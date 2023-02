Carnaval de Olinda 2023: veja a programação da cidade do Pernambuco

O Carnaval de Olinda de 2023, um dos mais populares do Brasil, terá oito polos multiculturais com palcos especiais espalhados em diversos pontos. A cidade também conta com centenas de agremiações, blocos, troças e cortejos que vão até 22 de fevereiro.

Abertura do Carnaval de Olinda - Polo Erasto Vasconcelos (Praça do Carmo)

O Carnaval de Olinda começou na quinta, 16, e terá programação até a quarta-feira de cinzas. O encerramento será com Nação Zumbi.

Sexta-feira, 17 de fevereiro

16h30: Banda Labaredas

17h40: Dany Myler

18h50: Conde e Banda Só Brega

20h: Banda Sentimentos

22h: Rafaela Santos

0h: Priscila Senna

Sábado, 18 de fevereiro

9h: Mágico Rapha Santa Cruz

9h30: Bloco do Bita - Orquestra e Cortejo

10h30: Mundo Bita - Show Especial de Carnaval

16h30: Dona Glorinha do Coco

17h40: Rogério Rangel

18h50: Claudionor Germano e Nono Germano

20h: Dudu do Acordeon

21h10: Ed Carlos

22h20: Marrom Brasileiro

0h: Lenine e Spok Frevo Orquestra

Jorge Aragão em imagem de arquivo — Foto: Stephanie Rodrigues/g1

Domingo, 19 de fevereiro | Programação do Carnaval de Olinda 2023

16h30: Jorge Aragão

17h40: Renatto Pires

18h50: Quinteto do Frevo

20h: Cordel do Fogo Encantado

21h10: Almério

22h20: Eddie

0h: Otto

Segunda-feira, 20 de fevereiro

16h30: Lia de Itamaracá

17h40: Siba

18h50: Maciel Salu

20h: Martins

21h10: Orquestra de Bolso

22h20: Chico César

0h: Academia da Berlinda

Terça-feira, 21 de fevereiro

16h30: Mestra Ana Lucia e Raízes do Coco

17h40: Orquestra Contemporânea de Olinda

18h50: Mundo Livre S/A

20h: Mombojó convida Cannibal

21h10: Orquestra de Frevo do Babá com Part. Lú Maciel, Karina Buhr, Fabio Trummer

22h20: Marcelo Jeneci

0h: Mestre Ambrósio

Quarta-feira, 22 de fevereiro | Programação do Carnaval de Olinda 2023

16h: Grupo Bongar

17h20: Léo da Bodega

18h40: Ave Sangria

20h: Orquestra do Maestro Oseas

21h10: Nação Zumbi

Polo Guadalupe - Programação Carnaval de Olinda 2023

Os shows do Polo Guadalupe começam na sexta-feira, a partir das 16h, com a banda Volver. Quem fecha o primeiro dia de apresentações às 21h50 é Nena Queiroga.

Nos próximos dias, os destaques ficam por conta de Fabiana Pimentinha, Romero Ferro, Banda Pau e Corda e Carla Alves - Banda Loira Marrenta que fecham os shows de sábado à terça. Ao contrário do Polo Erastos Vasconcelos, não haverá shows na quarta-feira de cinzas.

Sexta-feira, 17 de fevereiro

16h: Banda Volver

17h: Sasquat Man

18h20: Joanah Flor

19h30: Abulidus

20h40: Café Preto

21h50: Nena Queiroga

Sábado, 18 de fevereiro

16h: Zuza Miranda

17h10: Ska Maria Pastora

18h20: Gustavo da Lua

19h30: Coco de Umbigada

20h40: Felipe Muito

21h50: Getúlio Cavalcante

23h30: Fabiana Pimentinha

Domingo, 19 de fevereiro

16h: Viola Luz

17h10: Banda Etnia

18h20: Luciano Padilha

19h30: Dizmaia

20h40: Jota Michiles

21h50: Alafin Oyó

23h30: Romero Ferro

Segunda-feira, 20 de fevereiro | Programação do Carnaval de Olinda 2023

16h: Dona Cila do Coco

17h10: Bonsucesso Samba Clube

18h20: Ganga Barreto

19h30: João Marlevou

20h40: Edilza Aires e Barbara Aires

21h50: Lourenço Gato

23h30: Banda Pau e Corda

Terça-feira, 21 de fevereiro

16h: É De Dendê

17h10: Coco do Amaro Branco

18h20: Márcio Oliveira

19h30: Família Chumbago

20h40: Gilú Amaral

21h50: Banda Mascates

23h30: Carla Alves - Banda Loira Marrenta

Polo Mestre Afonso (Varadouro)

Os shows no Polo Mestre Afonso também começam às 17h da sexta-feira, com Coco de Seu Vira. Varadouro recebe atrações até terça-feira, encerrando as apresentações às 23h.

Sexta-feira, 17 de fevereiro

17h: Coco de Seu Vira

18h: Tribo de Índio Tupinambá

19h: Tambores D'Saia

20h: Afoxé Povo de Odé

21h: Maracatu Carnavalesco Misto Leão Coroado

22h: Bloco Lírico Damas e Valetes

23h: Afoxé Povo de Ogunté

Sábado, 18 de fevereiro

17h: Batá Kossô

18h: Maracatu de Baque Virado Nação de Luanda

19h: Maracatu Rural Águia de Ouro de Olinda

20h: Afoxé Oxum Pandá

21h: Clube Carnavalesco Misto Elefante de Olinda

22h: Afoxé Ará Omim

23h: Afoxé Filhos de Airá

Domingo, 19 de fevereiro

17h: Afoxé Ylê Xambá

18h: Bloco Lírico Eu Quero Mais

19h: Maracatu Nação Tigre

20h: Maracatu Piaba de Ouro

21h: Grupo Artístico Sociocultural KALLINAS

22h: Bloco Afro Lamento Negro

23h: Maracatu Nação Camaleão

Segunda-feira, 20 de fevereiro

17h:Anderson do Pife

18h: Grupo Brincante Popular

19h: Maracatu Rural Águia Formosa

20h: Ciranda do Amaro Branco

21h:Afoxé Filhos de Dandalunda

22h:Bateria Sultaki do Samba

23h:Bloco Afro Magé Mole

Terça-feira, 21 de fevereiro

17h:A Parte Percussiva

18h:Maracatu Estrela de Ouro de Aliança

19h:Maracatu Infantil Nação Erê

20h:Afoxé Babá Orixalá FunFun

21h:Maracatu Nação Maracambuco

22h:Dona Del do Coco

23h:Bloco Afro Ara Ylê

Polo Roberta Souza (Alto da Sé) - Programação Carnaval de Olinda 2023

A abertura dos shows no Polo Roberta Souza, no Alto da Sé, acontece na sexta-feira, com o Samba Soul Delas, e segue até às 21h com Carla Rio. Mistura Samba, Pagode do Capital, Bateria Explosão e Taiguara Borges são alguns outros artistas que passam pelo palco nos próximos dias.

Sexta-feira, 17 de fevereiro

16h: Samba Soul Delas

17h: Batuketu

18h: Gerlane Lops

19h: Selma do Samba e Pagode Nascimento

20h: Regra de Três

21h: Carla Rio

Sábado, 18 de fevereiro

15h: Fina Tonelada

16h: Mila Paz

17h: Grupo Sem Compromisso

18h: Dan Gomes

19h: Preto Velho

20h: Patusco

Domingo, 19 de fevereiro

15h: Angélica Criss

16h: Karinna Spinelli

17h: Cris Galvão

18h: Pio a Cor

19h: Chapéu de Três

20h: Bateria Auê

Segunda-feira, 20 de fevereiro

15h: Jorge Riba

16h: Mistura Samba

17h: Pagode do Capital

18h: Reconkista

19h: Grêmio Recreativo Escola de Samba D'breck

20h: Grupo Sassarico

21h: Karametade

22h: Advinha quem é

Terça-feira, 21 de fevereiro

15h: Gabi do Carmo

16h: As Yabás do Samba

17h: Bateria Explosão

18h: Grupo Sambstar

19h: Grupo Terra

20h: Taiguara Borges

Polo Rio Doce (Vila Olímpica) - Programação Carnaval de Olinda 2023

Sexta-feira, 17 de fevereiro

17h: Aline Reis

18h: Zinho e Paulina

19h: N'zambi

20h: Allejandro Swingado

21h: Eduarda Alves

22h: Banda Inove

23h: Michele Melo

0h: Banda Pinguim

Sábado, 18 de fevereiro

17h: Banda Luminar

18h: Dudu e Forró Sacaninha

19h: Rodrigo Raposo

20h: Silvana Salazar

21h: César Paredão

22h: Neuro Roots

23h: André Viana

0h: Andrea Morena

Domingo, 19 de fevereiro | Programação Carnaval de Olinda 2023

17h:Washington Paz

18h:Banda Hajamô

19h:Mil Milhas

20h:Bete de Castro

21h:Helton Lima

22h:Banda Camelô

23h:Excesso de Bagagem

Segunda-feira, 20 de fevereiro

17h: Banda Praktá

18h: Cleyton Santana

19h: Nerinho do Frevo

20h: Clara Neves

21h: Ky Pegada

22h: Lenda do Palhaço do Coqueiro

23h: Nádia Maia

0h: Pabllito

Terça-feira, 21 de fevereiro

17h: Bobo Show

18h: Banda das Estrelas

19h: Marcia Samppayo

20h: Andrezinho

21h: Reis Eletro

22h: Rodrigo Medeiros

23h: Banda Metade

Polo do Afoxé (Sede do Afoxé Alafin)

