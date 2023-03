Assistir jogo do Porto x Inter de Milão hoje na Champions (14/03)

Confira onde vai passar o jogo do Porto e Inter de Milão hoje. Foto: Reprodução Furknsaglam by Pexels

Tem decisão importante na Champions League. Nesta terça-feira, 14 de março, o Porto recebe a Inter de Milão pela partida de volta nas oitavas. O Estádio do Dragão, a bola vai rolar às 17h (Horário de Brasília) no jogo do Porto hoje. Está valendo a vaga nas quartas de final da competição.

No jogo de ida, a Inter de Milão venceu por 1 a 0, gol de Lukaku no finalzinho do segundo tempo. Para o confronto desta terça-feira, o time italiano só precisa de um empate porque tem a vantagem do resultado na ida.

Já o Porto tem um caminho difícil. O elenco português terá que marcar dois gols ou mais, torcendo para que o rival não faça mais gols no duelo. Se marcar apenas um gol, aí a prorrogação começa em dois tempos de 15 minutos. Se a igualdade persistir, a briga nos pênaltis vai resolver

Onde vai passar o jogo do Porto x Inter de Milão hoje

O jogo do Porto e Inter de Milão hoje tem transmissão no Space, na TV paga, e no HBO Max, serviço de streaming para assinantes, para todo o Brasil ao vivo. Nesta terça-feira, o torcedor tem diferentes opções para assistir.

Na TV paga, o apaixonado por futebol deve sintonizar o Space se quiser ver e torcer pelo seu time do coração no duelo decisivo da Champions League. O canal, entretanto, só pode ser encontrado entre as operadoras de TV por assinatura. Entre em contato com o seu operador.

O HBO Max é o serviço de streaming oficial da Liga dos Campeões no Brasil. Ele exibe todos os jogos da competição ao vivo na plataforma, disponível no site (www.hbomax.com) como no aplicativo para celular, tablet e smartv.

Transmissão ao vivo da Liga dos Campeões em 2023

Como foi o jogo de ida?

O Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, na Itália, foi o palco do jogo de ida entre Internazionale e Porto nas oitavas de final da Champions League. Os anfitriões deixaram o campo vitoriosos, por 1 x 0, garantindo a vantagem.

O primeiro tempo foi bastante equilibrado. A Inter foi mais incisiva na busca pelo gol e chegou perto de abrir o placar, enquanto os visitantes conseguiram manter muito bem a defesa e evitar a pressão dos rivais. No segundo tempo, novamente a partida seguiu interessante para os dois lados.

Aos 33 minutos, Otávio foi expulso e deixou o Porto com um a menos. Com isso, os italianos aproveitaram e abriram o placar com Lukaku no finalzinho do segundo tempo.

Confira o gol da vitória.

A Inter de Milão largou na frente! ⚫🔵 Lukaku saiu do banco e decidiu na vitória dos nerazzurri por 1 a 0 sobre o Porto. Foi um JOGAÇO movimentado, com grandes chances e defesas incríveis! Vem ver! #CasaDaChampions 🎙️: @andrehenning pic.twitter.com/Wq0ITdxDCN — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) February 22, 2023

Arbitragem

O polonês Szymon Marciniak é quem vai apitar o jogo do Porto e Inter de Milão nesta terça-feira, pelo duelo de volta nas oitavas de final da Champions, designado pela UEFA.

Os assistentes vão ser Paweł Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz, também da Polônia. No VAR, Tomasz Kwiatkowski ficará no comando ao lado do assistente Bartosz Frankowski.

O quarto árbitro será Bartosz Frankowski, também polonês.

Quem são os maiores campeões da Liga dos Campeões?

Prováveis escalações de Porto x Inter de Milão

Para o jogo desta terça, o Porto deve entrar em campo da seguinte forma:

Goleiro: Diogo Costa

Defensores: João Mário, Pepe, Marcano e Zaidu.

Meias: André Franco, Uribe e Grujić,

Atacantes: Galeno, Taremi e Pepê.

Do outro lado, o técnico Simone Inzaghi deve optar por um time mais ofensivo.

Goleiro: Onana

Defensores: Skriniar, Acerbi e Bastoni.

Meias: Darmian, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan e Dimarco.

Atacantes: Lautaro Martínez e Lukaku.

Quem está nas quartas de finais da Champions League?

As equipes de Benfica, Chelsea, Bayern de Munique e Milan estão garantidas nas quartas de final da Liga dos Campeões. Faltam quatro vagas a serem decididas na competição de futebol da UEFA.

O Bayern de Munique é o grande favorito. O time alemão despachou o PSG e por isso deve brigar pelo título até o fim da temporada. Já o Real Madrid, atual campeão, ainda irá enfrentar o Liverpool no jogo de volta das oitavas.

O sorteio que define os jogos das quartas e o chaveamento até a final está marcado para 17 de março, sexta-feira, na Suíça, sede da UEFA, às 8h (Horário de Brasília).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por UEFA Champions League (@championsleague)



Conheça a história da Taça da Champions League