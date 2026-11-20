Se você estava esperando o momento certo para decorar a casa para as festas, considere isso um sinal

Todos os anos, com a chegada das festas de fim de ano, surge a mesma dúvida: quando montar a árvore de Natal? Algumas pessoas têm medo de antecipar demais a decoração, enquanto outras não veem problema em entrar no clima natalino logo no início de novembro. As lojas, aliás, parecem incentivar cada vez mais essa antecipação.

Mas, para quem quer escolher uma data e aproveitar a decoração sem enjoar antes do Natal, existe uma referência tradicional que pode ajudar a decidir quando tirar os enfeites do armário.

Quando montar a árvore de Natal?

Em 2026, a data tradicional para montar a árvore de Natal é 29 de novembro, o primeiro domingo do Advento. O dia marca o início do período de preparação para o nascimento de Jesus, celebrado no calendário cristão quatro domingos antes do Natal.

O Advento é um tempo de reflexão, oração e expectativa pela chegada do Natal. Assim como a Quaresma, que antecede a Páscoa, possui uma liturgia própria, com leituras e cores específicas. O roxo, por exemplo, é tradicionalmente usado nas igrejas e nas vestes litúrgicas durante parte desse período.

A tradição não obriga ninguém a esperar até essa data para decorar a casa, mas o primeiro domingo do Advento serve como referência para quem gosta de seguir o calendário cristão. A partir desse dia, é possível montar a árvore, organizar o presépio, colocar as luzes e começar a preparar o ambiente para as festas de fim de ano.

O Advento é um tempo de reflexão, oração e espera, mas também de esperança e alegria pela proximidade do Natal. Se essas semanas são dedicadas à preparação para a celebração, elas também podem ser um momento para montar a árvore, organizar o presépio e começar a decorar a casa.

O calendário cristão, portanto, serve como referência para quem não sabe quando montar a árvore de Natal. O primeiro domingo do Advento, celebrado quatro domingos antes do Natal, marca o início desse período. A data pode ser um bom ponto de partida para quem prefere seguir uma tradição na hora de organizar a decoração natalina. A partir desse domingo, é possível colocar a árvore na sala, montar o presépio aos poucos e acender as luzes para acompanhar as semanas que antecedem a festa.

Montar a árvore com várias semanas de antecedência também depende do gosto de cada pessoa e da vontade de aproveitar o clima natalino. Esse costume, muitas vezes, é incentivado pelo comércio, que começa a exibir enfeites cada vez mais cedo. Ainda assim, não é necessário esperar a véspera de Natal para decorar a casa.

O Advento é justamente um período de preparação, em que a expectativa pela celebração faz parte da tradição. Depois que as festas acabam, porém, surge outra dúvida bastante comum: quando desmontar a árvore de Natal e guardar os enfeites? Mais uma vez, o calendário cristão tem uma data que pode servir de orientação, embora ela nem sempre coincida com o momento em que as famílias costumam retirar a decoração.

Como decorar a árvore de Natal

Decorar uma árvore de Natal exige paciência, principalmente para quem gosta de deixar tudo organizado e bonito. Algumas dicas ajudam a conseguir um resultado que parece ter sido feito por um profissional.

1 – Arrume os galhos da árvore: afofar os galhos é uma das etapas mais importantes para deixar uma árvore de Natal artificial com aparência mais cheia e natural. Embora seja um trabalho demorado, faz diferença no resultado final. Abra cada galho para que os ramos ocupem mais espaço e cubram possíveis falhas. Se necessário, dobre alguns deles para preencher os buracos entre as partes da árvore. Uma árvore bem montada já fica bonita mesmo antes de receber os enfeites, seja com uma decoração simples ou mais elaborada.

2 – Escolha o tema: depois de ajeitar os galhos, escolha um tema e uma paleta de cores para a decoração. Para um estilo tradicional e elegante, vermelho e dourado são boas opções. Quem prefere um visual inspirado no estilo escandinavo pode apostar em branco e tons neutros. Já azul e prata combinam com uma decoração que lembra o inverno.

O ideal é escolher duas cores, no máximo três, para evitar que a árvore fique com excesso de informação. A combinação ajuda a deixar os enfeites mais harmoniosos. Mas não existe uma regra que precise ser seguida à risca. O mais importante é montar a árvore de um jeito que agrade e tenha a cara da casa. O Natal é uma época em que vale experimentar, misturar estilos e se divertir com a decoração.

3 – Coloque as luzes primeiro: as árvores de Natal que já vêm iluminadas são práticas e podem economizar tempo e dinheiro. Mas, se a árvore não tiver luzes, é preciso comprar um pisca-pisca separado. A regra principal é colocar as luzes antes dos enfeites, das bolas e das guirlandas. Depois que a árvore estiver decorada, fica muito mais difícil distribuir o pisca-pisca sem mexer em tudo.

Comece enrolando as luzes ao redor do tronco, a partir da base e seguindo em direção ao topo. Distribua os fios pelos galhos mais próximos do centro e depois avance para as partes externas, mantendo as luzes bem espalhadas. Ao chegar ao topo, faça o caminho de volta para baixo, posicionando os pontos de luz entre os galhos. Dessa maneira, a iluminação fica mais uniforme e a árvore ganha profundidade. Distribua os enfeites de maneira equilibrada.

4 – Decore: com tantas opções de bolas, laços, estrelas e outros enfeites, é importante distribuí-los de maneira equilibrada. O objetivo é evitar que um lado fique muito carregado enquanto o outro parece vazio. Comece pelos enfeites maiores e, depois, coloque os menores nos espaços que sobraram. Uma dica é decorar primeiro a parte de cima e seguir em direção à base, observando o resultado ao longo do processo. Assim, fica mais fácil perceber se a árvore está equilibrada e fazer ajustes antes de terminar.

5 – Finalize com a saia da árvore: A saia da árvore de Natal costuma ser deixada para o final, mas ela ajuda a completar a decoração. Além de esconder o suporte, o tronco e as partes menos bonitas da árvore, o acessório deixa o conjunto mais organizado. Outro benefício é proteger o piso e os tapetes de possíveis resíduos, principalmente no caso de árvores naturais, que podem soltar folhas e agulhas.

Quando desmontar a árvore de Natal?

Enquanto algumas pessoas desmontam a árvore logo depois do Natal, outras preferem manter a decoração até o último dia da temporada festiva. Na tradição cristã, o período natalino se estende por 12 dias, e a data tradicional para guardar os enfeites é 6 de janeiro, o Dia de Reis.

O dia 6 de janeiro também é conhecido como Epifania ou Dia dos Três Reis. Segundo a tradição cristã, é a data que celebra a visita dos Reis Magos ao menino Jesus, levando presentes. Por isso, muitas famílias consideram esse dia o encerramento das comemorações natalinas.

A tradição dos 12 dias de Natal também aparece na conhecida canção natalina. O último dia desse período é justamente 6 de janeiro, que costuma ser usado como referência para retirar a árvore, guardar as luzes e organizar os enfeites para o próximo ano.

Há ainda uma superstição de que deixar a decoração montada depois dessa data pode trazer azar. A crença varia de acordo com os costumes de cada família, mas o dia 6 de janeiro continua sendo uma das referências tradicionais para quem quer saber quando desmontar a árvore de Natal.

Leia também: