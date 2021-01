Você sabe quais serão as cores de 2021? Independente da virada do ano já ter passado, você pode – e deve – continuar usando as cores ressonantes ao novo ano. Segundo a cromoterapia, as cores podem ser terapeuticas. Afinal, você já deve ter percebido como a cor de um cômodo pode mudar o seu humor, certo?

Com isso, é interessante usar as cores de 2021 em seu dia a dia. Assim, você irá absorver suas propriedades terapeuticas que estarão mais poderosas com a regência delas no ano. Dessa forma, você ficará mais ressonante com o que o ano e sua energia pedem.

Descubra a principal cor de 2021

“Às quartas usamos rosa” Ou melhor, 2021 inteiro usamos rosa!

Independente do que os sites de decoração digam, acordo com a energia, a cor de 2021 é rosa. O ano de 2021 é o ano de Vênus, ou seja, será regido pelo planeta Vênus a partir do ano novo astrológico, dia 20/03/2021. Você já deve ter que as mulheres são de Vênus. Esse ditado veio do fato do planeta Vênus reger o feminino e a amorosidade. E a correspondência da deusa Vênus – que pertence à mitologia romana – na mitologia grega é Afrodite, deusa do amor e da beleza.

Sendo assim, entre as principais cores de 2021 está a cor rosa! A cor rosa trabalha o amor, não apenas o amor romântico que gere relações sexuais, mas o amor fraterno, o amor pelos amigos, a harmonia dos casais e nos incentiva a enxergar a beleza da vida.

Por isso, vale apostar no uso da cor rosa no dia a dia e até mesmo usar umas lingerie rosa na virada do ano astrológico, em março. Também é interessante ter um Quartzo rosa, cristal do amor e do signo de touro, que é regido por Vênus e estará cheio de energia em 2021. O Quartzo rosa se conecta com as vibrações emocionais e ajuda a equilibrar o chakra cardíaco, a nos acalmar e melhorar a autoestima. Portanto, independete do seu signo, é interessante ter esse crital por perto esse ano.

Cor do Chakra Cardíaco

Entre as principais cores de 2021, além do rosa, há um destaque para o verde. A cor verde respresenta do chakra cardíaco, que está localizado no centro do peito e é ligado ao coração e ao pulmão. O chakra cardíaco é o chakra responsável pelos nossos sentimentos. E quando o emocional não vai bem, o corpo começa a falar. Por isso, quando estamos tristes com algo parece que falta ar ou nossos batimentos cardíacos começam a ficar irregulares quando estamos angustiados ou ansiosos.

Por isso, é importante equilibrar as emoções. E como haverá muita energia emocional durante 2021, é bom trabalhar esse chakra. Portanto, a cor verde é uma das cores de 2021 e será ótimo usá-la durante o ano. Aposte em uma blusa verde nos dias em que sentir angustia, em um colar de Quartzo rosa (que equilibra esse chakra) ou em um quartzo verde em cima de sua mesa de trabalho.

Quando o chakra está alinhado: Sentimos harmonia, vontade de viver, equilíbrio emocional e capacidade de perdoar os outros.

Quando o chakra está desalinhado: Sentimos irritação constante, dependência emocional, carência e é comum os batimentos cardíacos acelerarem, resultando em taquicardia.

Como equilibrar: Perdoar o passado e meditar com mais frequência para acalmar as emoções. Também é imporante trabalhar o apego emocional e o amor próprio. Uma dica é fazer exercícios práticos, como os da Louise Hay.

Banho para equilíbrio emocional

Por fim, um banho energético com as cores de 2021 e ervas que equilibram o chakra cardíaco pode te auxiliar durante esse ano. Lembrando que em casos extremos de dependência emocional e ansiedade, é indicado procurar um profissional, como um psiquiatra e psicólogo.

Ingredientes:

Pétalas de uma rosa cor-de-rosa

2 colheres de sopa de sálvia

1 colher de sopa de manjericão

Como preparar:

Para começar, ferva 2 litro de água; Adicione a sálvia e o manjericão enquanto a água está fervendo; Desligue o fogo e jogue as pétalas de rosa na água e tampe a infusão com um prato; Espere 10 minutos e coe o banho; Tome seu banho de higiene normalmente; Por fim, após se secar, jogue o banho do pescoço para baixo e se seque muito levemente; Busque uma meditação ou música relaxante e se deite.

