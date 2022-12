32 ideias de mensagens e frases de ano novo para enviar aos clientes 2023

Final de ano é tempo de agradecer aos clientes pela confiança depositada no negócio ao longo do ano que passou. As frases de ano novo são uma maneira interessante de expressar gratidão e, ainda, se colocar à disposição para a prestação de serviços ou venda de produtos no próximo ciclo. Ou seja: além de agradar o cliente, quem enviar mensagens especiais no réveillon pode garantir boas vendas no futuro, gerando fidelização e proximidade.

Tanto os negócios que prestam serviços quanto os que vendem produtos tem a ganhar ainda mais a simpatia dos clientes se, além de enviar frases de ano novo, disponibilizar um cupom de desconto, por exemplo, ou divulgar uma promoção especial para essa época. Veja a seleção de mensagens que o jornal DCI preparou para que você agradeça o cliente pela confiança que ele depositou no seu trabalho e na sua equipe. Todas as mensagens são de autores desconhecidos e, por isso, podem ser usadas para enviar aos seus clientes.

Frases de ano novo para clientes

- O ano está chegando ao fim e nós só temos a agradecer pela sua parceria e confiança neste ano. Esperamos que em 2023 nós possamos continuar tendo você como nosso cliente. Obrigado e feliz ano novo! - Ter você como cliente é um dos motivos que nos levam a acreditar em dias melhores ano a ano. Em 2023, esperamos que você continue acreditando no nosso trabalho. Feliz ano novo! - Te atender é uma satisfação para nós e, por isso, desejamos que você tenha saúde, sucesso e muitas alegrias no ano que está começando. - Como cliente e amigo, você é uma pessoa muito especial para o nosso negócio. Por isso, desejamos que 2023 seja um ano inesquecível para você e seus entes queridos. Feliz ano novo! - Estamos ansiosos para continuar nossa parceria em 2023. Conte conosco no ano que está começando! Feliz ano novo! - Caro cliente, no próximo ano estaremos novamente prontos para te atender da melhor forma. Conte conosco em 2023. Feliz ano novo! - A confiança de nossos clientes é o que nos move, ano a ano. Por isso, esperamos que nossa parceria seja ainda mais forte no ano novo. Obrigado! - Neste ano, sua confiança foi um dos motores do nosso negócio. Em 2023, esperamos que nossa parceria seja fortalecida, conte sempre com a nossa equipe. Feliz ano novo! - A todos os nossos clientes, desejamos um ano novo cheio de alegrias, saúde e prosperidade. Continuem contando conosco em 2023! - Desejamos a você, querido cliente, um feliz ano novo. Que possamos continuar fortalecendo nossa parceria, que é muito importante para nossa empresa. Obrigado pela confiança! - Ter você entre os nossos clientes é motivo de alegria para nossa equipe. Por isso, desejamos um ano de muitas realizações, saúde e sucesso para toda a sua família. Feliz 2023! - Em 2023, toda a nossa equipe estará pronta para te receber como você merece. Feliz ano novo e obrigado por confiar em nosso trabalho. - Clientes como você são indispensáveis para nosso sucesso. Obrigado pela confiança e feliz ano novo! - Como é bom saber que você confiou em nosso trabalho neste ano. Que em 2023 possamos continuar nossa parceria e fortalecê-la ainda mais! - Reconhecer a sua importância para o nosso negócio é inevitável, já que é por causa da sua confiança que temos motivação para trabalhar melhor a cada dia. Obrigado por acreditar na nossa equipe. Feliz ano novo!

Mensagens curtas de ano novo

Aqui, reunimos opções de frases de ano novo mais curtas para você enviar aos clientes. Confira:

- Que não te falte saúde, prosperidade e alegria no ano novo! - 365 dias para fazer uma nova história. Feliz 2023! - Que tudo de bom chegue e fique na sua vida em 2023. - Desejamos aos nossos clientes um ano novo próspero e repleto de saúde. - Que possamos continuar nossa parceria em 2023. - Obrigado pela confiança em nosso trabalho neste ano. Feliz 2023! - Um brinde à nossa parceria. Feliz ano novo! - Meta para 2023: continuar tendo você como cliente. - Que os próximos 365 dias sejam de plena realização. Feliz ano novo! - Feliz ano novo para todos os nossos clientes e amigos. - Que 2023 traga alegrias e prosperidade. Feliz ano novo! - Obrigado por ter confiado em nosso trabalho neste ano. Feliz 2023! - Em 2023, esperamos continuar contando com a sua parceria. - Que o ano novo traga bons negócios e prosperidade! - Saber que você é nosso cliente move nosso negócio. - Feliz ano novo para nossos melhores clientes! - Ano novo é tempo de renovar esperanças. Feliz 2023!

