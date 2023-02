Mangueira será a última a se apresentar nos desfiles de domingo do carnaval 2023. Imagem da escola na apresentação do ano passado - Foto: Reprodução/Globo

Desfiles de 2023 começam nesta semana e grupo especial do Rio de Janeiro se apresenta no domingo.

Que horas começa o desfile da Mangueira no Carnaval 2023 do Rio

A Mangueira vai se apresentar no grupo especial do Rio de Janeiro no carnaval 2023 no próximo domingo, 19 de fevereiro. Para quem for acompanhar a apresentação, que destacará o protagonismo feminino, precisará ficar acordado até tarde, já que ela será a última escola de samba a entrar na avenida.

A Mangueira entra na Marquês de Sapucaí às 03h00 e se apresenta até às 03h50. Os desfiles do grupo especial do Rio de Janeiro começam às 22h00 de domingo, no dia 19 de fevereiro. Ou seja, quando a Mangueira entrar na pista já será a madrugada de segunda-feira (20).

O enredo da escola de samba no carnaval de 2023 será "As Áfricas Que A Bahia Canta". O enredo dos carnavalesco Annik Salmon e Gui Estavão falará sobre musicalidade baiana, a cultura afro e o protagonismo feminino.

Como assistir o desfile da Mangueira hoje?

A Rede Globo vai exibir todos os desfiles pela televisão e também internet. Quem preferir pela opção online não terá muito trabalho e nem precisará pagar nada por isso.

TV Globo

A transmissão da TV Globo dos desfiles de domingo que contarão com a atual campeã Grande Rio, a Mangueira, entre outras aguardadas escolas de samba, começa às 22h15, segundo a programação do canal, logo após o BBB 23. É só sintonizar o canal de qualquer aparelho de televisão com acesso aos canais abertos brasileiros e pronto!

Globoplay

Quem preferir acompanhar online pode assistir pela Globoplay. A exibição da TV Globo em tempo real é transmitida na aba "Agora na TV", que é gratuita, mas exige um cadastro.

Para ter sua conta gratuita no site, acesse https://globoplay.globo.com/, clique em "entrar" na aba lateral direita e depois em "cadastre-se". Em seguida, informe seu nome completo, e-mail, senha, gênero, data de nascimento e localização.

Ao finalizar o cadastro, é só entrar na plataforma com seu nome login e senha e clicar em "Agora na TV" na aba superior do site durante o horário da apresentação da Mangueira e outras escolas de samba do Rio de Janeiro.

G1

O portal G1 também irá transmitir ao vivo o desfile das escolas de samba. Se repetir o padrão do carnaval do ano passado, o vídeo da exibição ao vivo será disponibilizado na página especial sobre a festa comemorativa (https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/carnaval/2023/).

Será necessário ter uma conta gratuita por lá para acompanhar o conteúdo. Para isso, acesse o https://g1.globo.com/, clique no menu do canto esquerdo e vá no final dele, em "acesse sua conta ou cadastre-se grátis". Depois aperte "cadastre-se".

No formulário você irá informar poucos dados, apenas nome completo, e-mail, senha e data de nascimento. Agora, é só voltar para a página do carnaval do G1 já logado no site e clicar na transmissão ao vivo!

Outras escolas que se apresentam no domingo, 19 de fevereiro

Além da Mangueira, outras cinco escolas de samba se apresentam no domingo, como a Unidos da Tijuca, Império Serrano, Acadêmicos do Salgueiro, entre outras. Veja a programação:

1 - Império Serrano, às 22h00, com o enredo "Lugares de Arlindo", em homenagem ao sambista Arlindo Cruz.

2 - Grande Rio, às 23h00, com o enredo "Ô Zeca, O Pagode Onde É Que É? Andei Descalço, Carroça E Trem, Procurando Por Xerém, Pra Te Ver, Pra Te Abraçar, Pra Beber EÉ Onda Que Vai… É Onda Que Vem… Serei A Baía De Todos Os Santos A Se Mirar No Samba Da Minha Terra Batucar”, em homenagem a Zeca Pagodinho.

3 - Mocidade Independente de Padre Miguel, a partir da 00h00, com o enredo "Terra de Meu Céu Estrelas do Meu Chão".

4 - Unidos da Tijuca, a partir da 01h00, com o samba enredo "É Onda Que Vai… É Onda Que Vem… Serei A Baía De Todos Os Santos A Se Mirar No Samba Da Minha Terra", sobre carnaval baiano e orixás.

5 - Acadêmicos do Salgueiro, às 02h00, com o samba enredo: "Delírios De Um Paraíso Vermelho".

6 - Mangueira, às 03h00, com o enredo "As Áfricas Que A Bahia Canta".