Sábado, 18 de fevereiro

16h: Mestre Galo Preto

17h: Coco Mestre Juarez

18h: Família Salustiano e a Rabeca Encantada

19h: Fábrica do Samba

20h: Afoxé Obá Iroko

21h: Na Pisada do Mestre

22h: Suprema Corte

23h: Nininha do Coco

0h: Nailson Vieira

Domingo, 19 de fevereiro

16h: Afoxé Alafin Oyó

17h: Maracatu Nação Raízes de Pai Adão

18h: Orquestra Baobá de Olinda

19h: Mestre Gervásio do Coco

20h: Lelecão Brasil

21h: Coco do Pneu

22h: Banda Nyamacaré

23h: Caboclo Mestiço

0h: Juninho do Coco

Segunda-feira, 20 de fevereiro | Programação Carnaval de Olinda 2023

18h: Edún Àrá Sangô

19h: Afoxé Omo Abá Dê

20h: Grupo Feminino Toque de Leoa

21h: A Cocada

22h: Arnaldo do Coco

23h: Afoxé Filhos de Xangô

0h: Coco Valente

1h: Banda Abé Adulofé

Terça-feira, 21 de fevereiro

16h: Afoxé Afefé Elegbará

17h: Mestre Edmilson do Coco

18h: Orquestra do Axé

19h: Positividade do Reggae

20h: Mestra Ana Lúcia e Raízes do Coco

21h: Coco da Liberdade

22h: As Netas de Selma

23h: Mestre Zeca do Rolete

0h: Márcia Pequeno

Polo Xambá no Carnaval de Olinda

Terça-feira, 21 de fevereiro

9h: Grupo Mixidinho da Xambá

9h10: Baile de Fantasia Infantil com Orquestra de Frevo, Brincadeira da Laursinha da Xambá, Espetáculo de Frevo, Banho de Espuma, Futebol de Sabão e Bonecos Gigantes

9h30: Orquestra de Frevo

11h: Bloco Afro Capoeira PE

14h:Banda Afro Abé Adulofé

14h30: Tribo de Índio Tupinambá

15h: Maracatu Rural Dragão Devorador de Igarassu

15h30: Afojubá Batuque

16h: Tribo de Índio Tupi Guarani

16h30: Afoxé Ylê Xambá

17h: As Yabás do Samba

18h: Ninho Brow

19h: Elys Viana

20h: Katyucia no Frevo e Orquestra Beberibe

Quarta-feira, 22 de fevereiro

14h: Bloco Afro Comigo Ninguém Pode

14h30: Arrastão da Bateria Charanga do Bié

14h30: Grupo Afro Brasileiro Tambores de Ogum

15h: Grupo de Coco Miudinho da Xambá

15h30: Grupo de Coco Raízes de Mãe Biu

16h: Nação do Maracatu Porto Rico

17h: Afoxé Omo Nilê Ogunjá

18h: O Bonde Bloco Carnavalesco Lírico

18h30: Milla Paz (The Voice Brasil)

19h: Grupo de Coco Raízes

19h30: Mestra Célia do Coco

20h: Mestre Ulisses

21h: Grupo Bongar e Yabás da Xambá

Polo Casa da Rabeca (Cidade Tabajara)

Domingo, 19 de fevereiro, das 8h às 17h | Programação Carnaval de Olinda 2023

Boi de Carnaval - Boi Pintado

Caboclinho Ubirajara

Afoxé Alafin Oyó

Maracatu Piaba de Ouro

Família Salustiano e a Rabeca Encantada

Segunda-feira, 20 de fevereiro, das 8h às 17h

Os Caboclinhos dos Coités de Tracunhaém

Caboclinho Índio Brasileiro de Buenos Aires

Caboclinho Índio Tupi Guarani Buenos Aires

Caboclinho Índio Canindé Brasileira Itaquitinga

Família Salustiano e a Rabeca Encantada

Maracatu Leão da Fortaleza de Goiana

Maracatu Leão de Ouro de Condado