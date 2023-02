Pode comer carne na quarta-feira de cinzas? O que diz o catolicismo

A Quarta-feira de Cinzas é o primeiro dia da Quaresma, tempo de preparação para a ressurreição de Jesus Cristo no Domingo de Páscoa. Mas pode comer carne na quarta-feira de cinzas?

Se você é católico ou faz parte de uma família católica, deve estar ciente de que as regras para as refeições são diferentes na Quaresma, que é tifo com um tempo de jejum, oração e contemplação.

Os 40 dias são um tempo de preparação para a Páscoa e representam o tempo que Jesus passou no deserto, orando e resistindo à tentação de Satanás. Os católicos modernos celebram esta época do ano entregando algo por 40 dias, rezando, assistindo à missa e seguindo regras especiais para alimentação.

O que pode comer na quarta-feira de cinzas?

A Igreja Católica instrui os membros a se absterem de carne na quarta-feira de cinzas e nas sextas-feiras durante a Quaresma, um período de penitência e renovação que antecede a Páscoa.

Durante esses dias, não é aceitável comer cordeiro, frango, boi, porco, presunto, veado e a maioria das outras carnes. No entanto, ovos, leite, peixe, grãos e frutas e vegetais são permitidos.

Existem exceções. Por exemplo, mulheres grávidas, doentes, idosos e muito jovens estão isentos das regras de jejum da Quaresma.

Muitas pessoas também abrem mão de algo durante todo o período da Quaresma. Alguns católicos abrem mão de uma guloseima favorita, como frango ou chocolate, enquanto outros abrem mão de um hábito, como assistir TV. Se você está deixando de comer carne ou comida na Quaresma, não poderá comer essa comida na Quarta-feira de Cinzas e nos 40 dias seguintes.

Por que abrir mão da carne? A carne representa a carne. Jesus sacrificou sua carne na Sexta-Feira Santa. Portanto, a abstinência de carne honra o sacrifício que Jesus fez na cruz.

Por que o jejum faz parte da Quaresma?

O jejum é uma forma de os cristãos honrarem o sofrimento e a morte de Jesus na cruz. Acredita-se que, ao jejuar, os cristãos se preparam para celebrar plenamente e participar de sua ressurreição. Portanto, o jejum é uma forma de penitência, ascetismo, simplicidade e austeridade. Ao longo da Bíblia, Jesus leva seus discípulos a jejuar quando viajam e indica que em sua ausência da terra, seus discípulos jejuarão para honrá-lo e estar perto dele. Eles não devem jejuar quando estão com ele, pois ele está perto, mas uma vez que ele não está mais com seus seguidores, eles devem se aproximar dele por meio do jejum.

Os cristãos que escolhem a disciplina do jejum devem fazê-lo com humildade e sinceridade, pois o jejum priva o corpo físico de nutrição.

Quando começa a Quaresma em 2023