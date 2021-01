Banho de hibisco para o amor: aprenda a usar essa energia

Um banho de hibisco para o amor pode ser um divisor de águas. Não porque ele vai trazer alguém até você, mas porque ele trabalhará a energia feminino e amorosa dentro de você.

Um banho para o amor não serve para trazer alguém, serve para ficarmos mais atrativos. Por isso, são usados ingredientes com essa função, como a canela. Contudo, um banho de hibisco para o amor, misturado com os elementos certos, pode trazer de volta a seu poder pessoal.

Benefícios do Hibisco

Um banho de hibisco para o amor possui propriedades afrodisíacas. Essa flor trabalha o chakra básico, que ajuda as pessoas a terem mais pé no chão e serem mais ágeis e realistas. Além disso, é o símbolo da deusa Vênus, que é a deusa romana do Amor. Por isso, o hibisco sempre foi muito usado em rituais de purificação e seu chá trabalha a libido.

Contudo, as vantagens não param por aí. O chá de hibisco também possui propriedades medicinais e é usado há centenas de anos. O hibisco previne o envelhecimento precoce, auxilia no combate a retenção de líquido e melhora o colesterol.

Entretanto, é importante saber que o hibisco diminui a pressão. Por isso, em banho de hibisco para o amor, não exagere na quantidade do ingrediente.

Banho de Hibisco para o Amor

A melhor fase da lua para tomar um banho de hibisco para o amor é a lua cheia, que é a fase em que as emoções estão mais fortes. Por fim, aproveite também para fazer esse banho em uma sexta-feira, dia de Vênus, que é deusa do amor e tem como um de seus símbolos o hibisco.

Ingredientes:

3 colheres de sopa de hibisco

7 pétalas de rosa vermelha

3 paus de canela

Como preparar:

Para começar, ferva 2 litro de água; Na sequência, coloque a canela e o hibisco dentro da panela, desligue o fogo quando estiver fervendo e tampe a infusão com um prato; Após isso, coe o banho e jogue as pétalas de rosa na água já coada – caso as pétalas estejam secas, pode colocar com os outros ingredientes; Tome um banho bem calmo, acenda uma vela rosa e coloque um música; Por fim, após seu banho de higiene, se seque levemente e jogue o banho do pescoço para baixo, mentalizando muito amor.

Banho de Hibisco Simples

Um banho de hibisco para o amor é poderoso por ser a flor que representa Vênus, deusa do amor, e ser afrodisiaco. Com isso, vale lembrar que estamos no ano de Vênus, ou seja, teremos muita energia do amor. Sendo assim, se você não estiver bem emocionalmente, tome um banho de manjericão para se equilibrar antes de tomar o banho para o amor.

Esse último banho de hibisco para o amor é bem simples. Vai apenas hibisco e você pode fazer caso não tenha outros ingredientes. Será como tomar um banho com chá.

Ingredientes:

3 colheres de sopa de hibisco

Como preparar:

Para começar, ferva 2 litro de água; Na sequência, coloque o hibisco e desligue a água antes de ferver por completo. Você verá que a água ficará vermelha; Após isso, coe e separe um pouco para tomar, caso queira; Por fim, tome um banho bem calmo e jogue o banho de hibisco para o amor do pescoço para baixo.

Atenção: O hibisco abaixa a pressão. Caso você já tenha pressão baixa, aumente a quantidade de água.

