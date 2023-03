Champions: onde vai passar o jogo do Manchester City x RB Leipzig (14/03)

Com Haaland e De Bruyne, o Manchester City recebe o RB Leipzig nesta terça-feira, 14 de março, no Etihad Stadium, na Inglaterra, pela partida de volta nas oitavas de final da Champions League. O jogo do Manchester City vai começar às 17h (horário de Brasília) e você pode sintonizar na TV aberta e no streaming para assistir.

Como o primeiro jogo terminou empatado (1x1), está tudo em aberto nesta terça. Quem marcar mais gols e vencer o confronto se classifica para as quartas.

Em caso de empate a prorrogação será iniciada. Se a igualdade persistir, a disputa de pênaltis define quem avança.

Jogo do Manchester City hoje vai passar no SBT?

O canal do SBT vai passar o jogo do Manchester City hoje na Champions para todo o Brasil. A transmissão é de graça e está disponível na TV aberta. Téo José será o responsável por narrar a decisão ao lado dos comentaristas Mauro Beting e Nadine Basttos.

É só sintonizar e assistir ao vivo o jogo da Liga dos Campeões no SBT hoje.

Como assistir Manchester City x RB Leipzig hoje

O jogo do Manchester City e RB Leipzig hoje vai passar no SBT, TNT, HBO Max e no site do SBT.

TV ABERTA: o jogo do Manchester City hoje vai passar no SBT, na TV aberta, para todo o Brasil ao vivo.

TV PAGA: o canal da TNT, disponível em operadoras de TV por assinatura, vai transmitir o embate entre Manchester City e RB Leipzig nesta terça-feira. A emissora não divulgou a equipe de transmissão.

ASSISTIR NA INTERNET O JOGO DO MANCHESTER CITY: o torcedor pode ver as imagens de graça no site do SBT (www.sbt.com.br), tanto no computador como no celular pelo aplicativo SBT Vídeos. Outra opção é ver no HBO Max, serviço de streaming somente para assinantes.

Quem é o dono do Manchester City?

Escalações de Manchester City x RB Leipzig

Para o jogo desta terça-feira, nas oitavas de final da Champions League, os times não tem grandes desfalques. Por isso, devem entrar em campo da seguinte forma:

Provável escalação do Manchester City: Ederson (Goleiro); Walker (Lateral), Akanji (Zagueiro), Rúben Dias (Zagueiro); Bernardo Silva (Meia), Rodri (Volante), Jack Grealish (Meia); Gündoğan (Meia); De Bruyne (Meia), Mahrez (Atacante) e Haaland (Atacante).

Provável escalação do RB Leipzig: Blaswich (Goleiro); Orbán (Zagueiro), Gvardiol (Zagueiro), Raum (Lateral); Haidara (Meia), Henrichs (Meia), Kampl (Meia); Szoboszlai (Atacante), Forsberg (Atacante); Timo Werner (Atacante) e André Silva (Atacante).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Manchester City (@mancity)

Tem gol fora de casa na Champions?

Não tem gol fora de casa na Liga dos Campeões. As marcações dentro e fora de casa possuem a mesma pontuação desde a fase de grupos até a semifinal. A UEFA optou por excluir do regulamento o critério de desempate para tornar as disputas mais justas.

Em caso de empate na soma dos placares, a prorrogação tem início entre as equipes. Serão dois tempos de 15 minutos, onde o time precisa se colocar à frente do placar para carimbar o passaporte. Mas caso a igualdade persista, aí a disputa de pênaltis será realizada.

Leia também:

PSG e Manchester City: quem tem o dono de clube mais rico?