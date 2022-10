Escritora francesa Annie Ernaux ganha o Prêmio Nobel de Literatura de 2022

De Ernest Hemingway ao brasileiro José Saramago, os maiores nomes da literatura receberam o prestigioso Prêmio Nobel de literatura. A autora francesa Annie Ernaux agora se junta a esta lista de grandes nomes como a vencedora de 2022, conforme anunciado na quinta-feira, 6, pela Academia Sueca.

Ernaux é a escritora de mais de 30 obras literárias, incluindo “Happening”, sobre seu próprio aborto ilegal na década de 1960, e “The Years”, que explora o período de 1941 a 2006 e é considerado por muitos como a definição do memorialista francês. trabalhar.

Nascida em 1940, Annie Ernaux iniciou sua carreira literária em 1974 com “Les Armoires vides”, que já explorava aspectos autobiográficos de sua trajetória operária, sua infância, sua juventude e seu aborto.

Em sua ficção autobiográfica única, Ernaux “examina uma vida marcada por fortes disparidades de gênero, linguagem e classe”, disse a academia.

O que é o Prêmio Nobel de Literatura de 2022 concedido à Annie Ernaux?

O Prêmio Nobel de literatura é concedido todos os anos pela centenária Academia Sueca, um grupo de elite de 18 pessoas composto por acadêmicos literários, historiadores, linguistas e escritores suecos, entre outros.

O prêmio surgiu após a morte do químico, biólogo e industrial sueco Alfred Nobel, que entre outras conquistas, ficou famoso por patentear dinamite. Antes de sua morte em 1896, Nobel fundou o instituto do Prêmio Nobel, composto por cinco prêmios em diferentes áreas e afirmou que cada prêmio deveria ser concedido à pessoa de cada categoria que “conferiu o maior benefício à humanidade”. Ele deixou grande parte de sua vasta fortuna para a organização.

Nobel também teve uma paixão pela literatura ao longo de sua vida e tinha uma biblioteca composta por “uma rica e ampla seleção de literatura em diferentes idiomas” – afinal, ele era fluente em inglês, francês, alemão e russo, além de sueco.

Desde seu primeiro ano em 1901, o Prêmio Nobel de literatura foi concedido 118 vezes (mas notavelmente apenas 17 vezes para escritoras). Em 2018, a Academia Sueca suspendeu a premiação após um escândalo envolvendo o fotógrafo francês Jean-Claude Arnault , casado com uma então integrante da instituição.

O vencedor do ano passado foi o escritor britânico nascido na Tanzânia Abdulrazak Gurnah por sua “penetração intransigente e compassiva dos efeitos do colonialismo e do destino dos refugiados no abismo entre culturas e continentes”.

Além de fama e glória, os vencedores levam para casa prêmios em dinheiro totalizando 10 milhões de coroas suecas (cerca de € 920.000).

De acordo com a Academia Sueca, o prêmio vai para “a pessoa que tiver produzido no campo da literatura a obra mais notável em uma direção ideal”. Será realizada um cerimônia para os vencedores em Estocolmo em dezembro.

