Pode comer ovo na quaresma? Veja as regras do jejum

Há muita confusão relacionada ao que os católicos podem comer e o que devem evitar durante a Quaresma. A carne está fora do cardápio neste período, mas os ovos podem ser consumidos?

Durante a Quaresma, os católicos são obrigados a se abster de carne, mas não dos subprodutos dos animais produtores de carne. Isso significa que os religiosos podem comer ovos e laticínios, bem como produtos de origem animal.

Essas regras variam um pouco com base em sua localização no mundo, e algumas podem impor regras mais rígidas a si mesmas com base em mandatos anteriores ou tradição familiar.

Na Idade Média, as prescrições da Igreja eram mais rígidas para o período da Quaresma do que para os outros dias do ano. Carne e produtos de origem animal eram proibidos. Isso significava que ovos, manteiga, creme, leite e queijo não podiam ser comidos.

Quais alimentos são permitidos na Quaresma?

Basicamente, qualquer alimento que não seja considerado “carne” é permitido durante a Quaresma. Isso significa que os católicos podem comer ovos, peixes e outros frutos do mar nos dias em que a carne não é permitida.

Além disso, na Quarta-feira de Cinzas, Sexta-feira Santa e todas as sextas-feiras durante a Quaresma, os católicos adultos com mais de 14 anos se abstêm de comer carne. Durante esses dias, não é aceitável comer cordeiro, frango, boi, porco, presunto, veado e a maioria das outras carnes. No entanto, ovos, leite, peixe, grãos e frutas e vegetais são permitidos

É importante notar que existem aqueles que são dispensados ​​de jejuar fora dos limites de idade. Isso inclui aqueles que estão fisicamente ou mentalmente doentes ou que sofrem de doenças crônicas, bem como mulheres grávidas ou lactantes. O bom senso deve prevalecer.

Oração para os 40 dias da quaresma em 2023

São Basílio sobre o jejum:

“Vamos jejuar um jejum aceitável e muito agradável ao Senhor. O verdadeiro jejum é o afastamento do mal, a moderação da língua, a abstinência da cólera, a separação dos desejos, a calúnia, a falsidade e o perjúrio. A privação destes é o verdadeiro jejum.”

Abster-se de carne às sextas-feiras honra o sacrifício feito por Cristo na Sexta-feira Santa. Ao nos abstermos de “carne” estamos honrando o sacrifício da carne de Jesus naquele dia. Esses animais estão sacrificando sua carne por nós, como Cristo sacrificou Sua carne. Portanto, não derramamos sangue de carne vermelha para honrar o sangue que Ele derramou por nossos pecados.

É importante notar que a exigência de se abster de subprodutos da carne não é uma exigência para os católicos de rito latino. No entanto, isso ainda é obrigatório para as igrejas orientais em união com Roma.

Tem regra? Como fazer jejum na quaresma em 2023