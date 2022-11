Tem jogo no SBT hoje? Programação de futebol nesta terça (08/11)

Na reta final do futebol no cenário nacional e internacional, o torcedor quer saber se tem jogo no SBT hoje, terça-feira em 08 de novembro, para acompanhar ao vivo na TV. A emissora detém os direitos de imagem da Libertadores e da Champions League. Confira a programação e saiba se tem jogo hoje no SBT.

Tem jogo no SBT hoje?

Não tem jogo no SBT hoje. Como não tem rodada da Champions League ou Libertadores durante a semana, então não tem futebol na programação do canal nesta terça-feira, 08 de novembro de 2022.

A emissora de Silvio Santos transmite no período da tarde novelas como "Cuidado com O Anjo" e "Vencer o Desamor". Durante a noite, a novela "Poliana Moça" e o "Programa do Ratinho" tomam conta da programação em todo o Brasil ao vivo.

A Copa Libertadores da América consagrou o Flamengo como o vencedor desta edição. Na final, o elenco carioca superou o Athletico PR na final em Guayaquil, no Equador. Enquanto isso, a Liga dos Campeões encerrou a fase de grupos e agora só retorna no ano que vem com as oitavas de final.

Nesta terça, jogos do Brasileirão e torneios internacionais como Campeonato Espanhol e Alemão serão disputados no cenário esportivo. Porém, o SBT não tem os direitos de nenhum deles.

Qual é o próximo jogo no SBT?

O SBT só volta a transmitir futebol no ano que vem, em 2023. Como a emissora só tem os direitos de imagem das competições da Libertadores, Liga Europa e da Champions League, então a programação de futebol será retomada somente na próxima temporada.

Com a Copa do Mundo do Catar marcada para novembro e dezembro de 2022, as competições foram encerradas antes do previsto no calendário. Com isso, o SBT não vai transmitir mais nenhum jogo de futebol em 2022.

Sobre o Mundial do Catar, o SBT não vai transmitir nenhum jogo pois a Globo é a dona dos direitos de imagens.

O calendário de jogos do ano que vem no SBT ainda não foi disponibilizado. Por isso, não há como saber quais jogos da Champions em fevereiro serão exibidos.

Programação do SBT hoje

Agora que você já sabe que não tem jogo no SBT hoje, confira a programação da emissora paulista nesta terça-feira e saiba o que vai ser transmitido durante o dia.

06:00 Primeiro Impacto

13:00 Maria Esperança

14:00 Cristal

15:20 Casos de Família

16:20 Fofocalizando

17:20 Cuidado Com O Anjo

18:30 Vencer o Desamor

19:45 SBT Brasil

20:30 Poliana Moça

21:30 Cúmplices de um Resgate

22:15 Programa do Ratinho

23:15 Cine Espetacular

01:00 The Noite com Danilo Gentili

