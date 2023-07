TRAGÉDIA: o que acontece com Judite na novela Jesus

Judite perdeu o bebê que esperava de Gestas (Flavio Pardal) e não conseguiu fugir das garras do marido Caifás (Eucir de Souza). E o que parece ruim ficará ainda pior na produção bíblica da Record! O que acontece com Judite? A personagem de Marcella Muniz terá um final trágico nos próximos capítulos da reprise da novela Jesus.

Judite vai morrer na novela Jesus

Judite vai morrer por culpa do marido no capítulo desta quarta-feira, 19 de julho, na reprise de Jesus. No episódio da terça-feira, ela foi humilhada pelo esposo, que descobriu que ela tentou fugir. Por isso, a dupla brigou feio e ele a sentenciou ao apedrejamento.

O sacerdote mau-caráter levou a mulher a um julgamento por adultério no sinédrio. Enquanto estava sendo julgada, ela revelou também os pecados do marido, contou a todos que ele se deita com prostitutas e é cumplice em assassinato, mas nada adiantou, já que só as palavras e acusações de Caifás ganharam crédito.

Após seu julgamento por adultério na novela Jesus, Judite é sentenciada a morte. A mulher então é retirada do sinédrio e levada para as ruas para ser apedrejada enquanto é xingada por pessoas que a chamam de "adúltera", "mentirosa", "imunda" e "víbora".

A humilhação não cessa até os suspiros finais de Judite, que morre após ter metade de seu corpo enterrado e não poder se defender do apedrejamento. "O Messias disse: atire a primeira pedra quem nunca pecou", são as últimas palavras da esposa de Caifás.

Judite existiu na Bíblia?

A Bíblia mostra que o sacerdote Caifás de fato existiu durante o tempo de Jesus na Terra e que ele era genro de Anás, assim como é mostrado na novela estrelada por Dudu Azevedo. No entanto, Judite não aparece por nome nas escrituras. Sua história apresentada na trama da Record, como romance com Gestas, a gravidez e seu trágico apedrejamento também não são citados no texto bíblico e são frutos da ficção.

Por onde anda a atriz Marcella Muniz?

Veterana das telinhas, a atriz Marcella Muniz, 56 anos de idade, não está trabalhando na Record atualmente. Depois de uma década longe da TV Globo, ela retornou a emissora do plim plim em 2022, para interpretar Cândida em Além da Ilusão, uma modista dona de um ateliê.

Agora em 2023, a famosa ainda apareceu em novos trabalhos na televisão, mas mostra nas redes sociais que tem curtido bastante a família, o namorado Bruno Costa, de 54 anos, os filhos, a atriz Thaís Müller, 30 anos, o músico Thiago Müller, 28 anos, e a advogada Priscilla Muniz, de 37 anos. Além dos netinhos, Gael, de 6 anos, que é filho da primogênita da atriz com o advogado Rafael Vieites, e Chloe, de quase 2 anos, filha de Thiago com a criadora de conteúdo Angelis Borges.

Além da novela Jesus, os últimos trabalhos de Marcella Muniz na Record foram Gênesis (2021), Amor sem Igual (2019 - 2020) e Belaventura (2017). Antes disso, ela trabalhou em Cúmplices de um Resgate (2016), no SBT, em que viveu Neuza, mãe de Omar (Luckas Moura) que ao longo da trama descobre que tem câncer.

Antes de retornar à Globo em 2022 com Além da Ilusão, a última novela de Marcella Muniz no canal havia sido O Astro, em que trabalhou em 2011 como a personagem Doralice, mãe de Alan (Bernardo Marinho). Na história, a mulher acompanhava o filho em uma viagem ao Rio de Janeiro em busca de Herculano Quintanilha (Rodrigo Lombardi), pai do rapaz, mas acabava se apaixonando por Ubiraci (Rodrigo Mendonça).

