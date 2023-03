Tem jogo no SBT hoje? Horário e transmissão da Champions (14/3)

O SBT vai transmitir um jogo de futebol nesta terça-feira, 14 de março, com sinal aberto para todo o Brasil. O início da semana traz embates decisivos no cenário nacional e internacional. O torcedor pode acompanhar as emoções do futebol do conforto da sua casa em qualquer lugar do país, sem pagar nada por isso.

Qual é o jogo no SBT hoje?

O duelo entre Manchester City e RB Leipzig será transmitido ao vivo no SBT hoje, às 17h (Horário de Brasília), para todos os estados do Brasil na TV aberta. Quem vencer garante a classificação para as quartas de final.

É só ligar o canal na televisão e assistir ao vivo.

MANCHESTER CITY X RB LEIPZIG: com transmissão gratuita para todo o Brasil, o jogo entre Manchester City e RB Leipzig será exibido no SBT ao vivo com narração de Téo José e comentários de Mauro Beting e Nadine Basttos. O combate tem início às 17h, horário de Brasília.

Como assistir online

Além de acompanhar a programação do SBT na TV, também é possível sintonizar pelo site (www.sbt.com.br) ou no aplicativo SBT Vídeos. Ambas as opções são gratuitas e não é necessário inscrição. Dá para assistir no computador ou em dispositivos móveis.

Os dois sistemas funcionam da mesma maneira, utilizando a localização do internauta. Por isso, o torcedor vai assistir a programação do seu estado, por exemplo, se mora no Rio de Janeiro vai assistir à grade de programas do estado carioca.

Acesse o site do SBT, clique em "AO VIVO", escrito em vermelho e branco no topo da página. Daí, quando o vídeo aparecer no meio da tela clique no play e curta as imagens ao vivo.

Programação do SBT hoje

Agora que você já sabe que tem jogo no SBT, confira a programação completa do canal para não perder nenhum lance.

06:00 Primeiro Impacto

13:00 Pícara Sonhadora

14:00 Marisol

15:15 Casos de Família

16:00 Fofocalizando

17:00 FUTEBOL (Champions League)

18:45 Três Vezes Ana

19:45 SBT Brasil

20:30 Poliana Moça

21:30 Cúmplices de um Resgate

22:15 Programa do Ratinho

23:15 Cine Espetacular

01:00 The Noite com Danilo Gentili

