disponível na plataforma de streaming Globoplay.

Cair em Tentação é exibida de segunda a sábado, às 11h30, 20h30 e 03h, horário de Brasília. Aos sábados, os episódios são reapresentados a partir das 8h30.

História de Amor (1995) | Estreias do Viva em setembro 2023

O folhetim História de Amor também começou a ser exibida em agosto. Apesar de ter 209 capítulos e duração de oito meses, é possível que a novela sofra cortes. "A Sucessora", a antecessora, também terminou mais rápido que a exibição original.

A novela faz parte da faixa de horário criada em homenagem a Manoel Carlos, que completou 90 anos em 2023. Ainda não há informações se as novelas do autor continuarão sendo exibidas no próximo ano.

O folhetim vai ao ar de segunda a sábado, às 12h15 e 2h.

Corpo Dourado (1998)

Corpo Dourado, protagonizada por Cristiana Oliveira, está no ar desde junho no Viva. Com 191 capítulos, o folhetim deve ficar no ar até fevereiro de 2024 caso o canal mantenha o mesmo tempo de exibição.

De autoria de Antonio Calmon, a história acompanha a história da jovem vaqueira Selena, que sonha em encontrar seu príncipe encantando.

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 13h e 01h15, horário de Brasília. Os capítulos são reapresentados aos domingos a partir das 9h.

Senhora do Destino (2004) | Estreias do Viva em setembro 2023

Um dos maiores sucessos da Globo, a novela Senhora do Destino ganhou uma reprise no Viva desde março deste ano. O folhetim é bastante longo e conta com 221 capítulos - a exibição original ficou no ar por nove meses. Sendo assim, é possível que a trama fique no ar até dezembro deste ano.

O público segue acompanhando as maldades da icônica vilã Nazaré (Renata Sorrah), que será desmascarada como sequestradora de Isabel (Carolina Dieckmann) nos capítulos finais.

O folhetim vai ao ar de segunda a sábado, às 13h45 e 22h50, horário de Brasília. Os capítulos são reprisados aos domingos a partir das 19h.

O Sexo dos Anjos (1990)

O Sexo dos Anjos é mais uma novela que começou a ser exibida em junho no Viva. O folhetim é mais curto e conta com apenas 142 capítulos - se seguir o mesmo tempo de duração da exibição original no horário das 18h na Globo, em 1990, a reprise deve terminar em dezembro.

A trama é de autoria de Ivani Ribeiro e é protagonizada pelos atores Felipe Camargo, Isabela Garcia, Marcos Frota, Paula Burlamaqui e mais.

Para assistir, sintonize no Viva de segunda a sábado, às 14h40 e 00h30, horário de Brasília. Os capítulos são reprisados nas madrugadas de domingo para segunda, a partir de 00h30.

Escrito nas Estrelas (2010) | Estreias do Viva em setembro 2023

Escrito nas Estrelas é mais uma novela que chegou há pouco tempo no Viva. O folhetim entrou na grade do canal em julho e deve ser exibida até dezembro, com duração de 6 meses. Por ser uma obra que foi exibida no horário das 18h da Globo, são apenas 143 capítulos.

A novela é de Elizabeth Jhin e tem temática espiritual ao contar a história de Ricardo Aguillar (Humberto Martins), Daniel (Jayme Matarazzo) e Viviane (Nathalia Dill).

Escrito nas Estrelas vai ao ar de segunda a sábado, às 15h30 e 23h45, horário de Brasília. Os capítulos são reexibidos aos domingos a partir das 14h15.