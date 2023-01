Dia de Reis: oração para os três Reis magos

Celebração é realizada sempre no dia 6 de janeiro e tem grande importância para fiéis.

O Dia de Reis é realizado no dia 6 de janeiro e remete a uma das datas mais importantes do calendário católico. A celebração marca o fim das festividades natalinas e um importante momento retratado após o nascimento de Jesus: a visita dos reis magos com presentes para o filho de Deus. Para quem partilha a crença, a oração dos reis magos traz uma mensagem de amor e fé.

Oração dos reis magos

Obrigado, Santos Reis, pois tanto nos ensinastes, através do gesto de reconhecimento de que o menino da manjedoura é o Rei do universo, é o Divino e é o Redentor. Ofereceste-lhe ouro: o menino é Rei. Ofereceste-lhe incenso: o menino é Divino. Ofereceste-lhe mirra: o menino é Redentor. Queridos Santos Reis! Intercedei por nós para que possamos ser verdadeiros adoradores do menino da manjedoura de Belém e podermos ofertar-lhe o bem mais precioso que recebemos do Pai Eterno: a vida. Amém!

Qual a história do Dia de Reis?

A data celebrada pela Igreja Católica surgiu a partir da visita dos reis magos a Jesus Cristo. A passagem é retratada no livro de Mateus, no Novo Testamento.

Na descrição bíblica, o filho de Deus foi presenteado com ouro, mirra e incenso dos visitantes. Eles foram guiados até Belém por uma estrela, que lhe serviu de referência no céu.

"A estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes", descreve as escrituras.

Conhecido como Dia de Reis, ele é comemorado no dia 6 de janeiro, 12 dias após o natal, que é a data que marca o nascimento de Cristo. É nesta ocasião que as tradições natalinas também se encerram, a árvore é desmontada e enfeites deixam as casas das pessoas, sendo guardadas para o próximo ano.

De acordo com o portal Pai Eterno, do Santuário Basílica de Trindade, da Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe), a devoção aos Santos Reis começou ainda na Idade Média, em que festas foram criadas para celebrá-los. Ao Brasil foi trazida pelos portugueses a Folia de Reis, festa católica realizada em comemoração.

Comemorado em todo o país, o Dia de Reis chegou a ser feriado oficial no Brasil, até 1967. A partir daí, uma nova legislação tirou a data dos feriados nacionais e hoje é uma data importante apenas para os fiéis.

Qual eram os nomes do três reis magos

Os nomes dos três reis magos não são descritos na Bíblia, tanto a evangélica quanto a católica. Na passagem sobre o nascimento de Jesus, no capítulo 2 do livro de Mateus (Novo Testamento), o trio não é citado por nome e a única referência a eles é que são do Oriente. No entanto, textos descobertas pela Igreja nos últimos anos podem ter dado uma luz a questão.

De acordo com o portal português Observador, um documento apócrifo descoberto no século XVIII revelou o nome de três magos que visitaram Jesus e deram os presentes que marcaram o encontro: seriam eles Baltazar, Gaspar e Melchior.

Ainda segundo o Observador, a tradução do texto sírio para o inglês foi realizada pelo professor de Teologia da Universidade do Oklahoma Brent Landau e o documento ganhou o título de A Revelação dos Magos. Ele está nos arquivos do Vaticano.

Mas afinal, o que é apócrifo? No dicionário Michaelis online, há algumas definições para isso, como "Diz-se de ou texto religioso que carece de autoridade canônica" e "Diz-se de ou obra de autor desconhecido". Ou seja, são documentos supostamente encontrados sobre a época descrita na Bíblia, mas que não faz parte oficialmente das escrituras sagradas por não se ter certeza sobre suas origens.

*Consultadas as Bíblias: Bíblia online Nova Versão Internacional (evangélica) e Bíblia católica online - Bíblia Ave Maria (católica).

