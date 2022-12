Músicas de Ano Novo 2023: playlist ideal para tocar na virada

Confira músicas de Ano Novo que devem fazer parte da sua playlist para a virada. Na imagem, cena do videoclipe do grupo Abba (à esquerda) e da cantora Mariah Carey (na direita) - Foto: Reprodução/Youtube/Abba/Mariah Carey

Já podemos nos prepara, pois 2023 está batendo na porta e é hora de preparar a sua playlist de músicas de Ano Novo para passar com o pé direito. Por isso, selecionamos as melhores músicas - das tradicionais às mais animadas - para você dar o play nos 31 de dezembro e 1 de janeiro.

Playlist de músicas em português para embalar o Ano Novo

Agora que o natal já passou, a preocupação é como será o aguardado Ano Novo. Com a virada, as esperanças são renovadas e aquele gostinho de novas oportunidades chega ao coração. Seja um momento que você vai passar com a família, os amigos, ou até mesmo sozinho, música boa nunca faz mal.

Para isso, é bom embalar o grande dia com uma playlist de canções em português que deixarão seu coração quentinho na virada.

1 - Ano Novo - Daniela Mercury

2 - Adeus Ano Velho, Feliz Ano Novo - David Nassser/Francisco Alves

3 - Ano Novo - GV3 ft. Débora Ulhoa

4 - Marcas do Que se Foi - Os Incríveis

5 - Ano Novo - Chico Buarque

6 - A Paz - Roupa Nova

7 - Feliz, Feliz Ano Novo - José Reza

8 - Feliz Ano Novo - Comunidade das Nações

Músicas de Ano Novo em inglês no Youtube

Quem gosta de canções internacionais para dançar durante a virada também tem opções de músicas de Ano Novo. No Youtube, é possível encontrar versões que sejam apenas áudio e também videoclipes de canções de grandes artistas que marcaram a data com suas músicas temáticas.

Happy New Year - Abba

Formado pelos cantores Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson, e Anni-Frid Lyngstad, o grupo sueco Abba tem canções que fizeram sucesso desde os anos 70 e ainda hoje estão nos ouvidos do público. Em Happy New Year, do álbum Super Trouper de 1980, a letra fala sobre os sentimentos após a noite de ano novo, sonhos e esperança.

New Year's Day - U2

New Year's Day, da banda irlandesa U2, foi lançada nos anos 80 e ainda é lembrada quando o assunto é ano novo. A letra fala sobre estar com a pessoa amada durante a data comemorativa. A canção foi o primeiro single do terceiro álbum da bana, intitulado War. O videoclipe de New Year's Day foi gravado na Suécia em dezembro de 1982 e lançado cerca de 1 mês depois, já em 1983.

Auld Lang Syne (The New Year's Anthem) - Mariah Carey

Auld Lang Syne é uma canção tradicional de final de ano que já foi regravada algumas vezes. Uma das versões mais famosas é a de Mariah Carey, rainha desta época do ano. Ela lançou sua versão em 2010, no álbum Merry Christmas II You que contava com outras músicas temáticas, como Oh Santa!, Santa Claus is Coming to Town, When Christmas Comes, entre outras.

Next Year - Foo Fighters

Next Year foi lançada pela banda norte-americana Foo Fighters em novembro de 1999, no álbum There is Nothing Left To Lose. A letra fala sobre planos para o próximo ano e sobre voltar para casa. O videoclipe da canção passou pelo processo de remasterização e foi adicionado em 2009 no canal da banda, hoje somando mais de 5 milhões de visualizações.

New Year’s Day - Taylor Swift

A cantora Taylor Swift também tem uma música que se passa na noite de ano novo. A canção é New Year’s Day, lançada em 2017 no álbum Reputation. Na letra, a norte-americana fala sobre lembranças e afeto. Taylor já apresentou a canção ao vivo em programas de televisão e shows, mas nunca lançou um videoclipe para ela.

Músicas de Ano Novo religiosas no Spotify

Nesta data tão especial, há quem goste de refletir sobre os momentos dos últimos meses e mentalizar o que há de melhor para o futuro. Em algumas canções religiosas, é possível encontrar mensagens de paz, esperança, carinho e expectativa para o que ainda virá.

1 - Ao Príncipe da Paz - Emmanuel

2 - Fim de Ano - Madrigal Cantoaovivo

3 - Deus me Regue - Cantores de Deus

4 - Oração pela Paz - Pe. Joãozinho e SCJ

5 - Até Deus é um Irmão - Coro Edipaul e Andreia Zanardi

6 - Incansável amor - Walmir Alencar

7 - Luz Divina - Pe. João Carlos

8 - Um Canção Nova - Silvio Brito

9 - Cantiga da Esperança - Zé Martins

10 - O amor Torna Tudo Novo, de Novo - Antonio Cardoso

11 - Um Mundo Melhor - Cantores de Deus

12 - Cantiga de Paz na Terra - Alencastro

13 - Novo Ano Bem Feliz - Coral Edipaul

14 - Fim de Ano - Antonio Cardoso

15 - Novo Dia Já Vem, Ano Novo - Angela Marcia

