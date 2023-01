Dias e horários dos ensaios técnicos das escolas de samba de SP para o carnaval 2023

O Carnaval 2023 já começou. Neste final de semana as escolas de samba da capital paulista já agitam o sambódromo do Anhembi, em São Paulo, no sábado, dia 7 de janeiro, com o início do período de ensaios técnicos. Os desfiles oficiais estão confirmados para os dias 17 e 18 de fevereiro.

Os ensaios das escolas de samba ocorrem entre os dias 7 de janeiro e 9 de fevereiro. As 34 agremiações filiadas à Liga de São Paulo vão passar pelo sambódromo de quinta a domingo, totalizando mais de 70 ensaios no local, que estará aberto ao público e com entrada gratuita.

Quais escolas de samba abrem os ensaios em São Paulo?

Os primeiros a pisarem no Anhembi para os ensaios são a Camisa Verde e Branco, Vai-Vai e Unidos de Vila Maria, no dia 7. Já no dia 11 de fevereiro, o sambódromo recebe as agremiações do grupo de Acesso 2 para o primeiro desfile da temporada 2023 do Carnaval. Nesse dia as arquibancadas têm entrada gratuita. Na semana seguinte, nos dias 17 e 18 de fevereiro, sexta-feira e sábado, respectivamente, é a vez das 14 escolas do grupo Especial desfilarem na avenida.

O espetáculo do dia 19 de fevereiro, domingo, fica por conta das oito agremiações do grupo de Acesso 1. A temporada 2023 encerra com a participação das escolas de samba vencedoras no Desfile das Campeãs, no dia 25 de fevereiro.

Calendário de ensaios das escolas de samba

Enquanto as apresentações oficiais não começam, é possível conferir o calendário completo de ensaios, que também está disponível no site da Liga de São Paulo. Veja abaixo a programação (a grade de ensaios está sujeita à alteração):

07/01 – Sábado

19h15 – Camisa Verde e Branco

20h30 – Vai-Vai

21h45 – Unidos de Vila Maria

08/01 – Domingo

19h15 – Imperatriz da Pauliceia

12/01 – Quinta-feira

21h45 – Águia de Ouro

13/01 – Sexta-feira

21h45 – Colorado do Brás

14/01 – Sábado

18h00 – Torcida Jovem

19h15 – Amizade Zona Leste

20h30 – Unidos do Peruche

21h45 – Unidos de Santa Bárbara

23h00 – Rosas de Ouro

00h15 – Independente Tricolor

15/01 – Domingo

18h00 – Dom Bosco de Itaquera

19h15 – Império de Casa Verde

20h30 – Mocidade Alegre

20/01 – Sexta-Feira

20h30 – X-9 Paulistana

21h45 – Mocidade Alegre

23h00 – Brinco da Marquesa

21/01 – Sábado

18h00 – Torcida Jovem

19h15 – Morro da Casa Verde

20h30 – Vai-Vai

21h45 – Tom Maior

23h00 – Camisa Verde e Branco

00h15 – Nenê de Vila Matilde

22/01 – Domingo

18h00 – Imperador do Ipiranga

19h15 – Colorado do Brás

20h30 – Leandro de Itaquera

21h45 – Mancha Verde

24/01 – Terça-feira (véspera de feriado)

20h30 – Camisa 12

21h45 – Dom Bosco de Itaquera

23h00 – Estrela do Terceiro Milênio

25/01 – Quarta-feira (feriado)

18h00 – Independente Tricolor

19h15 – Unidos de Vila Maria

20h30 – Dragões da Real

21h45 – Mocidade Unida da Mooca

26/01 – Quinta-feira

20h30 – Acadêmicos do Tatuapé

21h45 – Rosas de Ouro

27/01 – Sexta-feira

20h30 – Águia de Ouro

21h45 – Mancha Verde

23h00 – Acadêmicos do Tucuruvi

00h15 – Nenê de Vila Matilde

28/01 – Sábado

18h00 – Uirapuru da Mooca

19h15 – Estrela do Terceiro Milênio

20h30 – Barroca Zona Sul

21h45 – Império de Casa Verde

23h00 – Gaviões da Fiel

00h15 – Imperatriz da Pauliceia

29/01 – Domingo

18h00 – Primeira da Cidade Líder

19h15 – Pérola Negra

20h30 – X-9 Paulistana

21h45 – Camisa 12

02/02 – Quinta-feira

20h30 – Morro da Casa Verde

21h45 – Vai-Vai

23h00 – Unidos do Peruche

03/02 – Sexta-feira

20h30 – Colorado do Brás

21h45 – Tom Maior

23h00 – Estrela do Terceiro Milênio

00h15 – Camisa Verde e Branco

04/02 – Sábado

18h00 – Acadêmicos do Tucuruvi

19h15 – Águia de Ouro

20h30 – Mocidade Alegre

21h45 – Mancha Verde

23h00 – Unidos de Vila Maria

00h15 – Rosas de Ouro

05/02 – Domingo

18h00 – Mocidade Unida da Mooca

19h15 – Dragões da Real

20h30 – Acadêmicos do Tatuapé

21h45 – Independente Tricolor

09/02 – Quinta-feira

20h30 – Barroca Zona Sul

21h45 – Império de Casa Verde

23h00 – Gaviões da Fiel

Quando é o desfile da escola de samba de São Paulo?

Os desfiles das escolas de samba de São Paulo serão nos dias 17 e 18 de fevereiro.

Sexta-feira: Independente Tricolor, Acadêmicos do Tatuapé, Barroca Zona Sul, Unidos da Vila Maria, Rosas de Ouro, Tom Maior e Gaviões da Fiel.

Sábado: Estrela do Terceiro Milênio, Acadêmicos do Tucuruvi, Mancha Verde, Império da Casa Verde, Mocidade Alegre, Águia de Ouro, Dragões da Real.

Os ingressos para o Carnaval SP 2023 estão à venda pelo site www.clubedoingresso.com/carnavalsp ou nas bilheterias físicas no Carioca Club, em Pinheiros, e na Galeria do Rock – Loja 255, no centro de São Paulo.

