Banhos de limpeza espiritual: aprenda como eliminar a energia negativa

Banhos de limpeza espiritual podem ser muito úteis quando a sua energia, ou a da sua casa, estão negativas. As ervas e os elementos da natureza auxiliam nessa limpeza, e mentalizar seu corpo protegido e em paz aumenta a potência do banho.

Então, se você está sentindo cansaço mental, dificuldade para dormir ou um certo desconforto dentro de casa, veja como fazer banhos de limpeza espiritual. Você pode fazer após um bom banho de higiene em qualquer dia da semana ou fase da lua.

Banho de Limpeza Espiritual e Descarrego

Esse é um banho simples, com as duas ervas mais poderosas para descarrego e proteção: arruda e guiné. Para criar um número ímpar de ervas no banho, você pode adicionar uma erva morna com efeito protetivo, como alecrim ou manjericão.

Contudo, não vale só fazer uma receita pronta, tomar um banho rápido e esperar que a mágica aconteça. Todo banho energético depende de nós também. Portanto, quando for fazer seu banho de limpeza espiritual, escolha um momento calmo, em que você não precisará sair correndo depois do banho e possa relaxar.

Ingredientes:

Arruda

Guiné

Manjericão

Como preparar:

Para começar, ferva 2 litro de água; Na sequência, coloque os 3 ingredientes secos dentro da panela; Após a água ferver, desligue o fogo e coloque um prato em cima da panela para abafar; Dez minutos depois, coe o banho e vá tomar seu banho de higiene com calma; Após se secar, jogue o banho de limpeza espiritual do pescoço para baixo e imagine tudo de ruim indo embora pelo ralo; Por fim, se seque levemente e deite, se imaginando em um local calmo e em paz, com o corpo protegido.

Limpeza Energética da Casa

Nem sempre faz sentido tomar um banho de limpeza espiritual se o local em que você mora está com energia baixa. Por isso, não se esqueça de limpar a sua casa também.

Ingredientes:

Álcool 70%

Um punhado de arruda

Uma espada-de-São-Jorge cortada em sete pedaços

Incenso de sálvia

Como preparar:

Encha um balde com 2 litros de água; Coloque um xícara de café de álcool 70% dentro do balde; Misture a arruda e a espada-de-São-Jorge dentro do balde; Pegue um pano e limpe a casa com essa mistura; Por fim, jogue o pano que usou fora e acenda o incenso de sálvia e vá passando com a fumaça dele pelos cômodos.

Por fim, não se esqueça de sempre rezar após fazer um banho de limpeza espiritual. E se você sentir uma vibração ruim dentro de um local que você não pode limpar, como o lugar em que você trabalha, basta colocar um pouco de sal grosso em um copo com água e deixar no canto da sua mesa, sala ou aonde mais fica trabalhando. Isso filtrará as energias negativas. E lembre-se de trocar a água e o sal grosso semanalmente.

