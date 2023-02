Gaviões da Fiel vai desfilar que dia? Veja horário da escola de samba 2023

A Gaviões da Fiel, uma das mais tradicionais escolas de samba de São Paulo, será a última a entrar na avenida na madrugada de sexta-feira para sábado. A agremiação ligada ao Corinthians trará para o desfile o enredo sobre as mais diversas crenças da humanidade e a intolerância religiosa.

Que dia a Gaviões vai desfilar 2023?

A Gaviões da Fiel desfila no Sambódromo do Anhembi na madrugada de sexta, 17, para sábado, por volta das 5h45 da manhã. A escola será a última a passar pela avenida no primeiro dia de desfiles da capital paulista.

O enredo deste ano é “Em Nome do Pai, dos Filhos, dos Espíritos e dos Santos… Amém!”, que falará sobre as crenças existentes na humanidade e pregará uma mensagem contra a intolerância religiosa. A letra é de autoria de Araken, Fabinho do Cavaco, Armênio Poesia, Nando do Cavaco, Bruno Jaú, Maestro Jota IlhaBela, Sebastian e A. Filosofia e será interpretado por Ernesto Teixeira.

Sabrina Sato segue como a Rainha de Bateria da Gaviões da Fiel. A apresentadora faz parte da escola de 2004, quando entrou como Musa. Em 2010, ela se tornou madrinha de bateria e, em 2018, alcançou o posto de rainha, um dos cargos mais posições dentro das escolas de samba. Nas últimas semanas, a famosa publicou alguns vídeos e fotos dos ensaios do desfile em sua página no Instagram.

Escola: Gaviões da Fiel

Horário: madrugada de sábado, a partir das 5h45, horário de Brasília

Último título no Grupo Especial: 2003

Presidente: Amilton Alves Brito (Padinho)

Carnavalescos: André Marins e Júlio Poloni

Mestre de Bateria: Ciro Castilho

Casal de mestre-sala e porta-bandeira: Wagner Lima e Gabriela Mondjian

Rainha de Bateria: Sabrina Sato

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gaviões da Fiel (@gavioesoficial)

Onde assistir ao desfile das escolas de samba de SP?

O desfile da Gaviões da Fiel será transmitido ao vivo pela Globo, assim como as demais escolas do Grupo Especial. Também será possível acompanhar o evento através do G1 e Globoplay, mediante cadastro gratuito. A transmissão será comandada por Maju Coutinho e Alex Escobar.

Pela TV: sintonize na Globo no horário indicado.

Pelo G1: na sexta-feira, o portal irá disponibilizar um player para a transmissão do desfile das escolas de samba. É necessário ter uma conta Globo.com para ter acesso - clique no canto superior direito e faça login caso você já seja cadastrado.

Se for o primeiro acesso, insira os dados solicitados pela plataforma. Em seguida, basta clicar no player e aguardar a transmissão.

Pelo Globoplay: o sinal da Globo é disponibilizado ao vivo e gratuitamente na plataforma, também mediante cadastro na Globo.com. Basta clicar em 'agora na TV' e aguardar o início da transmissão.

Que horas começa o desfile das escolas de samba 2023?