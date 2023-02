Quando começa a Quaresma em 2023? Entenda como a data é escolhida

Considerada um dos períodos mais importantes no calendário das religiões cristãs, a Quaresma é celebrada por milhões de pessoas em todo o mundo, mobilizando, principalmente, fiéis das igrejas católica, anglicana, ortodoxa e luterana. Com a duração de 40 dias litúrgicos, a Quaresma é um tempo de reflexão, penitência e jejum, que tem como objetivo preparar os fiéis para a Páscoa e celebrar a ressurreição de Jesus.

Quando começa e termina a Quaresma 2023?

Neste ano, de acordo com o calendário litúrgico (que reúne as datas de cerimônias, festas e solenidades da religião cristã), a Quaresma começa no dia 22 de fevereiro (Quarta-feira de Cinzas) e segue até dia 6 de abril (Quinta-feira Santa).

O calendário litúrgico, no entanto, não inclui os domingos na conta; por isso que, no calendário oficial, o período da Quaresma dura 47 dias, embora, para a Igreja Católica, tenha a duração de 40 dias.

No último dia da Quaresma, 6 de abril, a liturgia já começa a celebrar o ciclo pascal, iniciando-se com a Ceia do Senhor (Quinta-feira Santa), passando pela Paixão do Senhor (popularmente conhecida como Sexta-feira Santa, que será comemorada em 2023 no dia 7 de abril) e seguindo até o domingo de Páscoa (9 de abril).

O que representam os 40 dias da Quaresma?

A duração de 40 dias é especialmente importante na Bíblia, porque é justamente o período de tempo que duram várias passagens famosas do livro sagrado – como os 40 dias que Jesus passou no deserto, os 40 dias que Moisés passou com Deus no Monte Sinai e os 40 dias do dilúvio vivido por Noé.

Além disso, o número 40 também é significativo para a tradição judaico-cristã, visto que, na Bíblia, o povo judeu vagou durante 40 anos pelo deserto até chegar à terra prometida.

De acordo com a Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos da Cúria Vaticana, a Quaresma deve ser vivida para “voltar o espírito para as realidades que são verdadeiramente importantes”. Durante essa época, a cor litúrgica adotada pelos sacerdotes da igreja é o roxo, que significa luto e penitência.

O que se faz na Quaresma?

Durante a Quaresma, os fiéis se dedicam a realizar práticas espirituais para se aproximar de Deus e preparar-se para a Páscoa, um dos eventos mais importantes do cristianismo, que é quando se comemora a ressurreição de Jesus Cristo, três dias depois de sua crucificação.

Por isso, ao longo do período da Quaresma, parte dos fiéis opta por fazer jejum, renunciando a certos tipos de alimentos, pois essa atitude é entendida, dentro da tradição cristã, como uma renúncia às necessidades supérfluas da vida terrestre. Alguns jejuam durante todas as sextas-feiras da Quaresma. Já outros se envolvem em atividades de caridade e oração.

Algumas igrejas também oferecem retiros espirituais, meditações e confissões coletivas. O objetivo principal dessa época, segundo a liturgia, é promover a reflexão e a renovação espiritual, ajudando os fiéis a se concentrarem na sua fé e relação com Deus.

Quando começou a Quaresma?

Existem registros que remontam até o século II (período entre os anos de 101 e 200) e fazem referências à prática de jejum antes da Páscoa cristã. No século IV (entre os anos de 301 e 400), foi estabelecida a duração de 40 dias.

O que é a Quarta-Feira de Cinzas?

Comumente associada ao Carnaval, visto que é a data que encerra as festas dessa época no Brasil, a Quarta-Feira de Cinzas é, em sua essência, uma representação de antigos ritos cristãos nos quais aqueles considerados pecadores se convertem e se submetem à penitência, como explica o Diretório da Piedade Popular da Santa Sé.