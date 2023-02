Ordem de desfile de carnaval 2023 RJ: 2º dia das escolas de samba

Ordem de desfile de Carnaval 2023 de hoje (20) no Rio de Janeiro terá Unidos da Vila Isabel (à esquerda) e Unidos do Viradouro (à direita) - Foto: Reprodução/Instagram/@unidosdevilaisabel/@unidosdoviradouro

O segundo dia das apresentações do grupo especial do Rio de Janeiro marcará esta segunda-feira, 20 de fevereiro. Para quem quer saber a ordem de desfile de carnaval 2023 das escolas de samba para acompanhar tudo, os horários em que cada agremiação entra na pista já foi revelado.

Ordem de desfile de carnaval 2023 do RJ hoje

Os desfiles deste segundo dia de apresentações do grupo especial do Rio de Janeiro vão começar com a Paraíso Tuiuti, às 22h00, com o samba-enredo "Mogangueiro Da Cara Preta". Depois, a partir das 23h00, o público irá conferir a Portela, a escola de samba que mais venceu títulos no carnaval carioca até hoje. No total, seis se apresentarão nesta segunda (20).

1ª - Paraíso do Tuiuti: a partir das 22hoo a Tuiuti entra na Marquês de Sapucaí para celebrar a chegada dos búfalos ao Brasil, que influencia a cultura regional da Ilha de Marajó, no Pará. A escola de samba estará com a rainha de bateria Mayara Lima e Raphael Rodrigues e Dandara Ventapane como Mestre-Sala e Porta-Bandeira.

2ª - Portela: o horário previsto para a grande agremiação é entre 23hoo e 23h10. Eles trarão o tema "O Azul Que Vem Do Infinito", que homenageia a história da Majestade do Samba no ano de seu centenário. Os carnavalescos são Renato Lage e Márcia Lage e a rainha de bateria Bianca Monteiro.

3ª - Unidos de Vila Isabel: a terceira na ordem de desfile de carnaval desta segunda-feira será a Unidos de Vila Isabel, que começa sua apresentação entre 00h00 e 00h20 na avenida. Com o samba-enredo "Nessa Festa Eu Levo Fé", a escola falará sobre crenças e religiões.

4ª - Imperatriz Leopoldinense: entre 01h00 e 01h30 quem entra na Sapucaí é a Imperatriz Leopoldinense com o enredo "O Aperreio Do Cabra Que O Excomungado Tratou Com Má-Querença E O Santíssimo Não Deu Guarida", que retratará a figura de Lampião.

5ª - Beija-Flor de Nilópolis: a próxima na ordem desfile de carnaval em 2023 é a Beija-Flor, que começa a se apresentar entre 02h00 e 02h40. O samba-enredo escolhido para este ano foi "Brava Gente! O Grito Dos Excluídos No Bicentenário da Independência". O projeto é dos carnavalescos Alexandre Louzada e André Rodrigues e tem Neguinho da Beija-Flor como intérprete.

6ª - Unidos do Viradouro: por último, quem fecha a ordem desfile de carnaval desde segundo e último dia do grupo especial do RJ é a Viradouro, que traz o tema Rosa Maria Egípcia", falando sobre a primeira mulher negra a escrever um livro. A escola de samba entra na avenida entre 03h00 e 03h50.

Como assistir ao vivo online

A Globo exibe toda a ordem de desfile de carnaval e seu canal, mas para quem não consegue conferir pela televisão, também há a opção de acompanhar tudo online e gratuito. Nos dois casos será necessário fazer um cadastro, mas o processo é simples.

Globoplay

1 - A Globoplay permite que qualquer um assista a programação em tempo real da TV sem pagar nada por isso. No entanto, é obrigatório ter uma conta gratuita no site para isso. O primeiro passo é acessar o site https://globoplay.globo.com/ e depois clicar em "entrar" na aba lateral direita;

2 - Você será redirecionado para uma nova página e então terá que clicar em "cadastre-se". Neste formulário, você preencherá seu nome completo, e-mail, senha que usará na plataforma, data de nascimento, gênero, cidade, estado e país em que vive;

3 - Para finalizar o processo será necessário selecionar a caixinha que indica que você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade do site e por último apertar o botão "cadastrar";

4 - Para assistir a ordem de desfile de carnaval ao vivo na TV Globo, é só ir em "Agora na TV", que fica nas abas superiores, e então clicar no canal no horário das apresentações.

G1

1 - O site também exibe ao vivo a transmissão dos desfiles. Para ver por lá também será necessário ter uma conta.globo. Porém, o cadastro por lá é mais rápido. Para começar o seu, vá em https://g1.globo.com/ e em seguida clique em "entrar" na aba lateral direita;

2 - Clique em "cadastre-se" e na nova página informe apenas quatro dados: nome completo, e-mail e senha que serão seu login no site e por último data de nascimento. Para finalizar selecione "Li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade" e o botão "cadastrar";

3 - Para assistir, você deve entrar na página do carnaval 2023 no portal, https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/carnaval/2023/, e aguardar pelo link da transmissão.

