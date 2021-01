Temperatura Máxima de hoje (3/1) vai exibir o filme ‘Kung Fu Panda 3’

No primeiro domingo do ano de 2021, a TV Globo vai exibir uma atração especial para os telespectadores. Na Temperatura Máxima de hoje, domingo, 3 de janeiro de 2021, o público poderá se aventurar na animação infantil “Kung Fu Panda 3“, que conta com a direção de Jennifer Yun Nelson e Alessandro Carloni. O longa-metragem tem uma duração original total de 1h 35min.

Qual o filme da sessão da Temperatura Máxima hoje?

A sessão da Temperatura Máxima de hoje terá a exibição do filme “Kung Fu Panda 3”, que é escrito por Jonathan Aibel e Glenn Berger, produzido por Melissa Cobb e com produção executiva de Guillermo del Toro. É a sequência do filme de 2011, Kung Fu Panda 2 e o terceiro filme da franquia Kung Fu Panda. A trilogia já contou com as vozes como: Jack Black, Angelina Jolie, Dustin Hoffman, J. K. Simmons, Jackie Chan, Lucy Liu, Seth Rogen, David Cross, Bryan Cranston, Kate Hudson, e James Hong. Jean-Claude Van Damme e Randall Duk Kim reprisaram seus papéis de Mestre Crocodilo e Oogway dos dois filmes anteriores.

Desta vez, mestre Shifu tem como principal ensinamento fazer com que Po aprenda a técnica de dominação do chi, uma espécie de “energia vital”. Porém, o atrapalhado panda acaba se desconcentrando com a chegada do pai de sangue, o panda Li, que o carrega para a vila secreta dos pandas – aguçando o ciúme do Sr. Ping, o “pai” ganso de Po. Em paralelo, o poderoso touro Kai, o coletor, um centenário inimigo do mestre Oogway, reúne forças para voltar para o mundo dos vivos e tomar o que ele acha que é dele por direito. Caberá a Po e seus amigos impedir o maléfico plano do vilão.

Ficha técnica do filme da Temperatura Máxima de hoje:

Título Original: Kung Fu Panda 3

Elenco : Po ; Shifu: Tigresa ; Macaco

Dubladores: Po – Lucio Mauro Filho/ Shifu – Leonardo Camillo/ Tigresa – Maíra Goes / Macaco – Ricardo Schnetzer/ Louva-Deus – Marco Ribeiro / Garça – Philippe Maia / Víbora – Priscila Amorim / Kai – Leonardo José.

Direção: Jennifer Yun / Carloni, Alessandro Nelson

Nacionalidade: Chinesa, americana

Gênero: Aventura

Com sucesso de público, a franquia já recebeu críticas positivas. O filme teve a maior abertura na sua estreia na China, do que nos Estados Unidos e Canadá e em outros países que registraram a mais baixa abertura da franquia. Até o dia 03 de Abril de 2016, o filme já tinha arrecadado mais de US$ 521 milhões em todo o Mundo.

Confira o trailer do longa Kung Fu Panda 3

Que horas começa o filme na Globo?

As exibições dos filmes da Temperatura Máxima sempre começam após ‘A Escolinha do Professor Raimundo – Nova Geração’. Para assistir a animação infantil na Sessão da Tarde de hoje, é só se conectar no canal da TV Globo a partir das 14h 20min (horário de Brasília).

